Еда / Рецепты
Запеканка из лука-порея с помидорами и ветчиной
Потребуется:
✤ 1 кг лука-порея,
✤ 300 г помидоров,
✤ 100 г ветчины,
✤ 100 г острого сыра,
✤ 1–2 ст. л. оливкового масла,
✤ молотая душица или чабер,
✤ соль.
Что делать. Стебли лука-порея нарезать небольшими кусочками и отварить в подсоленной воде 15 минут. С помидоров снять кожицу, мелко нарезать и потушить в оливковом масле с солью и душицей. В форму для запекания уложить ровным слоем отваренный лук,
на него – слой мелко нарезанной ветчины, сверху – поджаренные
помидоры и ломтики сыра. Поставить в очень горячую духовку
на 2–3 минуты, немного остудить. Подавать на стол теплой.
Опубликовано: 27 мая 2018 г.
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