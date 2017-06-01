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Чем опасны кальянные сессии?

В кафе, в клубах часто предлагают услуги кальян-мастера, и даже те, кто вообще не курит, иногда не прочь попускать дым через кальянную трубку. Но, пока человек погружается в сладкий кумар, его сердцу и легким приходится несладко.
Автор: Елена ЛУГОВЦОВА
Опубликовано: 31 мая 2017 г.
Тэги: здоровый дом, онкология рак, чистый воздух, экологичное жилье, секреты долголетия
Эксперты

Галина Сахарова,
доктор медицинских наук, руководитель Центра по отказу от табака НИИ пульмонологии ФМБА России

Евгения Гнучих
зам. директора по научной работе и инновациям Всероссийского НИИ табака, махорки и табачных изделий


Чем опасны кальянные сессии?

Табак. Для кальяна используется два вида табака. Обычный черный популярен в странах Востока. Его покупают на развес в сухом виде, а перед курением замачивают и отжимают. Ароматизированный табак, распространенный у нас, пропитан медом или  патокой с добавлением различных «вкусов». Причем, как утверждает наш эксперт, были случаи, когда сам табак был разбавлен дешевыми травами или даже… чайной заваркой. По большому счету, без специальной экспертизы вы никогда не узнаете, что там внутри.

Угарный газ. В отличие от сигаретного, табак в кальяне не горит, а тлеет с выделением смеси дыма, пара и угарного газа. Вот почему во время кальянных сессий кружится голова… Пока вы пребываете в эйфории, сердце и легкие работают на износ. Нагрузка на них увеличивается многократно, особенно, если помещение плохо проветривается.

Никотин. Многие уверены, что в кальянном табаке никотина нет совсем. Напрасно! Если на упаковке нет специальных пометок, никотин есть, и иногда его там даже больше, чем в сигаретах. Специалисты предлагают запретить кальянный табак с содержанием никотина выше 1%. Но пока нет даже соответствующего законопроекта, а значит, вред для сердца, зубов и сосудов от кальянной сессии ничуть не меньше, чем от обычного курения.

СКОЛЬКО НИКОТИНА В ТАБАКЕ?

Сигарета (массой 1 грамм) – 10-15 мг.

Трубка (одна порция – 3 грамма) – 8-12 мг.

Кальян (одна заправка – 8 грамм) – 40 мг.

Сигара (массой 10 грамм) – до 150 мг.

Смолы. При прохождении через воду дым, конечно, очищается, но лишь частично. Кроме того, смолы постепенно накапливаются в кальянной чаще и шлангах. Если их плохо промывают (а как их промывают в вашем любимом ресторане, вы никогда не узнаете), они имеют свойство там накапливаться – и во время сессий “переходить” в ваши легкие.

Инфекционные заболевания. Считается, что разовый или сменный мундштук в общественных заведениях гарантирует стерильность. Это не так. Возбудители инфекций живучи и часто поджидают следующего «клиента» на внутренней поверхности шланга. Таким образом можно подцепить даже туберкулез! В идеале чаша и шланги должны подвергаться санитарной обработке после каждой сессии, но мало кто за этим следит. А значит, риск заболеть ОРВИ, ангиной, герпесом, дизентерией и дифтерией вполне вероятен.

 

В одной сигарете (массой 1 грамм) – 10-15 мг никотина. В кальяне (одна заправка – 8 граммов) – 40 мг. 45-минутная кальянная сессия приравнивается к выкуриванию 15 сигарет.

ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Если вы не можете отказаться от кальяна, постарайтесь хотя бы уменьшить риски.

Не курите его в общественных местах, плохо проветриваемых помещениях. И никогда не совмещайте…

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Исследователи проанализировали 542 научные статьи о вреде кальянов и сигарет и пришли к выводу, что после одной кальянной сессии курильщик получает в 125 раз больше дыма, в 25 раз больше смол, в 2,5 раза больше никотина и в 10 раз больше угарного газа, чем после одной-единственной сигареты.

Со спиртными напитками.  Если вы пьете алкоголь , возникает дополнительная нагрузка на сердце.  Если заливаете в колбу – получаете порцию дополнительного дурмана. Лучший сопровождающий напиток – зеленый чай: он содержит антиоксиданты. Лучший фильтр – чистая вода.

С кофе. Кальян повышает давление, кофе этот эффект усиливает. Вот почему на Востоке после кальяна подают финики: они снижают давление.

С голоданием. Курение натощак повреждает слизистую желудка, и в перспективе можно “заработать” гастрит или язвенную болезнь. Чтобы избежать рисков, нужно поесть хотя бы за полчаса до курения кальяна.

 

ОПАСНАЯ ПРИВЫЧКА

Мохаммад  Хоссейн  Боскабади из Машхадского университета медицинских наук (Иран) доказал, что курение кальяна вызывает такие же болезни дыхательной системы, что и курение сигарет. В исследовании доктора Боскабади принимали участие 182 человека. Только 44 были некурящими. 57 курили кальян,  81 – обычные сигареты, причём примерно треть из них привыкла делать очень глубокие затяжки (для определения глубины использовали прибор для измерения жизненной ёмкости лёгких). 

Итоги замеров были таковы: у поклонников кальяна выявлены хрипы в лёгких (23%), кашель (21%), мокрота (14%). Сравним с обычными курильщиками и с любителями глубоких сигаретных затяжек: хрипы в лёгких - 30% и 21%, кашель 19% и 37%, мокрота - 3,9% и 10% соответственно. У контрольной группы некурящих все показатели были существенно ниже.

Автор: Елена ЛУГОВЦОВА
Опубликовано: 31 мая 2017 г.
Журнал "Здоровье"№5 2017 Журнал "Здоровье"№5 2017
Журнальный заголовок: "И ЭТОТ ДЫМ НАМ СЛАДОК И ПРИЯТЕН"

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