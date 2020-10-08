10 правил для долгой и активной жизни

- НЕ ОБЪЕДАЙТЕСЬ! Если вы не занимаетесь тяжелой физической работой, вам вполне хватит 2000 килокалорий в день. Тем самым вы устроите разгрузку своим клеткам и поддержите их активность.
- МЕНЮ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ВАШЕМУ ВОЗРАСТУ ! У 30-летних женщин первые морщинки появятся позднее, если они регулярно будут есть орехи и время от времени – печень. Людям старше 40 лет полезен бета-каротин, которого много в моркови, а также в других овощах и фруктах оранжевого, желтого и красного цвета. После 50 лет кальций держит в форме кости, а магний – сердце. Мужчинам старше 40 необходим селен, содержащийся в сыре и почках: этот минерал способствует снятию стресса. После 50, питаясь рыбой, сильный пол защитит сердце и кровеносные сосуды.
- СЕКС – ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ. Во время полового акта в организме вырабатываются эндорфины – так называемые гормоны счастья. Они способствуют укреплению иммунной системы. Человек, который дважды в неделю занимается сексом, выглядит на 14 лет моложе ровесников.
- СПИТЕ В ПРОХЛАДНОЙ КОМНАТЕ. Тот, кто спит при температуре +17+18°C, дольше остается молодым. Ведь обмен веществ в организме и проявление возрастных изменений зависят от температуры окружающей среды.
- НЕ ТОРОПИТЕСЬ НА ПЕНСИЮ. Тот, кто не работает, в среднем выглядит на 5 лет старше своего возраста, выяснили исследователи. Кстати, некоторые профессии, по мнению социологов, помогают сохранить молодость.
- НЕ УНЫВАЙТЕ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ Врачи уже не сомневаются: оптимисты живут гораздо дольше пессимистов.
- ДВИГАЙТЕСЬ. Даже несколько минут занятий спортом в день продлевают жизнь. В процессе тренировок высвобождается гормон роста, выработка которого резко сокращается после 30 лет.
- СТАРАЙТЕСЬ ПОЛУЧАТЬ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ЭМОЦИЙ. Время от времени надо позволять себе неразумные удовольствия: большой кусок калорийного торта, затянувшийся допоздна кутеж с друзьями, танцы до упаду, чтение детектива несколько часов кряду – все это помогает нам жить долго!
- НЕ ГАСИТЕ В СЕБЕ ГНЕВ, ДАЙТЕ ЕМУ ВЫРВАТЬСЯ НАРУЖУ. Оказывается, 64% заболевших раком всегда подавляли гнев в себе. (О других проблемах, которые может принести скрытый стресс, читайте в нашей недавней статье.)
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ЗАДАЙТЕ РАБОТУ СЕРЫМ КЛЕТОЧКАМ. Разгадывайте кроссворды, много читайте, учите иностранные языки, считайте в уме... Заставляя активно работать мозг, человек не только сохраняет светлую голову, но и одновременно активизирует деятельность сердца, системы кровообращения и обмен веществ.
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