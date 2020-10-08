10 правил для долгой и активной жизни

Человеку генетически гарантированы 150 лет жизни, однако наш век значительно короче.

Средний японец умудряется дожить до 79 лет, а нигерийцы и сомалийцы с трудом дотягивают до 47.

Наши соотечественники – где-то посередине. Тщательно изучив опыт долгожителей, специалисты разработали 10 правил, следуя которым можно продлить свое земное существование.