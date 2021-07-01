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5 часов спорта против болезней сердца и сосудов

Учёные выявили количество спорта, необходимое для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: 5 часов в неделю с годами могут стать эквивалентом таблеток
Опубликовано: 11 августа 2021 г.

Ранее считалось, что для поддержания здоровья достаточно 2-2,5 часов в неделю физических нагрузок средней интенсивности. Именно такая норма сейчас рекомендована Министерством Здравоохранения и Социальных служб США. Однако результаты недавнего исследования, опубликованного в Американском журнале профилактической медицины, могут стать источником новых рекомендаций для получения терапевтического эффекта от занятий спортом.

Факт того, что физическая активность необходима для здоровья, а гиподинамия является фактором риска многих заболеваний, доказан в многочисленных исследованиях. Несколько лет назад ученые обнаружили, что регулярные спортивные упражнения заставляют организм синтезировать белки, способные вернуть молодость концевым участкам хромосом (теломерам). Были даже выявлены определенные виды спорта, которые позволяют встать в ряды долгожителей. Среди них – бег, велоспорт, гребля, аэробика.

В новом исследовании усилия учёных сосредоточились на «дозировке» спорта и его роли в отношении профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Было обследовано более пяти тысяч участников. Из них 51,6% - афроамериканцы, 45,5% - мужчины. Результаты исследования продемонстрировали чёткую взаимосвязь количества регулярных занятий спортом с риском развития той же гипертонической болезни. Вероятность стать гипертоником у участников, которые занимались не менее пяти часов в неделю умеренными физическими упражнениями в молодом и среднем возрасте (от 20 до 50 лет), на 18% ниже в сравнении с теми, кто занимался только 2 часа в неделю. При поддержании высокого темпа физической активности (5 часов в неделю) до 60 лет (11,7% участников в исследовании) риск гипертонии становился еще ниже. Положительные эффекты физических нагрузок на сердечно-сосудистую систему связаны с периодическим удержанием высокой частоты сердечных сокращений (пульса) во время занятий спортом. Это позволяет повысить эластичность (растяжимость) стенки артерий, улучшить сократимость миокарда.

Оказывается, можно заниматься спортом впрок, и увеличенная продолжительность занятий спортом в молодом возрасте становится отличным профилактическим средством с годами. Врачи утверждают, что физическая активность необходима и тем, кто уже страдает заболеваниями, но согласно строгим рекомендациям кардиолога. Важно не переусердствовать с интенсивностью занятий: чрезмерная нагрузка может привести к стойкому повышению артериального давления и спровоцировать нарушения ритма сердца.

Спорт положительно влияет не только на здоровье, но и на интеллект. Метаанализ 13 обширных исследований показал, что регулярные аэробные тренировки улучшают память и способность к кон­цен­тра­ции, повышают обучаемость. Это происходит из-за улучшения кровоснабжения в головном мозге и усиления выработки дофамина.

Ученые выяснили, что у мужчин когнитивные способности повышают тренировки высокой интенсивности, а у женщин - средней и низкой интенсивности.
Спортивное сердце - так врачи называют комплекс адаптационных изменений в сердечной мышце, которые включают в себя увеличение объёма сердца и замедление его базового ритма в ответ на постоянные интенсивные физические нагрузки. Сердце спортсмена большего объёма, а бьётся реже.

Опубликовано: 11 августа 2021 г.

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Предупреждён - значит вооружён! Спасибо за статью!
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Очень полезная статья. Давно что-то подобное искала!

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