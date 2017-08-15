Зависит ли восприимчивость к алкоголю от национальности?

За усвоение алкоголя отвечают алкогольдегидрогеназа и ацетальдегидрогеназа. Активность и количество этих ферментов зависят от возраста, состояния здоровья, пола человека и его генетической предрасположенности, которая во многом определяется национальностью.

От соотношения этих двух ферментов в организме зависит степень и скорость опьянения и последующего похмелья. Например, у некоторых азиатских народностей быстро наступающее от минимальных доз спиртного похмелье приводит к формированию не привыкания, а стойкого отвращения к спиртному. А самая устойчивая к алкоголю нация - южноамериканские индейцы, где больше 80% являются счастливыми обладателями самой активной алкогольдегидрогеназы и столь же быстрой ацетальдегидрогеназы. Они трезвеют, не успевая толком опьянеть. В Восточной Европе, в том числе и России, активная алкогольдегидрогеназа, которая не позволяет развиться алкоголизму, встречается только у 10% жителей, а в Западной Европе отсутствует практически у всех.