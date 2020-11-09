5 «ЗА» за закаливание

Закаливание – это возможность использовать ресурсы собственного организма, а именно адаптационные и защитные. Оно помогает почувствовать бодрость, улучшить работоспособность и повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам.

Меры осторожности Соблюдение систематичного и правильного постепенного режима закаливания – это залог положительных результатов. Исследования показывают, что перерыв в закаливании в течение 3-4 недель, быстро возвращает адаптационные механизмы организма к исходному состоянию. Также, несмотря на пользу, которую может принести закаливание, имеется ряд противопоказаний для таких процедур – о них расскажет врач.

Позитивный настрой

Контрастный душ или обливание прохладной водой, по сути, являются, так называемым контролируемым стрессом, который мы сами инициируем и можем им управлять. В результате чего надпочечники выделяют гормоны адреналин и кортизол, мобилизующие защитные функции нашего организма. Мы чувствует себя в тонусе и ощущаем прилив бодрости.

Щит от переохлаждений

Система терморегуляции современного человека разучилась эффективно реагировать на снижение температур. Это происходит из-за тотального комфорта, которым мы себя окружили. Системы отопления в квартирах и машинах, теплые одежды надежно защищают от холода. В результате во время обычной зимней прогулки наша система терморегуляции не может адекватно среагировать и защитить нас от переохлаждения.

Здоровые сосуды

Контрастный душ является отличной тренировкой для сосудов. Реагируя на теплую воду, сосуды расширяются, затем сужаются в ответ на снижение температуры. Такая тренировка помогает улучшить сосудистый тонус и кровоснабжение кожи. Улучшение кровоснабжения помогает синтезу коллагена и эластина и, следовательно, предотвращает появление нежелательных морщинок.

Помощь иммунитету

В процессе закаливания мы стимулируем нашу иммунную систему. Это происходит в результате того, что нейроэндокринная система человека в лице её главных регуляторов – гипоталамуса и гипофиза – в ответ на стрессовый холодовой раздражитель начинает стимулировать работу эндокринных желез организма. В том числе и вилочкоую железу, от которой зависит формирование иммунных клеток и их «обучение». Помимо этого, во время расширения сосудов, следующем за повышенным спазмом в ответ на снижение температуры, активируются клетки иммунной системы – тучные клетки и лейкоциты, а также высвобождаются биологически активные вещества с «противовирусными свойствами» - аналоги интерферонов.

Здоровье детям

Закаливание помогает сохранить здоровье детей. Исследования показали, что регулярные процедуры снижают частоту ОРЗ и ОРВИ у детей дошкольного возраста, повышая продукцию факторов местного иммунитета верхних дыхательных путей, а также уменьшают вероятность формирования хронических заболеваний дыхательной системы уже у школьников.

Опубликовано: 9 ноября 2020 г.