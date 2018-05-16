Запеканка из лука-порея с помидорами и ветчиной

Потребуется:

✤ 1 кг лука-порея,

✤ 300 г помидоров,

✤ 100 г ветчины,

✤ 100 г острого сыра,

✤ 1–2 ст. л. оливкового масла,

✤ молотая душица или чабер,

✤ соль.

Что делать. Стебли лука-порея нарезать небольшими кусочками и отварить в подсоленной воде 15 минут. С помидоров снять кожицу, мелко нарезать и потушить в оливковом масле с солью и душицей. В форму для запекания уложить ровным слоем отваренный лук,

на него – слой мелко нарезанной ветчины, сверху – поджаренные

помидоры и ломтики сыра. Поставить в очень горячую духовку

на 2–3 минуты, немного остудить. Подавать на стол теплой.

Опубликовано: 27 мая 2018 г.