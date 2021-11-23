3 секрета Одри Тоту

Обаятельной звезде «Амели» – 44. Она – типичная француженка, макияж которой никогда не бьет в глаза, прическа – нарочито небрежна, фигура – женщины-подростка. В чем ее секрет?

Контролируй объем



Как настоящая парижанка, она тщательно следит за содержимым своей тарелки и ограничивает свои гастрономические желания. Актриса ест много овощей и фруктов, контролирует размер порций. «Лучший обед или ужин – это кусочек стейка форели или индейки и горка салата с овощами с медовой заправкой», - считает Одри.



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Одри Тоту уверена, что строгие ограничения не мотивируют к правильному питанию. Поэтому раз в неделю она позволяет себе полакомиться любимыми блюдами. В этом списке суши, русские блины и утка по-пекински.



Фитнес без напряжения



«Это для меня огромная проблема. Я не люблю спорт и занимаюсь им только в случае крайней необходимости, - говорит Одри. Удивительно, но у актрисы никогда не было абонемента в спортзал!



Обратите внимание:



Значит ли это, что Тоту совсем не занимается фитнесом? Совсем нет! «У меня есть небольшой коврик, на котором я выполняю комплекс простых упражнений из гимнастики и йоги 3 раза в неделю. Такой фитнес на дому. Мне это нравится: коврик всегда под рукой, не нужно никуда идти, можно избежать косых взглядов», - рассказывает актриса.



Сила фрешей



Одри – большая поклонница свежевыжатых соков и смузи. “Если вам не хватает энергии, попробуйте несколько раз в неделю выпивать стаканчик свекольного, морковного или яблочного фреша. Быстрый заряд витаминов сразу повышает настроение”, - говорит Одри.



Обратите внимание:



Одри не раз повторяла в интервью, что главный секрет красоты в ощущение счастья от небольших мелочей. Например, прогулки в лесу, планирование путешествий, выбор одежды из натуральных тканей и пятничные посиделки с друзьями с бокалом вина. “ Не стоит относиться к себе и жизни слишком серьезно. Именно от этого появляются морщины!” – уверяет актриса.

Опубликовано: 2 февраля 2022 г.