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5 фитнес подсказок

Специалисты отвечают на вопросы о том, как поддерживать себя в форме во время карантина.
Опубликовано: 11 мая 2020 г.

Как сделать онлайн-тренировки максимально эффективными?

Эрве Бортье, фитнес-коуч

Онлайн-тренировка кажется идеальным вариантом поддержания формы, когда спортзалы закрыты, а передвижения сведены к минимуму. Но я часто сталкиваюсь с тем, что мои клиенты, занимаясь «виртуальным» фитнесом, быстро теряют спортивную форму. Это происходит в первую очередь потому, что в отсутствии тренерского контроля многие выполняют упражнения как придется. Главная цель – поставить галочку напротив выполненного воркаута. Второй аспект – иногда, когда мы просматриваем движение на экране, оно выглядит не очень понятным. Именно поэтому при повторении оно выполняется неверно и не приносит особой пользы. Мой главный совет при выборе фитнес-тренировки онлайн – отдавайте предпочтение простым и интуитивно понятным воркаутам.  Такая тренировка может состоять из отжиманий, приседаний, наклонов и растяжки. Если на видео вам что-то непонятно, эти движения можно быстро найти на других видео или картинках. Ориентируйтесь на тренировки, которые вы легко можете понять и повторить. Но делайте акцент на качестве исполнения и количестве повторов.

Можно ли с помощью фитнеса избавиться  от холки на шее?

Мак Брайн, фитнес-тренер

Горбик в районе седьмого шейного позвонка – отличительная черта воскового манекена Эммы, который разработали группа ученых под руководством Уильяма Хайэма, чтобы показать, как меняется тело человека после длительной работы в за компьютером. У Эммы выраженное искривление позвоночника и заметная холка от длительного сидения за неэргономичным столом. Долгая и напряженная работа сидя нарушают биомеханику работы грудной клетки, что напрямую влияет на шейный отдел. Как это предупредить? Прежде всего, нужно вернуть шеи и спине подвижность. Я советую вечером после рабочего дня выполнять небольшую тренировку для шейных и спинных мышц. Вам понадобится роллер и фитнес-коврик. Лежа, положите роллер под спину в область нижнего края лопаток, а ладонями обхватите затылок. На вдохе опустите верхнюю часть корпуса вниз, а на выдохе возвратите  в исходное положение. Сделайте 2 подхода, в каждом по 10 повторов. Теперь лягте на бок, подложив роллер под область нижних ребер.  На вдохе опускаем верхнюю часть корпуса вниз, плавно огибая роллер. На выдохе поднимаемся наверх, возвращаясь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 10 повторений. Регулярная практика этого комплекса поможет вам улучшить кровообращение, лимфоток и уберет «горбик».

Какие тренировки лучше всего укрепляют иммунитет?

Инэс Бедурэ, фитнес-консультант

Большинство фитнес-тренировок, которые вам нравятся и которые вы готовы выполнять периодично. Подтверждают данную теорию и результаты наблюдения, проводимые учеными из Университета Южной Каролины за 547 взрослыми спортсменами. В разгар заболеваний гриппом и в начале холодного сезона инфекциям на 20 % меньше подверглись именно те, кто регулярно тренировался. Правда, на низком или  умеренном режиме. Что это значит?  Не более 35-40 минут, не чаще 2-3 раза в неделю. Если по разным обстоятельствам вы не можете совершать тренировку на открытом воздухе, выполняйте упражнения с гантелями, ваши любые асаны йоги или простые простые прыжки через скакалку в хорошо проветренной комнате.

Как составить универсальный воркаут на открытом воздухе?

Артем Зорин, тренер по фитнесу

Можно начать с такого варианта тренировки: сделайте несколько упражнений на площадке (приседания, выпады, отжимания от низкой перекладины), затем выполните пробежку в течение 10-15 минут или быстро пройдитесь по парку. Вернитесь на площадку и сделайте 10-15 скручиваний. Подобный воркаут займет 25-30 минут, но зарядит энергией на целый день. Кстати, сейчас в соцсетях много групп, где можно найти единомышленников для дворового воркаута. В мини-группах по 2-3 человека можно заниматься на улице в течение часа  даже во время пандемии, соблюдая дистанцию между людьми в 1 метр.

Как поддерживать тонус  во время карантина?
Ирина Зеленкова, спортивный врач

Во-первых, стоит понимать, что карантин и период вынужденной самоизоляции – мера временная. Но, несмотря на то, что многие будут продолжать работать из дома, важно соблюдать «энергосберегающий» режим жизни: полноценный сон (не менее 8 часов), качественное питание без пропусков основных  приемов пищи, сбалансированный рацион, включающий достаточное употребление белков и углеводов, овощей и фруктов, а также восполнение дефицита витаминов С, E, D3 и важнейших микроэлементов - меди, железа, цинка. Я бы посоветовала делать небольшую разминку после каждых 2 часов работы. Одновременно с такой рабочей паузой можно выпивать стакан обычной воды, чтобы недопустить обезвоживания. Очень важно сохранять позитивный взгляд на мир. Как было написано на кольце царя Соломона: «Все пройдет. Пройдет и это».

Опубликовано: 11 мая 2020 г.

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