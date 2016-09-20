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5 факторов, влияющих на сон

Зимой с утра мы часто выглядим как сонные мухи, а летом бодры и готовы к свершениям. Дело в том, что наш летний сон кардинально отличается от зимнего. В чем состоят основные отличия?
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 15 мая 2019 г.
Тэги: сон и бессонница, снотворные, сохранение молодости

1. Биоритмы укорачивают сон.

Многие замечали, что с увеличением светового дня рано вставать становится намного легче. Если зимой в 7 утра с трудом отрываешь голову от подушки, то в апреле порой сам просыпаешься до будильника, хотя накануне ложишься в одно и то же время. Ученые отмечают: весной в нашем организме, как и во всей природе, активизируется обмен веществ, биоритмы перестраивают нас на более активный режим. По данным разных исследований, зимой человеку среднего возраста необходимо от 7 до 8 часов сна. Летом же многим достаточно 5-6 часов, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, при этом не накапливая хроническую усталость. Поэтому особенно важно защитить короткий летний сон и сделать его спокойным.

2. Окружающая температура становится менее комфортной.

В прохладном помещении спится крепче и лучше, чем на жаре. Ученые-гигиенисты называют оптимальной для сна температурой 18-20 градусов Цельсия. Такая температура обеспечивает оптимальный теплообмен, организма, ему легче поддерживать терморегуляцию, обменные процессы идут оптимально. Если температура в комнате достигает 26-28 градусов, заснуть тяжело, трудно дышать, раздражает потливость. К тому же приходится спать без одеяла, а оно нужно. Это важный психологический аспект, пришедший из древности: одеяло дает ощущение безопасности и защищенности. Поэтому ученые советуют использовать кондиционер, но не ставить его на сильное охлаждение – достаточно охладить комнату до 22-24 градусов и накрыться легкой простыней. Важно, чтобы кондиционер был расположен в противоположной части комнаты, это поможет не простудиться.

3. Темно лишь 3-4 часа, остальное время спать мешает свет

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Хроники одной усталости

Коротка летняя ночь: в 11 вечера еще виден закат, в 4 утра уже рассвет. А спать, как известно, хорошо в темноте - во-первых, чтобы свет не будил раньше времени; во-вторых, ночью вырабатывается до 70% мелатонина – биологически активного вещества, которое называют гормоном сна. У него много важных функций: он регулирует биоритмы, артериальное давление, усиливает работу иммунной системы, а также замедляет старение и помогает адаптироваться к перемене часовых поясов. Всей этой пользы мы можем лишиться, если будем спать при свете, ведь мелатонин вырабатывается лишь в абсолютной темноте. Поэтому плотные темные шторы абсолютно незаменимы поздней весной и летом. Оптимальное решение - установить на окна автоматические жалюзи с таймером. Тогда будить на работу вас будет не будильник, а лучи утреннего солнца.

4. Летом шум за окном не дает уснуть

Молодежные тусовки с гитарой под окном, припозднившиеся роллеры и велосипедисты, байкеры и стритрейсеры - вся эта разноголосая компания летом создает постоянный шумовой фон, который сходит на нет ближе к часу ночи. Выход – установить хорошую шумоизоляцию на окна и спать с кондиционером либо использовать беруши, что для многих не удобно (к тому же есть риск не услышать что-нибудь важное – плач ребенка или важный звонок). Многие выбирают третий путь и летом ездят на работу с дачи. Лишние 1-2 часа пути и ранний подъем компенсируются идеальным сном в полной тишине и бодростью загородного утра.

5. Летом докучают комары и мухи

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Один залетный комар может лишить покоя на всю ночь и полностью испортить следующий день. Поэтому к борьбе с насекомыми надо походить серьезно и начинать ее заранее. Обязательно поставьте на окна антимоскитную сетку. Пока вы на работе, оставляйте включенным ультразвуковой отпугиватель насекомых или фумигатор. А перед сном можно обработать комнату репеллентом на основе эфирных масел лаванды, ванили, мяты, мелиссы или герани. Эти запахи не только отпугивают насекомых, но и помогают быстрее и крепче уснуть. 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 15 мая 2019 г.

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