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11 полезных ритуалов для полноценного сна

Предлагаем вашему вниманию рекомендации Американской Ассоциации здорового сна.
Опубликовано: 28 декабря 2021 г.
Тэги: сон и бессонница, сон

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1.По возможности, ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Даже в выходные. Это помогает быстро засыпать и высыпаться.

2. Придумайте какой-нибудь расслабляющий  ритуал, позволяющий переключиться, забыть о проблемах дня.

3. Если у вас есть проблемы с ночным сном, не ложитесь «прикорнуть» днем, особенно во второй половине дня.

4.Ежедневные энергичные физические упражнения – лучшее, что может улучшить сон.  Но не перед тем, как ложиться в постель.

5.Оцените свою спальню. В ней должно быть все необходимое для полноценного сна. Температура не выше 16-20 С. Никакого яркого освещения! Используйте затемняющие шторы (блекауты) и  темные мягкие очки - маски для сна. Никакого шума, нарушающего сон. В крайнем случае пользуйтесь берушами.

6.Спите на удобном матрасе и подушках. Убедитесь, что ваш матрас еще не потерял своих качеств. Возможно за 9-10 лет эксплуатации он перестал быть ортопедическим. То же касается и подушек – в зависимости от того из чего они изготовлены у них есть свой срок годности.

7.Если вы склонны к аллергии – избавьтесь в спальне от всего, что может спровоцировать приступ: цветы, аромосвечи, животные, даже пыльные шторы могу стать источником аллергии. В некоторых случаях рекомендуется сделать влажную уборку перед сном и проветрить комнату.

8. Избегайте алкоголя и сигарет, тяжелой и острой пищи в вечернее время.

9 Если вы не можете ужинать за 2-3 часа до сна и испытываете сильный голод, перекусите легкой пищей за 45 мин до того, как ляжете в постель.

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10.Последний час перед сном занимайтесь чем-то, что успокаивает: почитайте книгу, повяжите. Электронными устройствами, наоборот,  лучше не пользоваться. Свет, исходящий от  монитора, активирует мозг и мешает заснуть.

11. Если вам так и не удается уснуть, уйдите в другую комнату и займитесь чем-нибудь расслабляющим, пока не почувствуете усталость.

Опубликовано: 28 декабря 2021 г.

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