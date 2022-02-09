5 рецептов от зимней депрессии

Зимой у многих ухудшается настроение, снижается активность, появляется усталость и увеличивается потребность в еде и сне. Это проявления зимней депрессии.Как можно с ней бороться?

1. На улицу в любую погоду!

Даже при отсутствии солнца уровень освещения вне дома выше, чем в помещении. Вы можете сами того не замечать, однако даже зимним пасмурным днем освещение на улице все равно сильнее, чем в помещении. На улице освещенность составляет около 1000 люкс, а в офисе - около 200. Если вам удается хотя бы час в день уделить прогулке, бежать на сеанс светотерапии не придется. Так же как весь день мучится от сонливости, бесконечно пить кофе, пытаясь взбодриться и сконцентрироваться. Старайтесь гулять каждое утро, не взирая на препятствия, чинимые погодой. Это убережет вас и от лишнего веса. Поскольку у людей, которые до полудня предпочитают не выходить на свежий воздух и игнорировать пешие прогулки биологические часы могут давать сбой, а это ведет к нарушениям метаболизма и избыточному весу.

2. Питайтесь правильно,

Самый главный борец с сезонной депрессией – гормон радости серотонин. Его организм вырабатывает из аминокислоты – триптофана, который содержится в сыре, бобовых, молочных продуктах, мясе, жирной рыбе, орехах и семечках. Хорошо повышают уровень серотонина и темный шоколад.

Полезны овощи и фрукты красного и оранжевого цвета, содержащие вещества, помогающие преодолеть депрессию. Тыква, апельсины и мандарины, болгарский перец, морковь и свекла – все овощи, имеющие яркий цвет содержат много витаминов, необходимых организму, чтобы преобразовывать аминокислоты, содержащиеся в животных белках, в гормон радости серотонин.

Еще один очень важный элемент для борьбы с сезонной депрессией – витамин D. Его много в печени трески, рыбе, яйцах, говяжьей печени. А вот алкоголь как средство борьбы с зимней хандрой медики настоятельно не рекомендуют. Он временно улучшит настроение, но стойкого эффекта не дает. А длительное употребление отзовется серьезными проблемами со здоровьем.

3.Фототерапия – в помощь.

В сезонном ухудшении самочувствия виноваты не столько холод и сырость, сколько недостаточное освещение. Постоянная темнота нарушает синтез серотонина, который отвечает за наше хорошее настроение. Поэтому помочь могут лампы, имитирующие дневной свет.

Пройти сеансы фототерапии можно в клинике, косметологическом кабинете и в любом другом месте, где есть такая аппаратура. Во время сеанса отнюдь не обязательно лежать - можно читать, работать за ноутбуком, и даже устроить совещание с коллегами - усвоению организмом света это не помешает. Сеансы светотерапии лучше проводить утром - яркое искусственное солнышко поможет проснуться и подготовит организм к продуктивному дню, а вот вечером - собьет ритм и помешает заснуть..

Для борьбы с сезонной хандрой подойдут и домашние люминесцентные лампы для светотерапии (не менее 2500 люкс).

4.Находите время для фитнеса.

Подойдёт любая физическая активность – лыжи, коньки, бег, плавание, танцы, йога, пилатес, просто ходьба быстрым шагом или занятия в тренажёрном зале. Главное - продолжать двигаться, потому что занятия спортом помогают бороться с депрессией и упадком сил.

Сам вид физической активности в этом случае не важен. Важно чтобы она добавляла в вашу жизнь радость и удовольствие. При этом нужно выбрать то, что вам действительно нравится. Учиться чему-то новому лучше не во время хандры. И если выбор сделан правильно, уже через несколько дней вы сможете испытать ощущение радости и прилива энергии, которое появится минут через 30 после начала тренировки. Это поднимается уровень дофамина и серотонина. Более активная выработка эндорфинов происходит и под воздействием массажа и бани. После них человек что называется, летает. У него очень хорошее настроение и самочувствие.

5.Будьте активны и общительны.

Поддерживайте контакты с позитивно настроенными людьми, разнообразьте повседневные занятия. Шубы, дубленки, пуховики - человечество изобрело множество способов борьбы с холодом. Но многие исследователи утверждают, что бороться с ним, как и с проявлениями зимней депрессии, лучше всего - не в одиночку. В холодную пору года навещайте родственников, встречайтесь с друзьями, устраивайте вечеринки, посещайте тренинги по интересам, ходите на концерты, где вы сможете вместе со всеми подпевать кумиру. Будьте в обществе, и тогда минус двадцать на градуснике и темнота за окном в16.00 уже не будет такими пугающими. Вы сможете убежать от зимней депрессии и воссоздать комфортную атмосферу жизни, независящую от времени года.

Опубликовано: 9 февраля 2022 г.