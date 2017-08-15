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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Зависит ли восприимчивость к алкоголю от национальности?

За усвоение алкоголя отвечают алкогольдегидрогеназа и ацетальдегидрогеназа. Активность и количество этих ферментов зависят от возраста, состояния здоровья, пола человека и его генетической предрасположенности, которая во многом определяется национальностью.
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 16 августа 2017 г.
Тэги: генетика

От  соотношения этих двух ферментов в организме зависит степень и скорость опьянения и последующего похмелья. Например, у некоторых азиатских народностей быстро наступающее от минимальных доз спиртного похмелье приводит к формированию не привыкания, а стойкого отвращения к спиртному. А самая устойчивая к алкоголю нация - южноамериканские индейцы, где больше 80% являются счастливыми обладателями самой активной алкогольдегидрогеназы и столь же быстрой ацетальдегидрогеназы. Они трезвеют, не успевая толком опьянеть. В Восточной Европе,  в том числе и России, активная алкогольдегидрогеназа, которая не позволяет развиться алкоголизму, встречается только у 10% жителей, а в Западной Европе отсутствует практически у всех.

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 16 августа 2017 г.
Журнал "Здоровье"№5 2017 Журнал "Здоровье"№5 2017
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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