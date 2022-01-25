3 секрета Рене Зеллвегер

Обаятельная звезда «Бриджет Джонс» американская актриса норвежско-швейцарского происхождения Рене Зеллвегер в свои 50+ выглядит максимум лет на 35. В чем ее секрет?

Душевное равновесие

«Было время, когда я бросалась на все проекты. Трудно сказать «нет», когда тебе предлагают роли, о которых ты мечтала всю жизнь. Умом ты понимаешь, что работаешь на износ, нужно остановиться, передохнуть. Но, с другой стороны, такие возможности, которые открывались передо мной, случаются один раз в жизни, и если ты откажешься, то будешь жалеть об этом до конца своих дней. В итоге я стала чувствовать себя плохо, и потребовался перерыв», – делится актриса.

Обратите внимание

За время своего пятилетнего «отпуска» с 2010 по 2015 год Рене научилась устанавливать границы, говорить «нет», выдерживать баланс между работой и личной жизнью. «Голливуд, его огни, гламур и блеск – это не моя жизнь, это всего лишь работа. Теперь я живу другой жизнью – более полноценной и счастливой».

Спорт forewer

«Без грамотных тренировок невозможно добиться красивого тела, – говорит Рене. – Но спорт для меня это не только способ сбросить килограммы. Это еще и моя терапия. Тренировка – это время, которое я могу провести наедине с собой, обдумать то, что меня беспокоит. Где бы я ни находилась, куда бы я ни поехала, в каком бы настроении ни была, спортзал – мой общий знаменатель. Переезжаю в Лос-Анджелес? Первым делом я нахожу спортзал. На выходные в Санта-Фе? Ищите меня в зале. Несколько раз в неделю я по полтора-два часа занимаюсь с гантелями и штангой – приседания, выпады, махи, жимы, тяги. В конце тренировки – упражнения на пресс на фитболе. Дважды в неделю – бассейн».

Обратите внимание

Свой день Рене начинает с утренней пробежки. «Я бегаю каждый день, даже если что-то начинает болеть. Я просто делаю передышку, пока боль не утихнет, и затем бегу дальше. Мне нравится даже ощущение боли. Я таким образом доказываю себе, что живу».

Поправиться ради роли

Для роли Бриджит Джонс в первом фильме актриса набрала 20 килограммов. «Мой рацион состоял из 4000 калорий. Я ела пиццу на ночь, по 20 пончиков в день, пила пиво. Затем для роли в мюзикле «Чикаго»,

мне пришлось сбросить этот вес. Это было сложно, чтобы справиться с постоянным чувством голода, я рассасывала кубики замороженных фруктовых и овощных соков. Потом пришлось снова набирать вес для продолжения фильмов про Бриджет, и снова худеть». Зеллвегер питается по системе питания «Зона» американского диетолога Барри Сирса. Ее рацион состоит на 40% из углеводов с низким содержанием крахмала и по 30% качественных белков и жиров.

Обратите внимание

В новом проекте «Дело о Пэм» (выходит скоро) Рене Зеллвегер играет 62-х летнюю убийцу Пэм Хапп, отбывающую пожизненное заключение. «Я отказалась набирать вес, как раньше. На этот раз килограммов 50 мне прибавил «Fatsuit», или «Толстый костюм». С каждым годом мне все труднее после роли сбросить вес до своих 46 кг», – признается Рене.

Опубликовано: 3 марта 2022 г.