Здоровье
Люди и истории / Секреты селебрити

3 секрета Рене Зеллвегер

Обаятельная звезда «Бриджет Джонс» американская актриса норвежско-швейцарского происхождения Рене Зеллвегер в свои 50+ выглядит максимум лет на 35. В чем ее секрет?
Опубликовано: 3 марта 2022 г.

Душевное равновесие

«Было время, когда я бросалась на все проекты. Трудно сказать «нет», когда тебе предлагают роли, о которых ты мечтала всю жизнь.  Умом ты понимаешь, что работаешь на износ, нужно остановиться, передохнуть. Но, с другой стороны, такие возможности, которые открывались передо мной, случаются один раз в жизни, и если ты откажешься, то будешь жалеть об этом до конца своих дней. В итоге я стала чувствовать себя плохо, и потребовался перерыв», – делится актриса.

Обратите внимание

За время своего пятилетнего «отпуска» с 2010 по 2015 год Рене научилась устанавливать границы, говорить «нет», выдерживать баланс между работой и личной жизнью. «Голливуд, его огни, гламур и блеск – это не моя жизнь, это всего лишь работа. Теперь я живу другой жизнью – более полноценной и счастливой».

Спорт forewer

«Без грамотных тренировок невозможно добиться красивого тела, – говорит Рене. – Но спорт для меня это не только способ сбросить килограммы. Это еще и моя терапия. Тренировка – это время, которое я могу провести наедине с собой, обдумать то, что меня беспокоит. Где бы я ни находилась, куда бы я ни поехала, в каком бы настроении ни была, спортзал – мой общий знаменатель. Переезжаю в Лос-Анджелес? Первым делом я нахожу спортзал. На выходные в Санта-Фе? Ищите меня в зале. Несколько раз в неделю я по полтора-два часа занимаюсь с гантелями и штангой – приседания, выпады, махи, жимы, тяги. В конце тренировки – упражнения на пресс на фитболе. Дважды в неделю – бассейн».

Обратите внимание

Свой день Рене начинает с утренней пробежки. «Я бегаю каждый день, даже если что-то начинает болеть. Я просто делаю передышку, пока боль не утихнет, и затем бегу дальше. Мне нравится даже ощущение боли. Я таким образом доказываю себе, что живу».

Поправиться ради роли

Для роли Бриджит Джонс в первом фильме актриса набрала 20 килограммов. «Мой рацион состоял из 4000 калорий. Я ела пиццу на ночь, по 20 пончиков в день, пила пиво. Затем для роли в мюзикле «Чикаго», 

мне пришлось сбросить этот вес. Это было сложно, чтобы справиться с постоянным чувством голода, я рассасывала кубики замороженных фруктовых и овощных соков. Потом пришлось снова набирать вес для продолжения фильмов про Бриджет, и снова худеть». Зеллвегер питается по системе питания «Зона» американского диетолога Барри Сирса. Ее рацион состоит на 40% из углеводов с низким содержанием крахмала и по 30% качественных белков и жиров.

Обратите внимание

В новом проекте «Дело о Пэм» (выходит скоро) Рене Зеллвегер  играет 62-х летнюю убийцу Пэм Хапп, отбывающую пожизненное заключение. «Я отказалась набирать вес, как раньше. На этот раз килограммов 50 мне прибавил «Fatsuit», или «Толстый костюм». С каждым годом мне все труднее после роли сбросить вес до своих 46 кг», –  признается Рене.

Опубликовано: 3 марта 2022 г.

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

﻿
| Регистрация
*


Последние комментарии

Megamozg [74 дня назад]
Самое главное для восстановления кишечника это пробиотики. Конечно можно употреблять...
Megamozg [74 дня назад]
Не только витамины нужны нашему организму, тем более если есть проблемы с ЖКТ. Тут и пробиотик...
gipsychristine@rambler.ru [221 день назад]
Здравствуйте, подскажите где свершили это чудо? очень боюсь идти, хотелось бы к проверенным. и...

Еще в рубрике

Теона Контридзе: «Свободный человек сам отвечает за всё в своей жизни – и за хорошее, и за плохое»

О тбилисском детстве, воспитании детей, нелюбви к...

3 секрета Одри Тоту

Обаятельной звезде «Амели» – 44. Она – типичная...

Лара Фабиан

Самая популярная франкоязычная певица последнего...

Пока вокруг нас много нестабильного, старайтесь найти то, что делает вас просто счастливыми.

Альбина Джанабаева -одна из самых ярких звезд...

Сара Харви: «Большие дела совершаются маленькими шагами»

Наш гость: Сара Харви, писательница, автор книги...

Глафира Тарханова: «Меня сложно усадить дома»

Актриса театра и кино рассказала «Здоровью» о любви...

Лариса Долина: «Расслабляться я не умею и не хочу»

Популярная певица в эксклюзивном интервью «Здоровью»...

Анастасия Макеева: «Я тоже хочу быть счастливой»

В конце мая актриса театра и кино вышла замуж за...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127015, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 2, подъезд 3
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: zdorovie@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2022
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


   

Top.Mail.Ru

 