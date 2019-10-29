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5 вопросов стоматологу

На самые популярные вопросы о здоровье  зубов отвечает Дмитрий Гершевич Ланцет , главный врач клиники «ЛАНЦЕТ»
Опубликовано: 12 ноября 2019 г.

Что такое люминиры?
 
Люминиры – это тончайшие пластинки, покрывающие видимую поверхность зубов. Изготавливают их в лаборатории по  индивидуальным слепкам, используя фарфор. Главное отличие люминиров от виниров – хрупкость первых. Если ширина виниров примерно 500 микрон, то люминиров – начиная всего лишь от 100 микрон. Задача этих пластинок – сделать форму и цвет зубов близкими к идеальным. Но из-за своей тонкости люминиры не всегда хорошо справляются со своей задачей. Поэтому люминиры могут сколоться или образовать трещину. К тому же с помощью их нельзя изменить прикус. На мой взгляд, люминиры – модный на
сегодняшний момент тренд, который лучше пропустить.
 
По данным British Dental Journal, больше половины ведущих спортсменов мира страдают кариесом и воспалением дёсен. Есть предположение, что причина кроется в частом употреблении спортивных напитков и энергетических батончиков. Каково ваше мнение?

Профессиональные спортсмены – люди не всегда здоровые. Вся их жизнь нацелена на получение высокого результата на соревнованиях. Поэтому и питание, и режим дня нацелены не на поддержание оптимального качества жизни, а на обеспечение пика формы перед тем или иным выступлением. Среди профессиональных спортсменов мало долгожителей. Большие физические нагрузки изнашивают организм, поэтому можно ждать сбоя в любой системе. Если же помимо этого в питании присутствуют батончики и спортивные напитки, содержащие много сахара и кислот, заболевания ротовой полости вполне закономерны. На мой взгляд, человек должен избегать функциональных продуктов, отдавая предпочтение понятному рациону, в котором есть качественное мясо, овощи, фрукты и злаки. 

Что такое базальная имплантация?

Эта технология имплантации зубов предполагает установку имплантатов со специальным покрытием в глубокие отделы челюстной кости, в том числе базальный. Отсюда и название. Суть базальной имплантации – в восстановлении функции жевания сразу после имплантации, то есть в немедленной нагрузке имплантатов зубным протезом. Базальная имплантация – одноэтапная методика, в ходе которой очень важна точность движений стоматолога. Сейчас есть более современные методы протезирования, где используется хирургическая навигация при помощи трёхмерной компьютерной томографии, интраоперационно комбинируемой с «живым видео». В отличие от базальной имплантации, при использовании такой 3D-навигации мы можем быть действительно уверены, что результат процедуры и установка имплантата будет идеально точной.

Правда ли, что органические зубные пасты самые эффективные?

У зубной пасты есть одна главная задача – очищать зуб и привносить в ротовую полость кальций и фтор. Поэтому я советую обращать внимание на проверенные временем бренды с этими минералами в составе. Если зубы чувствительны, не следует выбирать пасту с отбеливающими компонентами. Для лучшего снятия налёта я рекомендую иметь дома ирригатор. Не стоит думать, что дорогая зубная паста может убрать боль или снять отёк. Все проблемы ротовой полости нужно решать в кабинете стоматолога.
 
Как правильно выбирать ополаскиватель?

Ополаскиватель бывает во рту раз в день не больше нескольких секунд. Основа каждого такого средства – действующее вещество хлоргексидин. Поэтому можно просто купить этот антисептик без ароматизаторов и красителей в аптеке и также полоскать рот. Даже разово прополоскав рот хлоргексидином, вы почувствуете, что зубы стали более гладкими.
Опубликовано: 12 ноября 2019 г.

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