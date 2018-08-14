Зрение «под напряжением»

Офтальмологи не устают предупреждать о губительном действии компьютеров, планшетов и телефонов на наши глаза. Но реальность не позволяет нам отказаться от гаджетов. Как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями?

Синдром менеджера

Его признаки есть у каждого второго, если не первого. Другое его название – «компьютерный зрительный синдром». И если вы сейчас, читая эти строки, чешете глаза или часто моргаете, чтобы сфокусировать зрение, – вам он тоже, скорее всего, знаком.

Симптомы начинающегося офтальмологического заболевания неприятны, но «безобидны». Ни резкой боли, заставляющей бежать к врачу. Ни серьезных внешних изменений глаз. Ну да, ощущение «песка» в глазах. Да, усталость, особенно, к вечеру. Слезливость. Все это, безусловно, доставляет дискомфорт, но не требует посещения офтальмолога. Как правило, мы думаем, что «все пройдет» или ограничиваемся покупкой препарата для увлажнения глаз.

Однако «пройдет» вряд ли. Скорее всего, со временем симптоматика будет только расширяться и углубляться. К чему это может привести?

Синдром сухого глаза

Чаще всего синдром менеджера приводит к так называемому синдрому сухого глаза. Когда в глазах «сбивается» механизм выработки слезы. Причем, проявляться это может, как ни парадоксально, обильным слезотечением. Как при сильном ветре, когда слезы начинают литься сами собой. Парадокс объясняется компенсаторными функциями организма. Когда поверхность глаза уже не покрыта слезой, включается дополнительный «слезный механизм». И такие слезы без ветра – очень тревожный симптом.

Более серьезное заболевание глаз – катаракта или помутнение хрусталика. Процесс его развития - долгий, постепенный и не очень заметный неспециалисту. Заметны его «результаты» - постепенное снижение зрения до полной слепоты.

Компьютерный зрительный синдром может ускорить и развитие такого грозного недуга как глаукома, причина которого - повышенное внутриглазное давление.

В отличие от синдрома сухого глаза, глаукома и катаракта на ранних стадиях могут вообще никак себя не проявлять – в этом их основная опасность.

В совокупности с постоянным напряжением глаз, фактором риска развития офтальмологических заболеваний могут быть и недостаток в рационе необходимых для поддержания зрения витаминов и минералов, и малоподвижный образ жизни, нарушающий и общее, и глазное кровообращение. Что же делать?

За черникой и сосной

В первую очередь – вставать с дивана, офисного кресла и делать хотя бы легкую разминку – чтобы «разогнать» кровь. Во вторую – использовать для поддержки глаз профилактические средства, которых сегодня в избытке.

Конечно, сильные офтальмологические препараты может назначить только врач и только после детального изучения проблем пациента. Однако, когда серьезной симптоматики еще нет, можно воспользоваться разнообразными биологически активными добавками и нутрицевтиками. Клинически доказано существование натуральных природных веществ, которые приносят пользу именно глазам. На них и стоит делать ставку при выборе поддерживающего зрение комплекса. Сбалансированное и правильное сочетание в нутрицевтике специализированных ингредиентов помогает и справиться с уже существующими сложностями со зрением, и предотвратить такие сложности в перспективе.

Так, безусловно, стоит обратить внимание на каротиноиды – их необходимость для глаз не вызывает сомнений, и эти вещества повсеместно являются «базой» для добавок, поддерживающих и укрепляющих зрение. Такой же немаловажный ингредиент – экстракт черники. «Офтальмологическая» полезность этой ягоды сегодня подтверждена клинически. Только не нужно заменять БАД самой черникой – полезные для глаз антациды должны поступать в организм в определенном объеме, чтобы оказать должный эффект. Вряд ли вы сможете регулярно съедать нужное количество ягоды, так что оставьте ее просто для удовольствия.

Витамины, минеральные вещества типа цинка, лютеин и зеаксантин – тоже «ключевые» составляющие для правильного «глазного» комплекса. И, кстати, не пугайтесь, увидев в составе экстракт коры приморской сосны. Наоборот, этот ингредиент очень поможет тем, у кого глаза не только слезятся, но и чешутся – он оказывает определенный антигистаминный эффект.

Мгновенного эффекта ждать не стоит – ни от ежедневного моциона, который вы введете в свой образ жизни, ни от БАДа. Но результат обязательно будет!

Опубликовано: 16 августа 2018 г.