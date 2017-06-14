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Зачем развивать мелкую моторику?

Если у вас растет малыш, стоит уделить особое внимание пальчиковым играм, конструкторам и любым занятиям, которые требуют точных мелких движений кистями и пальцами рук и ног.
Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 13 июня 2017 г.
Тэги: развитие и воспитание детей

Чем подвижнее пальчики у крохи, тем успешнее работают его «серые клеточки». Этому есть научное обоснование:при использовании моторных навыков, особенно мануальных, активизируется префронтальная кора, в которой расположен центр речи. Психологи и педагоги считают, что по уровню развития моторики ребенка, особенно мелкой, можно судить как о его готовности к обучению в школе, так и о том, насколько ученик будет успешен в той или иной дисциплине. Группа американских  ученых под руководством Дэвида Гриссмера выяснила, что способность аккуратно выполнять мелкие и точные движения кистями и пальцами рук является многообещающим предвестником успеха ребенка в математике и скорости чтения. 

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Готов ли ребенок к школе?

Автор: Анна Вайсертрейгер
Опубликовано: 13 июня 2017 г.
Журнал "Здоровье"№4 2017 Журнал "Здоровье"№4 2017
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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