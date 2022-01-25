5 вопросов о постковидном синдроме

Наталья Александровна, что такое постковидный синдром?

-Существует несколько определений клинической картины постковидного синдрома. Первое и самое частое – стойкие симптомы и состояния, которые начинаются во время острого заболевания COVID-19. Второе - это впервые возникшие поздние осложнения после бессимптомного периода, облегчения симптомов или ремиссии. В любом случае, это: быстрая утомляемость, слабость, сбивчивое дыхание, боль и стеснение в груди, проблемы с памятью и концентрацией, бессонница, тахикардия, головокружение, ощущение покалывания в коже, боль в суставах, депрессия и тревога, диарея, головные боли, кашель и др. У пациентов, имеющих перечисленные симптомы, более высокий риск осложнений и даже смерти в течение 6 месяцев после болезни.

Можно ли его как-то диагностировать?

- В качестве лабораторной диагностики постковидного синдрома используют общий анализ крови с оценкой лейкоцитоза, формулы крови, количества тромбоцитов и скорости оседания эритроцитов, исследуют С-реактивный белок, фибриноген, ферритин, Д-димер. Инструментальная диагностика – это КТ легких для оценки степени фиброза, оценка функции газообмена, ЭКГ, холтеровское мониторирование, при необходимости оценка изменений функции нервной системы.

Правда ли, что COVID-19 меньше вредит организму курящих?

-Анализ данных платформы OpenSAFELY, которые охватывают записи о первичной медицинской помощи 40% населения Великобритании, показал, что бывшие и нынешние курильщики имеют большую вероятность смерти от COVID-19. У курильщиков риск развития пневмонии выше по сравнению с некурящими на 14%. Курение подавляет активность генов иммунного и воспалительного ответа в клетках и слизистых верхних дыхательных путей, а кодирующий рецептор АСЕ2 ген, который COVID-19 использует для заражения клеток, у курильщиков более активен. Поэтому нужно стремиться к полному отказу от курения, а при невозможности - использовать стратегию снижения вреда, то есть альтернативные источники доставки никотина, например системы нагревания табака. Конечно, золотой стандарт для всех пациентов, в особенности для пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию – полный отказ от курения, но не все способны его выполнить. С целью максимального сокращения того вреда, который несут пациенту обычные сигареты, рекомендуется предложить ему пути, по которым он сможет добиться постепенного отказа от курения.

Можно ли избавится от постковидного синдрома самостоятельно?

- Часто для реабилитации пациентов с постковидным синдромом требуется работа целой команды. Ведь инфекция, в том числе бессимптомно перенесенная, даже после выздоровления могут привести к долгосрочным последствиям. Главная цель реабилитации – индивидуальная программа для избавления от мышечных расстройств, восстановления кардиореспираторной системы, улучшения когнитивных функций. Лечение других сопутствующих заболеваний. Важной частью реабилитации пациентов с постковидным синдромом является восполнение энергоресурсов. Энергетическая ценность рациона должна составлять – 30 ккал на кг. массы тела в сутки, с не менее 1,2–1,5 гр. белка на кг. массы тела. В некоторых случаях рекомендуется диетическое питание или питание специализированными лечебными продуктами.

Кому нужно быть особенно осторожным и внимательным к себе?

- Пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Первый этап реабилитации для них должен включать ежедневные циклические тренировки с помощью прикроватного велотренажера, - продолжительностью не менее 30 минут, активную дыхательную гимнастику. Второй этап может проходить в терапевтическом отделении, включать тренировку основных, вспомогательных и дополнительных мышц вдоха, в том числе с использованием дыхательных тренажеров, аэробные циклические и динамические физические упражнения низкой и умеренной интенсивности, при контроле частоты сердечных сокращений, артериального давления и сатурации кислорода. Постепенно физическую активность можно увеличивать. Важно помнить, что таким пациентам не показаны баня, массаж, бег, катание на велосипеде, электрические и магнитные физиотерапевтические процедуры, пребывание на солнце.

Опубликовано: 10 февраля 2022 г.