ЗГТ: когда сказать "стоп"?

Невзирая на все плюсы ЗГТ, важно знать, когда пора остановиться. Время Х определяют противопоказания к каждому конкретному препарату.

Среди них - стойкое повышение артериального давления и иные сердечно-сосудистые заболевания, перенесенные инфаркт, инсульт, тромбоз глубоких вен, некоторые болезни печени и почек. Сложно найти 60-65 летнюю женщину, у которого не было бы ни одной из этих проблем Тем не менее, Американская коллегия акушеров-гинекологов советует не ориентироваться исключительно на возраст: даже в 65 лет женщина может нуждаться в гормональной терапии. Во время каждого осмотра врач должен заново решать, что побеждает: преимущества или риски.

Пролонгированный режим приема гормональных препаратов во время и после менопаузы пока распространен не слишком широко. Однако имеющиеся на сегодня данные говорят о том, что такая ЗГТ достаточно безопасна, эффективна и способна подарить лет 15 полноценной активной жизни.

Не для тех, кому за

В слухах о вреде ЗГТ по большому счету виновато масштабное исследование, проводившееся в начале 1990-х. Тестировали безопасность одного конкретного препарата для ЗГТ; в исследовании участвовали более 15 тысяч женщин. Несмотря на то, что проект готовили два года, многие нюансы оказались не учтены. К примеру, средний возраст его участниц был слишком велик - 63 года, а в эксперимент попали женщины с противопоказаниями к ЗГТ – высоким артериальным давлением, ожирением, раком молочной железы в анамнезе. Неудивительно, что у них часто случались инфаркты, тромбозы глубоких вен и онкологические заболевания молочных желез.

Очевидный вывод из такого исследования мог бы быть таким: женщинам старше 60 лет не следует принимать именно этот вид гормональных препаратов. Но истерия в прессе сделала свое дело - популярность всей заместительной гормональной терапии в целом пошла на спад, причем как среди обычных людей, так и среди врачей.