Здоровье
Красота / Ежедневный уход

5 «ЗА» за закаливание

Закаливание – это возможность использовать ресурсы собственного организма, а именно адаптационные и защитные. Оно помогает почувствовать бодрость, улучшить работоспособность и повысить сопротивляемость организма к неблагоприятным факторам.
Опубликовано: 9 ноября 2020 г.

 

 Меры осторожности

Соблюдение систематичного и правильного постепенного режима закаливания – это залог положительных результатов. Исследования показывают, что перерыв в закаливании в течение 3-4 недель, быстро возвращает адаптационные механизмы организма к исходному состоянию. Также, несмотря на пользу, которую может принести закаливание, имеется ряд противопоказаний для таких процедур – о них расскажет врач. 

 

  • Позитивный настрой

Контрастный душ или обливание прохладной водой, по сути, являются, так называемым контролируемым стрессом, который мы сами инициируем и можем им управлять. В результате чего надпочечники выделяют гормоны адреналин и кортизол, мобилизующие защитные функции нашего организма. Мы чувствует себя в тонусе и ощущаем прилив бодрости.

  • Щит от переохлаждений

Система терморегуляции современного человека разучилась эффективно реагировать на снижение температур. Это происходит из-за тотального комфорта, которым мы себя окружили. Системы отопления в квартирах и машинах, теплые одежды надежно защищают от холода. В результате во время обычной зимней прогулки наша система терморегуляции не может адекватно среагировать и защитить нас от переохлаждения.

  • Здоровые сосуды

Контрастный душ является отличной тренировкой для сосудов. Реагируя на теплую воду, сосуды расширяются, затем сужаются в ответ на снижение температуры. Такая тренировка помогает улучшить сосудистый тонус и кровоснабжение кожи. Улучшение кровоснабжения помогает синтезу коллагена и эластина и, следовательно, предотвращает появление нежелательных морщинок.

  • Помощь иммунитету

В процессе закаливания мы стимулируем нашу иммунную систему. Это происходит в результате того, что нейроэндокринная система человека в лице её главных регуляторов – гипоталамуса и гипофиза – в ответ на стрессовый холодовой раздражитель начинает стимулировать работу эндокринных желез организма. В том числе и вилочкоую железу, от которой зависит формирование иммунных клеток и их «обучение». Помимо этого, во время расширения сосудов, следующем за повышенным спазмом в ответ на снижение температуры, активируются клетки иммунной системы – тучные клетки и лейкоциты, а также высвобождаются биологически активные вещества с «противовирусными свойствами» - аналоги интерферонов.

  • Здоровье детям

Закаливание помогает сохранить здоровье  детей. Исследования показали, что регулярные процедуры снижают частоту ОРЗ и ОРВИ у детей дошкольного возраста, повышая продукцию факторов местного иммунитета верхних дыхательных путей, а также уменьшают вероятность формирования хронических заболеваний дыхательной системы уже у школьников.

Опубликовано: 9 ноября 2020 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

Goras [27 дней назад]
Ну в принципе все так и есть. Гипертрофированные размеры всего тела и не только отдельных частей...
Goras [27 дней назад]
Зеленый чай вообще хороший напиток. Я кофе почти перестал пить а на зеленый чай перешел и рад этому
Antonina- [47 дней назад]
Актуальная проблема, но не получается заниматься гимнастикой Кегеля регулярно, забывается. А вот...

Еще в рубрике

Откуда берется целлюлит и как избавиться от него?

90% женщин так или иначе сталкивались с проявлениями...

Маска для лица: проверенные рецепты

Если есть время, желание и подходящие продукты...

Полезные продукты для красоты и здоровья

Едим дома  с пользой для красоты и здоровья!...

Комплексное восстановление волос

Зима - это стресс для волос. Холод и  ветер...

Секретный элемент

Маски для лица необходимы, когда требуется быстрый и...

Важно не остановить старение, а научиться стареть красиво

Наш гость: Пьер Андре, врач-дерматолог, доктор...

ТОП 5 ПРАВИЛ ПРОТИВ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК
МАСКА С ПОМЕТКОЙ «БИО»

Сегодня выбор органических товаров огромен. Как не...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2020
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 