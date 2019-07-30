6 ГЛАВНЫХ ЛЕТНИХ ОПАСНОСТЕЙ

Лето – время активного отдыха, экзотических стран и … новых опасностей. Вот их хит-парад.

Солнечный ожог

Солнце может стать причиной сразу трёх напастей – теплового и солнечного ударов, а также солнечного ожога. С последней проблемой мы сталкиваемся чаще всего, хотя каждый знает, что необходимо защищать кожу с помощью солнцезащитного крема – всё равно в ультрафиолетовой обороне периодически возникает брешь. Итог – красная, отёкшая кожа, до которой невозможно дотронуться, температура и симптомы интоксикации. Чтобы не портить отдых себе и близким, используйте солнцезащитный крем даже в пасмурную погоду, не забывая намазывать все части тела каждые 3 часа пребывания на пляже. Если же вы всё-таки обгорели, не экспериментируйте со сметаной и кефиром¸ используйте специальные средства от ожогов, которые надо обязательно взять с собой на отдых

Солнечный ожог не только болезненй– он снижает иммунитет. Обгоревшие на отдыхе нередко через несколько дней сильно простужаются.

Отбойное течение

Отбойное течение или RIP– загадочное явление природы нередко является причиной несчастных случаев даже в оборудованных для купания местах. Это волна, возникающая, когда накат воды переходит с глубокого места на мелководье. При этом формируется своего рода вихревой противоток, который с силой начинает уносить купальщика прочь от берега. Опасность RIPа в том, что течение может возникнуть даже в нескольких метрах от берега, а продолжительность существования потока достигает нескольких десятков минут – за это время пловец, безуспешно гребущий к берегу, успевает устать и даже утонуть. Простое правило выживания в отбойном течении – не паниковать, спокойно позволить волне отнести вас подальше от берега, а затем, когда RIP ослабнет, проплыть буквально 10-15 метров параллельно береговой линии. После этого можно спокойно плыть обратно в сторону пляжа, ведь отбойное течение очень узкое и немного в стороне его уже не будет.

Укус насекомого или ожог от медузы

Укус насекомого иногда может вызвать жизнеугрожающую аллергию или выраженную воспалительную реакцию в месте укуса, вплоть до формирования абсцесса или флегмоны. Особенно преуспели в подобном насекомые, обитающие в экзотических странах, про которых у нас нет никаких знаний. Поэтому, прежде всего, смотрите под ноги, и постарайтесь как можно меньше ходить босиком . Узнайте перед поездкой, каких «гадов» вам следует опасаться, и какие осложнения они могут вызвать. После укуса стало тяжело дышать и кружиться голова – попросите того, кто рядом, вызвать спасателей, а вами примите таблетку антигистаминного средства (в тропических странах лучше брать их с собой на любую прогулку) Если место укуса чешется, краснеет, кожа над ним становится горячей, используйте медицинскую страховку и обратитесь к местному врачу. Уж он то-точно знает, кто вас укусил и как это лечится.

Острая зубная боль на отдыхе

Не смертельное, но очень неприятное, что может случиться на отдыхе – это острая зубная боль. Стоматологические услуги не входят в большинство медицинских страховок для отдыхающих, а если входят, то сильно увеличивают их стоимость, поэтому поиск стоматолога на отдыхе превращается в большую проблему. Тем более что график работы и понятие об экстренной помощи у «южан» нередко специфические. Бывалые путешественники советуют обязательно залечить зубы перед поездкой. Но все равно обязательно возьмите с собой сильное обезболивающее, сочетающее в себе анальгетические и противовоспалительные средства. Дополнительно можно использовать «походный лайфхак» - приложить к больной стороне холодную банку из мини-бара. Такое лечение позволит вам пережить ночь, а утром всё равно нужно будет обязательно попасть к дантисту.

Ротавирусная инфекция

Настоящий бич южных пляжных городов, население которых летом увеличивается в несколько раз. В последние годы сильные эпидемии ротавируса отгремели в пятизвёздочных отелях большинства курортных стран – высокая плотность людей и жара приводят к быстрому распространению вируса даже там, где хорошо следят за гигиеной. Обычно у взрослых инфекция проходит достаточно легко и напоминает несерьёзное отравление, проблемы начинаются, когда заболевают дети, или человека атакуют сразу несколько штаммов вируса. Тогда, на фоне диареи и рвоты, а особенно на жаре можно быстро потерять большое количество жидкости и обезводить организм. Это может вызвать серьезные осложнении, особенно у пожилых, детей, сердечников. Поэтому, если симптомы не прекращаются в течение суток, придётся обращаться в местную больницу. А до этого не забывайте много пить, чтобы восполнять потерянную жидкость.

Аллергия

Аллергик вы или нет – на отдыхе в экзотической стране вам придётся встретиться с таким количеством новых химических соединений, что риск развития реакции крайне высок. Чаще всего это ограничивается кожными проявлениями, поэтому обязательно запаситесь местным противоаллергическим средством (гелем или мазью). На такой случай можно не опасаться и смело брать в дорогу гормональное средство - лишь ему бывает по силам справиться с заморской аллергией. Конечно, не забывайте и антигистаминные препараты. Вопреки расхожему мнению, самые опасные аллергии на отдыхе возникают не на экзотические фрукты, а на животный белок, чаще всего из морепродуктов. Здесь и поможет вовремя выпитая таблетка из дорожной аптечки.

Опубликовано: 30 июля 2019 г.