Зачем развивать мелкую моторику?

Если у вас растет малыш, стоит уделить особое внимание пальчиковым играм, конструкторам и любым занятиям, которые требуют точных мелких движений кистями и пальцами рук и ног.

Чем подвижнее пальчики у крохи, тем успешнее работают его «серые клеточки». Этому есть научное обоснование:при использовании моторных навыков, особенно мануальных, активизируется префронтальная кора, в которой расположен центр речи. Психологи и педагоги считают, что по уровню развития моторики ребенка, особенно мелкой, можно судить как о его готовности к обучению в школе, так и о том, насколько ученик будет успешен в той или иной дисциплине. Группа американских ученых под руководством Дэвида Гриссмера выяснила, что способность аккуратно выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами рук является многообещающим предвестником успеха ребенка в математике и скорости чтения.

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