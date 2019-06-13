5 причин вздутия живота

Вздутие, боли, диарея. Как правило, подобные жалобы связаны с обилием сырых овощей и фруктов.Дополнительный фактор – новая, непривычная пища, с которой мы сталкиваемся на отдыхе, в путешествиях. Но за безобидными симптомами может скрываться и серьёзная проблема. И самый первый сигнал, которым живот пытается привлечь внимание – вздутие.

Динамическое нарушение пищеварения

Гастроэнтерологи считают, что такого диагноза не существует. Но как иначе назовёшь лёгкую диспепсию, возникающую на фоне полной тарелки свежей клубники, запитой стаканом парного молока? Мы не привыкли к такой пище, и система «напрягается» – немного растянут желчный пузырь,активно работает поджелудочная, ускорилась перистальтика. мы ощущаем тяжесть в животе, он вздут, донимает метеоризм. Могут возникнуть тянущие боли по всему животу – это растянута избыточным скоплением газов толстая кишка. Но рвоты и повышения температуры нет.За 1-2 часа живот должен успокоится, а самочувствие нормализоваться.

Что делать? Лучше всего полежать. Кишечная колика успокоится по мере переваривания пищи. Впредь будьте осторожны со свежими овощами и фруктами, постарайтесь не переедать их, особенно в начале лета.

Обострение хронического панкреатита

Неправильное питание, увлечение диетами – всё это приводит к тому, что к тридцати пяти большинство успевают «заработать» хронический панкреатит. И если в спокойные периоды поджелудочная приспосабливается, то перемены в рационе питания (шашлыки, алкоголь и немытая клубника прямо с грядки ) способны нарушить хрупкий баланс и заболевание обострится. Кроме тянущих болей, вызванных воспалением, для обострения характерно вздутие живота – развивается ферментативная недостаточность, и плохо переваренная пища провоцирует процесс брожения, образуется избыток газа, кишка растягивается. Беспокоят тяжесть, колики, вздутие.

Что делать? Железу необходимо успокоить. Денёк можно поголодать, а потом на неделю перейти на пищу, приготовленную на пару и без приправ. Исключить консервы, соленья и маринады, алкоголь, кофе, острое и сладкое. Во время каждого приёма пищи нужно принимать ферментные препараты, которые облегчат работу поджелудочной железы. Но перед началом лечения лучше посетить врача и пройти УЗИ брюшной полости.

Пищевая токсикоинфекция

Или пищевое отравление, как ещё называют эту внезапную напасть.Чаще всего заболевание связано с употреблением испортившихся на жаре продуктов, В отличие от того же обострения панкреатита, вздутие живота при ПТИ беспокоит лишь в самом начале, а затем быстро присоединяются более серьёзные симптомы – тошнота, рвота, сильные схваткообразные боли, многократный жидкий стул. Температура повышается до 38С, нарастают симптомы интоксикации – ломота в составах и мышцах, озноб. Но иногда, то ли количество бактерий в продукте не достигло ещё своей критической массы, либо наш иммунитет сумел вовремя локализовать и уничтожить возбудителя, отравление может протекать смазано. В этом случае вздутие живота, жидкий стул и незначительное повышение температуры станут единственным проявлением заболевания.

Что делать? Воздержаться от приема пищи, пока не утихнут первые симптомы отравления. Самое главное не забывать принимать энтеросорбенты и пить как можно больше жидкости – обезвоживание в жаркую погоду может возникнуть даже после двух-трёх эпизодах диареи.

Дисбактериоз

Нарушение соотношения хороших (к которым относятся лакто - и бифидобактерии) и плохих (главным образом условно-патогенных) бактерий кишечника хотя бы раз в жизни возникает у большинства. Наиболее частые причины микробного дисбаланса – длительное неправильное питание (сухомятка и фастфуд ), приём антибиотиков, наличие хронических заболеваний верхних (панкреатит, холецистит, язвенная болезнь) и нижних (колит) отделов кишечника. В результате власть захватывают «плохиши», их неконтролируемое размножение приводит к неприятным симптомам: послаблению стула или, наоборот, запорам, вздутию живота и метеоризму.

Что делать: Если вы или ваш доктор подозреваете дисбактериоз, не стоит пытаться вылечить его йогуртами из рекламы. Для начала следует сдать анализ кала, который определит степень выраженности процесса, затем врач подберёт оптимальный способ коррекции, с помощью специальных препаратов, восстанавливающих популяцию «хороших» бактерий (пробиотиков, пребиотиков или эубиотиков).

Обострение хронического колита

Хронический колит (воспаление толстой кишки) имеет много причин, но в большинстве случаев связан с нарушением кровоснабжения кишки вследствие атеросклероза сосудов или её механическим раздражением при запорах. Не удивительно, что этим заболеванием чаще страдают пожилые люди. Хотя при регулярных нарушениях диеты, любви к острой пище, злоупотреблении алкоголем колит может проявиться людей молодого и среднего возраста. Кроме вздутия живота при колите беспокоят тянущие боли в правой (тогда речь идёт о тифлите – воспалении слепой кишки) или левой (сигмоидите– воспалении сигмовидной кишки) половинах живота.

Что делать: Если вздутие живота и боли в одной из его половин беспокоят несколько дней, обратитесь к хирургу или гастроэнтерологу. Скорее всего, речь идёт обострении хронического колита, но, чтобы исключить другие заболевания , может потребоваться дополнительное обследование, включающее в себя анализы крови, анализ кала на скрытую кровь, а иногда и проведения колоноскопии. К счастью, в наше время это исследование можно пройти без неприятных ощущений – в состоянии медикаментозного сна.

Опубликовано: 19 июля 2019 г.