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5 шагов к счастливой жизни

Зная о том, как повысить уровень «счастливых» гормонов, можно улучшить свое настроение, несмотря на холод, короткий день и традиционно падающий не той стороной бутерброд
Опубликовано: 2 февраля 2021 г.

Дофаминпредвкушение достижений и удовлетворение

Новые открытия и творчество могут стимулировать выработку этого вещества, вызывающего бурю положительных эмоций. Наш любопытный мозг приучает нас изучать, покорять, добиваться и достигать, тем самым стимулируя порциями гормона радости.

Чтобы повысить уровень этого привлекательного для нас вещества, нужно заняться чем-то принципиально новым или добиться результата от проделанной работы. То есть можно получать удовольствие, достигая поставленных целей. Даже таких простых, как разбор своего шкафа.

Окситоцин – объятия и забота

Повысить уровень окситоцина помогут физические прикосновения. Можно взять за руку и обнять близкого человека. Если такого нет рядом, сходите на сеанс расслабляющего массажа. Наиболее высокий уровень окситоцина у людей, которые находятся в длительных серьезных отношениях. Забота о ком-то тоже повышает эту «субстанцию нежности»: домашние животные и растения – отличные объекты для реализации «заботливой» стратегии.

Серотонин – социальное одобрение

Это наше собственное успокоительное. Серотонин регулирует центры отрицательных эмоций и защищает от депрессии, контролируя сон и болевую чувствительность. Серотонин в организме синтезируется из незаменимой аминокислоты - триптофана. Незаменимость триптофана заключается в том, что мы обязательно должны получать его из продуктов. Например, из творога и твёрдых сыров, из индейки и курицы, из сои, инжира, фиников, чечевицы, черного шоколада. Помогает выработке серотонина и социальное одобрение. Похвала близких и незнакомых людей, «лайки» в социальных сетях – то, что нужно. Выберите красивый наряд для обычного буднего дня, и вы получите много комплиментов – источников серотонинового удовольствия.

Эндорфины – спортивный результат

Эндорфины - естественные защитники от стресса. Они вырабатываются в ответ на изменение привычных нам условий. Например, благодаря им солдаты побеждают на поле боя, испытывая духовный подъем и эйфорию, а раны победителей заживают быстрее.

В мирной жизни повысить гормон куда проще: занятия спортом, особенно с соревновательным моментом – отличный способ простимулировать уровень эндорфинов. А еще можно съесть что-нибудь остренькое - жжение на рецепторах языка спровоцирует выделение этих веществ благодаря их биологической роли внутреннего обезболивающего.

Адреналин, норадреналин и кортизол – стресс в кайф

Это группа гормонов стресса, но они не случайно попали в наш список радости. Эти гормоны помогают нам мобилизовать свои защитные функции, повысить тонус и избежать опасности, а значит, испытать от этого удовольствие, прилив сил и чувство окрылённости.

Для реализации положительных эффектов можно устроить себе легкий контролируемый стресс. Нет, это не быстрая езда на автомобиле, а полезный для здоровья стресс - контрастный душ и процедуры закаливания. Знакомство с новыми людьми, первое свидание или катание с высокой снежной горки – тоже неплохие помощники в выработке этих гормонов.

 

Универсальным восстановителем душевного состояния и помощником биохимических процессов, протекающих в нашем мозге, является медитация. Метод зарекомендовал себя положительно на протяжении тысячелетий, его эффективность подтверждена современными научными исследованиями.

Опубликовано: 2 февраля 2021 г.

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