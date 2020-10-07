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5 ТЕЛЕСНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ ДЕПРЕССИИ

Мы привыкли, что депрессия это, прежде всего, о душе. Но оказывается, ещё и о теле
Опубликовано: 9 октября 2020 г.

По оценке Всемирной Организации Здравоохранения, депрессией страдает более 260 миллионов человек. При этом поставить диагноз бывает нелегко даже специалистам, а сам заболевший до последнего сомневается: это на самом деле болезнь или всего лишь слабость характера, временное уныние, надуманная проблема. В этом случае стоит, прежде всего, обратить внимание на физиологические проявления депрессии, которые смогут подтвердить серьёзность проблемы и своевременно начать лечение.

Снижение болевого порога

Многие пациенты, страдающие депрессией, жалуются на повышенную восприимчивость к боли. Малейшая царапина, на которую раньше не обращали внимания, теперь заставляет вскрикнуть.  Заинтересовавшись этим наблюдением, учёные в 2015 году провели крупное исследование и выяснили: изменения, происходящие в головном мозге при хронической депрессии, действительно увеличивают болевую чувствительность и снижают болевой порог. В свою очередь антидепрессанты помогают не только уменьшить симптомы депрессии, но и снизить восприимчивость к боли.

Боли в спине

Почти половина страдающих депрессией чувствуют  боли в спине. Они могут быть как постоянными, ноющими, так и резкими, простреливающими. Врачи в первую очередь подозревают межпозвонковую грыжу, но по данным МРТ подтвердить это предположение не удаётся. Самая частая находка – спазм мышц спины различной локализации. Нарушение передачи нервного импульса и уже упомянутое снижение болевого порога – два сочетанных фактора, вызывающих боль в этом случае.

Головные боли

Головная боль при депрессии – пульсирующая, расположена в районе лба, особенно часто - в зоне бровей. Столкнувшиеся с ней чаще всего получают диагноз головная боль напряжения и назначение безрецептурных обезболивающих, которые если и помогают, то на время. Длительный приём этих препаратов может негативно отразиться на функции печени и почек, между тем головная боль по-прежнему беспокоит, стоит лишь пропустить приём таблетки. Психиатры напоминают, что упорные головные боли могут оказаться признаком депрессии и проходят лишь при  назначении правильного лечения.

Ухудшение зрения

Зрение ухудшается с одной стороны из-за упорных головных болей, с другой под влиянием физиологических мозговых нарушений, сопровождающих депрессию. Немецкие учёные провели исследование, в котором приняли участие 80 пациентов с депрессией и выяснили, что они хуже различают чёрно-белые изображения. При этом цветные картинки кажутся им менее яркими. Итак, если вы заметили, что жизнь всё чаще предстаёт в серых тонах, причина может скрываться в депрессии.  

Нарушение пищеварения

Учёные установили чёткую связь между депрессией и кишечным дисбактериозом. Вот только что первично – нарушение баланса микрофлоры кишечника или нарушение нервной регуляции работы кишечника со стороны «депрессующего» головного мозга, пока не понятно. Зато всё ясно с симптомами: боли, вздутие, нарушение стула. Всё это напоминает пресловутую «медвежью болезнь», разыгрывающуюся у студентов перед важным экзаменов или у некоторых из нас перед кабинетом стоматолога. Спазмы, метеоризм, частый жидкий стул без видимой на то причины. Если параллельно с этими неудобствами вы ощущаете себя подавленным и никак не можете отыскать, куда подевалось хорошее настроение, возможно, пришло время посетить психиатра, чтобы исключить или подтвердить депрессию.

Опубликовано: 9 октября 2020 г.

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