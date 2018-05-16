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Еда / Рецепты

Запеканка из лука-порея с помидорами и ветчиной

Опубликовано: 27 мая 2018 г.

Потребуется: 
✤ 1 кг лука-порея, 
✤ 300 г помидоров, 
✤ 100 г ветчины, 
✤ 100 г острого сыра, 
✤ 1–2 ст. л. оливкового масла, 
✤ молотая душица или чабер, 
✤ соль.
Что делать. Стебли лука-порея нарезать небольшими кусочками и отварить в подсоленной воде 15 минут. С помидоров снять кожицу, мелко нарезать и потушить в оливковом масле с солью и душицей. В форму для запекания уложить ровным слоем отваренный лук, 
на него – слой мелко нарезанной ветчины, сверху – поджаренные 
помидоры и ломтики сыра. Поставить в очень горячую духовку 
на 2–3 минуты, немного остудить. Подавать на стол теплой. 
Опубликовано: 27 мая 2018 г.

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