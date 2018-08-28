«Зеленый» образ жизни

К плотоядному образу жизни присоединяется все больше людей. Одним отказ от животной пищи подходит и нравится, другие спустя время возвращаются к мясу.

Лёгкость бытия

Вынос: «Я открыла для себя огромное количество продуктов, которые раньше не пробовала. Мой рацион стал богаче и разнообразнее»

Кто? Дарья Никитина, 38 лет, радиоведущая

Что? Десять лет я не ем мясо. Мой переход на вегетарианство произошёл легко, безо всяких усилий. В течение жизни мы меняемся и наши вкусы тоже, вдруг начинаем любить то, что раньше не замечали. Я попробовала не есть мясо, и поняла, что это абсолютно мое.

Почему? Вы когда-нибудь видели, как на фермах содержатся животные, чем их кормят, чем лечат и как потом забивают? Мне довелось однажды увидеть это, я испытала шок. Известно, что при забое животные испытывают страх, гормон страха попадает в кровь, а люди потом едят его с мясом…

Как? Я стала читать научные статьи о том, как животная пища действует на организм. Например, узнала, что мясо, рыба и молочные продукты создают в кишечнике кислую среду, благоприятную для паразитов. А стоит отказаться от мяса, как улучшается пищеварение, нормализуется метаболизм.

Конечно, фрукты, овощи, зелень, орехи – недешевое удовольствие, но достаточно небольшой горсти орехов в день, чтобы сделать блюдо сытным и восполнить недостающие микроэлементы. Я обнаружила огромное количество продуктов, которые раньше не пробовала - хумус, гречневую лапшу, тофу, репу, булгур, чечевицу, кокосовое молоко. Я узнала, что специй - море, а не только соль и перец. Мой рацион стал богаче и разнообразнее. Я заново открыла для себя запах и вкус привычных блюд. Чем чище и изысканнее пища, тем продуктивнее работает мозг. Я стала лучше понимать себя и других, я чувствую некое просветление.

Бонус! Эти годы вегетарианства избавили меня от многих проблем, включая гастрит. Я забыла о постоянной сонливости и вялости. Я не чувствую тяжести в желудке, моя кожа стала лучше выглядеть и пахнуть. По утрам я чувствую прилив сил и энергии. Из моей жизни ушли агрессия и ненависть, я открыта миру и людям. Я в ладу с самой собой.



Туда и обратно

«Я накинулась на мясо и никаких угрызений совести не испытала. Наоборот, меня как будто отпустило».

Кто? Ольга Безрук, 41 год, кинокритик

Что? Я не ела мясо семь лет. Ни единого кусочка. Недавно снова вернулась к животной пище. Ем ее редко, но не без удовольствия. Я поняла, что не хочу чего-то себя лишать.

Почему? Наверное, тогда я поддалась моде. Считала, что прогрессивное человечество не обгладывает жирные косточки бедных животных, а утонченно ест спаржу и ростки пшеницы. Мне нравилось чувствовать себя особенной и привлекать внимание окружающих: в ресторане я громко переспрашивала, нет ли мяса в блюде, ходила в веганские магазины, красовалась перед новыми знакомыми.

Как? Когда ты ешь животную пищу всю сознательную жизнь, отказаться от нее – интересная задача. Я не читала о вреде мяса, не жалела скот, мой организм не страдал от животных жиров. Я просто решилась на эксперимент и хотела оценить ощущения. Все получилось быстро: перестала есть птицу и мясо, но оставила рыбу и молочные продукты, яйца ела в составе блюд. Три года чувствовала себя превосходно и легко, у меня появилось больше энергии, я все время пребывала в хорошем настроении. Но начались проблемы с волосами и еще я сильно похудела. Пила витамины, кальций, ела много орехов, хотя не люблю их – как-то пыталась компенсировать недостаток микроэлементов.

А потом я влюбилась в мясоеда. Глядя, как мой муж уплетает телячью вырезку, курочку и котлетки, поняла, что мой организм тоже просит. Я держалась, из принципа. Но сдалась, когда начала кататься на горных лыжах. При тех энергозатратах на овощах и спагетти я просто не протянула бы. Накинулась на мясо и никаких угрызений совести не испытала. Наоборот, меня как будто отпустило.

Бонус! Я начала получать удовольствие от того, что могу есть, что захочу - птицу, постное красное мясо, но не свинину. Хотя физически я лучше себя чувствую, кода не ем мясо слишком часто. После животной пищи мне хочется больше спать. Состояние здоровья не сильно изменилось, я немного поправилась, но главное - кончились проблемы с волосами. Советую ли я попробовать вегетарианский образ жизни? Да, это классный опыт.

Животные – живые существа

«Не понимаю людей, которые отказываются от мяса, но едят рыбу!»

Кто? Андрей Волков, 42 года, дизайнер

Что? Я не ем животную пищу уже 22 года. Чувствую себя здоровым, молодым и энергичным.

Почему? Лет в 20 я начал качаться, наращивать мускулатуру. И именно тогда понял, что мясо – тяжелый и не полезный белок. Тренер тоже советовал отказаться от мяса, потому что мой организм пускал все силы на переваривание пищи. А необходимый для мышц белок можно черпать из растительной пищи. Но все же основная причина отказа от мяса – идеологическая. Животные – живые существа, я не хотел есть трупы.

Как? Сначала перестал есть мясо, потом птицу, а затем и рыбу. Не понимаю людей, которые отказываются от мяса, но едят рыбу. Я не ем и яйца, а из молочных продуктов буре только йогурт и сыр. В первое время, когда круг продуктов сузился, чтобы наесться я налегал на мучное, лапшу, картофель. Поправился сразу на 6 кг, но потом довольно быстро выстроил свое питание, вес стал стабильным. Люди, особенно те, кто занимаются спортом уверены, что мясо - это единственный источник белков. Белки состоят из аминокислот, которые организм получает из растений. Ему не нужно переваривать чужеродный белок, расщеплять его на аминокислоты и перегружать пищеварительную систему.

Почему-то в любой компании все сильно беспокоятся о том, как и чем меня накормить. Но я не особенный какой-то, я всегда найду, что мне съесть за общим столом, даже когда все едят шашлык. Насытиться мужчине-вегану сегодня совсем не проблема - появились веганские кафе, веганский фаст-фуд, а в ресторанах есть специальное меню. Когда я жил один, то питался только в кафе и никогда не был голодным. Когда женился, моя жена придумала сотню вкусных веганских блюд, но я спокойно отношусь к тому, что иногда она ест мясо и рыбу.

Бонус! Раньше я думал, что у меня синдром хронической усталости - просыпался и уже чувствовал себя уставшим. Поэтому преимущества вегетарианского питания и образа жизни я ощутил сразу – абсолютная легкость в теле и прилив энергии. Я стал меньше болеть, заметил, что лучше работает мой мозг, повысилась работоспособность.



Комментарий эксперта:

На мой взгляд, когда мы говорим о вегетарианстве, то важно отделять диетологию от этики, то есть вопрос в первую очередь в мотивах: что движет человеком в отказе от продуктов животного происхождения.

Если говорить о диетологии, то часто можно услышать, как люди, отказавшиеся, например, от мяса, говорят, что стали чувствовать себя лучше и начинают активно советовать такой подход к питанию, как панацею от всех болезней. Но тут важно помнить, что наши тела очень разные и по-разному взаимодействуют с едой. Последние исследования показывают, что даже на сахар организм разных людей реагирует разной выработкой инсулина, то есть то, что подходит одному, может категорически не подойти другим.

И это не говоря о возрастных особенностях организма.

Что же касается этической стороны вопроса, то это всегда личный выбор человека. Единственное, что на мой взгляд стоит отметить, важно, чтобы этот выбор не был поводом для унижения других.