5 помощников иммунитета

Ранней весной могут разбушеваться не только чувства, но и простудные заболевания. Сырой воздух и перепады температуры нравятся вирусам больше, чем мороз. Ослабленному за зиму иммунитету требуется помощь

1.Витамин С

Согласно многим исследованиям, при нехватке витамина С снижается эффективность работы клеток иммунной системы, а следовательно и чувствительность к вирусам. Витамин С содержится в свежих фруктах, овощах и ягодах, поэтому стоит налегать на напитки из шиповника, черной смородины, облепихи и эмблики. Индийский крыжовник эмблика или амла входит в рацион поклонников аюрведы, поскольку занимает второе место среди ягод по содержанию витамина С, в нем также есть танины, каротин, рибофлавин, кальций, железо, фосфор. Экстракт ягод обладает иммуномодулирующими и антиоксидантными свойствами, оказывает антибактериальное действие.

2. Цинк

Дефицит цинка – частая причина нарушений иммунитета, без этого микроэлемента ухудшается выработка противовирусных белков интерферонов. Даже незначительный дефицит цинка сказывается на способности организма бороться с инфекциями. Симптомы дефицита цинка - воспалительные заболевания кожи, респираторные инфекции, аллергии, утомляемость. Чемпионы по содержанию цинка – семечки тыквы и подсолнечника, кунжут, мясо, сыр, овсянка, бобовые. Сочетание цинка с витамином С обеспечивает работу защитных сил организма.

3. Витамин Е

Токоферол (витамин Е) требуется для воспроизводства клеток иммунной системы, которым необходимо быстро «размножаться» при встрече с вирусами. Витамин Е содержится в продуктах растительного происхождения – масло из зародышей пшеницы, шпинате и капусте. Многие спортсмены-любители употребляют также экстракт ягод асаи, они родом из джунглей Амазонки. В ягодах есть витамины Е и В1, а также железо, протеины, аминоклислоты, жирные кислоты Омега-3 и почти такое же количество белка, как в молоке и яйцах.

4. Мангиферин

Почти весь год с прилавков магазинов не исчезают плоды манго. Интересно, что регулярное употребление этого экзотического сладкого фрукта способствует улучшению иммунитета. Кроме витаминов А, Е, С, группы В и микроэлементов (калий, магний, цинк, кальций, фосфор, железо, селен), манго содержит вещество мангиферин, которое обладает иммуностимулирующими свойствами. В медицине мангиферин используют как противовирусное средство – против вируса герпеса, ветряной оспы, опоясывающего лишая. Мангиферин один из сильнейших антиоксидантов и хорошо защищает кожные покровы.

5. Селен

Этот элемент запускает окислительно-восстановительные реакции в тканях организма, его еще называют «микроэлементом долголетия». Благодаря ему уменьшается острота воспалительных процессов, он благотворно влияет на состояние кожных покровов, ногтей и волос. Богатым источником селена являются продукты с большим содержанием белка – яйца, молочные продукты, также он содержится в зерновых и бобовых, грибах, почках, морепродуктах и рыбе. Замечено, что усвоение селена повышается в присутствии антиоксидантных витаминов - A, E и C.

Опубликовано: 4 марта 2020 г.