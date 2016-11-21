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ЗГТ: когда сказать "стоп"?

Невзирая на все плюсы ЗГТ, важно знать, когда пора остановиться. Время Х определяют противопоказания к каждому конкретному препарату.
Автор: Надежда Маркевич
Опубликовано: 17 августа 2017 г.

Среди них - стойкое повышение артериального давления и иные сердечно-сосудистые заболевания, перенесенные инфаркт, инсульт, тромбоз глубоких вен, некоторые болезни печени и почек. Сложно найти 60-65 летнюю женщину, у которого не было бы ни одной из этих проблем Тем не менее, Американская коллегия акушеров-гинекологов советует не ориентироваться исключительно на возраст: даже в 65 лет женщина может нуждаться в гормональной терапии. Во время каждого осмотра врач должен заново решать, что побеждает: преимущества или риски.

Пролонгированный режим приема гормональных препаратов во время и после менопаузы пока распространен не слишком широко. Однако имеющиеся на сегодня данные говорят о том, что такая ЗГТ достаточно безопасна, эффективна и способна подарить лет 15 полноценной активной жизни.

Не для тех, кому за

В слухах о вреде ЗГТ по большому счету виновато масштабное исследование, проводившееся в начале 1990-х. Тестировали безопасность одного конкретного препарата для ЗГТ; в исследовании участвовали более 15 тысяч женщин. Несмотря на то, что проект готовили два года, многие нюансы оказались не учтены. К примеру, средний возраст его участниц был слишком велик - 63 года, а  в эксперимент попали женщины с противопоказаниями к ЗГТ – высоким артериальным давлением, ожирением, раком молочной железы в анамнезе. Неудивительно, что у них часто случались инфаркты, тромбозы глубоких вен и онкологические заболевания молочных желез.

Очевидный вывод из такого исследования мог бы быть таким: женщинам старше 60 лет не следует принимать именно этот вид гормональных препаратов. Но истерия в прессе сделала свое дело - популярность всей заместительной гормональной терапии в целом пошла на спад, причем как среди обычных людей, так и среди врачей.

 

Автор: Надежда Маркевич
Опубликовано: 17 августа 2017 г.
Журнал "Здоровье" №9 2016 Журнал "Здоровье" №9 2016
Журнальный заголовок: "Таблетка от старости"

Комментарии

0 0
Ксюха [269 дней назад]
Вообще-то "имеющиеся на сегодня данные" говорят как раз об ОПАСНОСТИ ЗГТ: вы же сами ссылаетесь на имеющееся исследование. А вот информации об исследованиях, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ, не приводите от слова "совсем". Итак: какие исследования подтверждают безопасность ЗГТ? Обязательно со ссылками на реферируемые источники. Впрочем, я знаю, каким будет ответ (как обычно): молчание. Спасибо хотя бы за то, что не умалчиваете о возможных отрицательных последствиях.

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