Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

5 помощников иммунитета

Ранней весной могут разбушеваться не только чувства, но и простудные заболевания. Сырой воздух и перепады температуры нравятся вирусам больше, чем мороз. Ослабленному за зиму иммунитету требуется помощь
Опубликовано: 4 марта 2020 г.
Тэги: иммунитет, иммунная система

1.Витамин С

Согласно многим исследованиям, при нехватке витамина С снижается эффективность работы клеток иммунной системы, а следовательно и чувствительность к вирусам. Витамин С содержится в свежих фруктах, овощах и ягодах, поэтому стоит налегать на напитки из шиповника, черной смородины, облепихи и эмблики. Индийский крыжовник эмблика или амла входит в рацион поклонников аюрведы, поскольку занимает второе место среди ягод по содержанию витамина С, в нем также есть танины, каротин, рибофлавин, кальций, железо, фосфор. Экстракт ягод обладает иммуномодулирующими и антиоксидантными свойствами, оказывает антибактериальное действие.

2. Цинк

Дефицит цинка – частая причина нарушений иммунитета, без этого микроэлемента ухудшается выработка противовирусных белков интерферонов. Даже незначительный дефицит цинка сказывается на способности организма бороться с инфекциями. Симптомы дефицита цинка - воспалительные заболевания кожи, респираторные инфекции, аллергии, утомляемость. Чемпионы по содержанию цинка – семечки тыквы и подсолнечника, кунжут, мясо, сыр, овсянка, бобовые. Сочетание цинка с витамином С обеспечивает работу защитных сил организма.  

3. Витамин Е

Токоферол (витамин Е) требуется для воспроизводства клеток иммунной системы, которым необходимо быстро «размножаться» при встрече с вирусами. Витамин Е содержится в продуктах растительного происхождения – масло из зародышей пшеницы, шпинате и капусте. Многие спортсмены-любители употребляют также экстракт ягод асаи, они родом из джунглей Амазонки. В ягодах есть витамины Е и В1, а также железо, протеины, аминоклислоты, жирные кислоты Омега-3 и почти такое же количество белка, как в молоке и яйцах.

4. Мангиферин

Почти весь год с прилавков магазинов не исчезают плоды манго. Интересно, что регулярное употребление этого экзотического сладкого фрукта способствует улучшению иммунитета. Кроме витаминов А, Е, С, группы В и микроэлементов (калий, магний, цинк, кальций, фосфор, железо, селен), манго содержит вещество мангиферин, которое обладает иммуностимулирующими свойствами. В медицине мангиферин используют как противовирусное средство – против вируса герпеса, ветряной оспы, опоясывающего лишая. Мангиферин один из сильнейших антиоксидантов и хорошо защищает кожные покровы.

5. Селен
Этот элемент запускает окислительно-восстановительные реакции в тканях организма, его еще называют «микроэлементом долголетия». Благодаря ему уменьшается острота воспалительных процессов, он благотворно влияет на состояние кожных покровов, ногтей и волос. Богатым источником селена являются продукты с большим содержанием белка – яйца, молочные продукты, также он содержится в зерновых и бобовых, грибах, почках, морепродуктах и рыбе. Замечено, что усвоение селена повышается в присутствии антиоксидантных витаминов - A, E и C.

 

Опубликовано: 4 марта 2020 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


Консультации

Абрамов Георгий Борисович,
Врач-дерматовенеролог, трихолог
Вопрос: Здравствуйте! Мне 27 лет, 5 лет назад был поставлен диагноз АГА по результатам...
Здравствуйте! Мне 27 лет, 5 лет назад был поставлен диагноз АГА по результатам фототрихограммы и...
Задать вопрос
Жаров Евгений Валерьевич,
гинеколог
Вопрос: Здравствуйте Подскажите пожалуйста У нас с моим парнем был ночью сегодня около 12 ночи...
добрый вечер, наличие кровянистых выделений всегда очень серьезный симптом. причин очень много и...
Задать вопрос

Последние комментарии

sati [17 часов назад]
а я пользуюсь аптечной мазью Радевит для восстановления кожи как ночным кремом. У нее отличные...
bestmedmarket [2 дня назад]
Про тетрис забавно. Я кстати после работы расслабляюсь иногда вот такими простыми и отвлекающими...
bestmedmarket [2 дня назад]
То есть дети действительно умнее взрослых, хотя бы по скорости обработки информации...

Статьи на тему

Весенняя аллергия: симптомы и лечение

7 способов избежать рака

Быстро поднятое не считается упавшим?

Как защитить себя и своих близких от пневмонии?

Скарлатина у ребенка

Еще в рубрике

ТЁМНЫЙ ТЕСТ, СОХРАНЯЮЩИЙ СВЕТ

Новый тест позволит выявить опасное осложнение...

ИЗЛИШНЯЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Морозный воздух, избыток цитрусовых и сладостей в...

Валерий Кучеров: «МЫ ШАГ ЗА ШАГОМ ЗАГОНЯЕМ ОПУХОЛЬ В УГОЛ»

Наш гость: Валерий Кучеров , заведующий отделением...

О зубах начистоту

Качественная зубная паста – такой же обязательный...

О чём может говорить внезапно появившаяся боль в правом подреберье

Приближающиеся праздники – испытание для нашей...

ВСЯ ПРАВДА О ПРИВИВКАХ

Вакцинопрофилактика - трудно найти другое...

ПОМОЖЕТ ЛИ ДИЕТА СНИЗИТЬ ХОЛЕСТЕРИН

Результат анализа на холестерин оказался повышенным...

Вадим Иванов: «ОСТЕОПАТ - ЭТО НАСТРОЙЩИК ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА»

Наш гость: Вадим Иванов, кандидат медицинских наук...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2019
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 