50 лет - возраст, когда женщина должна быть полна энергией

Вредна ли гормональная контрацепция, правда ли, что ЭКО может вызывать рак, каков современный взгляд на менопаузу – отвечает знаменитый французский гинеколог Жерар Салама

Наш собеседник: Жерар Салама, врач акушер-гинеколог, президент Международной ассоциации медицинских исследований в области старения, академик РАН, кавалер ордена Почетного Легиона

Жерар, вы больше 10 лет одновременно практикуете в Москве и в Париже. Женщины в России и во Франции в чём-то отличаются друг от друга?

Различия начинаются прямо с порога. Француженка знает, что на консультацию с гинекологом дается не более 20 минут, поэтому, как только она зашла в кабинет, начинает снимать одежду. Причем практически сразу раздевается полностью. И это не манифестация фривольности - просто дамы знают, что врач обязан провести пальпацию молочных желез, прощупать живот и лимфоузлы. Далее француженка начинает рассказывать о себе- она практически всегда недовольна и мило сетует на свою неидеальную жизнь. Но как только гинеколог приступает к комментариям ее анализов, дама вся превращается в слух, потому что собственное здоровье для нее - святое. Как только француженка слышит, что ее небольшой дискомфорт – явление временное и решается курсом вагинальных свечей и несколькими таблетками, она перестает волноваться. Доктор сказал, что все будет хорошо. Значит, так и будет. Тема закрыта.

Русские дамы очень многого боятся. Они опасаются идти к врачу, потому что он может обнаружить неизлечимую болезнь. Многие женщины не обращают внимания на дискомфорт во время месячных, ПМС или симптомы менопаузы, объясняя это так: «Ничего не поделаешь, природа». Они привыкли доверять, прежде всего, себе. Поэтому после посещение врача русская дама может прочитать отзывы о назначенном ей лекарстве, сравнить возможные побочные эффекты и даже поменять схему лечения. Другие, имея негативный опыт общения с гинекологом в прошлом, решают и вовсе больше не связываться с врачами и мужественно терпеть. Ну, и конечно, россиянки по-прежнему относятся с недоверием к гормональным препаратам.

А француженки относятся к ним по-другому?

Француженки привыкли планировать свою жизнь. Это значит, что абсолютное большинство пациенток сами требуют выписать им лучший вариант контрацепции. Они не боятся гормонов – их матери принимали оральные контрацептивы долгие годы, что не помешало им выносить и произвести на свет не одного, а нескольких детей. Уже много лет Франция является лидером по рождаемости в Европе – почти у каждой женщины здесь не менее двух детей. Желание контролировать свою репродуктивную функцию отчасти объясняется теми десятилетиями, когда в довольно консервативном французском обществе девочек воспитывали как будущую мать большого семейства. Вплоть до 60-х годов прошлого века многие француженки были домохозяйками. Появление препаратов контрацепции дало женщине право выбирать, когда родить ребенка и кто станет его отцом.

Многие врачи с недоверием относятся к гормональным контрацептивам. Взять хотя бы потенциальный риск развития рака и бесплодия...

Противозачаточные гормональные препараты не задерживаются ни в органах малого таза, ни в каких-либо других внутренних органах. После отмены оральных контрацептивов происходит полное восстановление фертильности. Во время приема контрацептивов яичники женщины находятся в «выключенном состоянии». А после отмены начинают работать в несколько раз активнее, что даже увеличивает шансы забеременеть. Самые первые препараты с гормонами появились в 50-60 годы прошлого века и были очень жёсткими из-за большого содержания гормона эстрадиола, который провоцировал проблемы с кровообращением, боли в сосках, мигрень, набор веса. Сегодня дозировка эстрадиола в 5 раз меньше. Поэтому вероятность развития рака минимальна, если не принимать контрацептивы 30 лет без перерыва. Кроме того, ни один профессиональный врач не выпишет противозачаточные средства, не проведя первичную консультацию, гинекологический осмотр и не посмотрев анализов крови.

Вы упомянули, что россиянки часто не лечат симптомы менопаузы. А что вы советуете пациенткам в данном случае?

Здесь работает определенный протокол. Во-первых, существует ряд обязательных анализов, одни из которых нужно делать раз в год, другие - один раз в два или три года. Когда клиническая картина ясна, мы использует заместительную гормональную терапию в малых дозах, которая помогает быстро скорректировать симптомы менопаузы. Во Франции используются следующие дозы: 17 бета-эстрадиол в максимальной дозе 2 мг/в сутки, желательно в виде геля, который наносится непосредственно на кожу или поступает в организм через пластырь. Это назначение нужно сочетать с натуральным прогестероном в дозе 100 мг/в сутки в таблетках или влагалищных свечах. Дамам, перенесшим гистерэктомию (удаление матки), подойдут эстрогеновые препараты без прогестерона. Идеально принимать такое лечение в течение 5 дней, делая паузу на выходные. Это позволяет еще больше уменьшить дозу препаратов, сохраняя при этом терапевтический эффект. Часто я дополняю картину лечения приёмом витамина D. Индивидуально к этому списку добавляются витамины и минералы: селен, омега-3, пробиотики – двумя курсами в год. Еще одно важное условие - любой вид гормональной терапии не должен длиться более 10 лет. После этого периода дама, если это необходимо, может использовать фитотерапию. В любом случае, после 50 лет женщина должна чувствовать себя превосходно и быть полной энергией.

Что вы подразумеваете под фитотерапией менопаузы?

Это включение в рацион сои. Например, сыра тофу, соевого молока, йогуртов или добавок сои в таблетках. Этот продукт питания широко распространен в азиатских странах. Соя богата протеинами, в ней мало холестерина, она содержит изофлавоны, обладающие противоокислительными свойствами и структурой, похожей на эстрогены. Кстати, в Японии, менее 25% женщин жалуются на менопаузальный синдром. Еще я бы рекомендовал витамины А, С и Е, смесь минеральных солей для поддержания общего тонуса, а также спирулину для защиты клеток мозга и поддержания функций памяти. Гинекология дает все шансы на активное долголетие. Главное - уметь ими пользоваться.

С какими заболеваниями вам чаще всего приходится сталкиваться сегодня?

Трудно выделить несколько, но я бы отдельно поговорил про эндометриоз. За последние годы он оброс большим количеством мифов, чем любое другое гинекологическое заболевание. Эндометриоз коварен тем, что может протекать практически бессимптомно. В других случаях эндометриоз вызывает локальную боль внизу живота, которая носит хронический характер и может приводить к трудностям зачатия. Иногда сигналом может стать сильная боль во время месячных или при интимной близости. Часто первая диагностика эндометриоза происходит во время подготовки к беременности в уже сознательном возрасте. При этом дама страдала сильнейшими болями внизу живота уже с начала пубертата. Но всё время взросления девушка слышала установку, что боли во время месячных – это нормально, такая женская особенность. Отсюда закладывается традиция «не жаловаться» гинекологу на свое состояние. Если вдруг появляется подозрение на этот диагноз, важно, чтобы профессиональный гинеколог провел тщательный осмотр, сделал УЗИ, если нужно - МРТ органов таза и лапароскопию. Часто мы понимаем, что дама страдает этим заболеванием наблюдая за миомой.

Правда ли, что всего 20% женщин имеют шанс излечиться от эндометриоза полностью?

Нет. Случаев выздоровления намного больше – практически все больные выздоравливают без проблем. На начальных стадиях оральных контрацептивов будет достаточно. Если эндометриоз средней стадии, то гинеколог может принять решения блокировать женский цикл на несколько месяцев, а в это время провести лечение с ежедневным применением прогестерона. Такой метод стабилизирует болезнь и не дает ей развиться. Если речь идет о серьезных случаях, которые сопряжены с проблемами зачатия, то помогает временная искусственная менопауза. Гормональная система «на паузе» уменьшает уже имеющиеся последствия заболевания на 50% и дает возможность удачно спланировать беременность. Если же поражения существенны, тогда сначала лапароскопическим методом хирургии происходит чистка, а потом желательно сразу же планировать беременность. Проблема в том, что через год-полтора после «очистительных» манипуляций болезнь может вернуться. Хотя беременность сама по себе является методом лечения эндометриоза, ведь во время вынашивания ребенка женский цикл прекращается.

Как вы относитесь к ЭКО?

Я считаю, что этот метод должен использоваться, когда врачи испробовали все возможные способы и исчерпали потенциал медицинских знаний и техник. ЭКО – это заключительный вариант. Начинать с этой процедуры борьбу с любыми проблемами зачатия – неверная тактика.

Во Франции законом запрещено проводить ЭКО женщинам после 43 лет. Меня часто просят прокомментировать ситуации с некоторыми российскими звездами, которые решились на ЭКО после 45 лет и заболели раком. У меня таких пациенток не было. Когда Министерство здравоохранения ограничивает процедуру определённым возрастом, француженки прислушиваются, потому что слишком любят себя и не хотят рисковать. Могу предположить, что у этих звезд уже были канцерогенные патологии, которые не были идентифицированы в нужное время и не подвергались лечению. А во время беременности из-за высокой активности гормонального фона получили развитие. Если дама решает сохранить ребенка, конечно, она принимает решение не принимать терапию до родов. ЭКО не провоцирует рак, но может стимулировать его развитие, если он уже присутствует в организме.

Однако часто приходится слышать, что европейки планируют беременность ближе к 40.

Иногда кажется, что медицине удалось невозможное. В журналах и в телешоу выступают женщины, которые рассказывают, что успешно становятся матерями и в 45, и в 47. В Москве я видел интервью с известной телеведущей, которой недавно исполнился 41 год. На не совсем уместный вопрос «А когда вы планируете детей?» она ответила «Через несколько лет. Это нормально. Так многие делают в Европе».

Но по данным Национального института статистики и экономических исследований Франции, на 100 женщин в возрасте 40-50 лет приходится всего 0,9% новорожденных. Не так уж и много! Это развеивает устоявшийся миф о том, что все европейки рожают после 40. Конечно, родить в таком возрасте вполне реально, но это не значит, что мы имеем дело с общей тенденцией.

Несмотря на то, что дама из телевизора выглядела потрясающе молодо, я уверен, что и она не избежала возрастных изменений в организме. Возможно, она сделает ЭКО, но не со своими яйцеклетками, а с донорскими яйцеклетками здоровой 25-летней девушки. Их поместят в матку телеведущей, ее живот будет расти. Она беременна и родила сама, но только с помощью метода ЭКО и с привлечением донора. То есть фактически выношенный ребенок не совсем её с чисто биологической точки зрения. Или она воспользуется услугами суррогатной матери. Но ведь в интервью можно об этом и промолчать. Не хочется, чтобы женщины, которым финансово недоступны эти технологии, были обмануты. А хочется, чтобы они были максимально информированы и делали свой выбор на подтвержденных фактах.

Анализы

Начиная с 50 лет

Каждый год:

Гормональные анализы (в том числе, эстроген, прогестерон, тестостерон, кортизол, дегидроэпиандростерон и фолликулостимулирующий гормон, гормоны щитовидной железы)

Общий анализ крови на глюкозу, холестерин, триглицериды; исследование свертываемости крови

Цитологический мазок шейки матки на исследование предраковых поражений папилломавирусом или онкозаболеваний

УЗИ органов таза

Каждые 2 года:

Маммография

УЗИ груди

Исследование на пищевые непереносимости и аллергий

Анализ на наличие тяжелых металлов в крови

Исследование микробиоты кишечника

Анализ крови на антиоксиданты

Каждые 3 года:

Денсинометрия (изменение плотности костей) для профилактики остеопороза



«Не хочется, чтобы женщины, которым финансово недоступны последние технологии в гинекологии, были обмануты». Гинекология дает все шансы на активное долголетие. Главное - уметь ими пользоваться

Опубликовано: 3 декабря 2020 г.