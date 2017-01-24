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Зачем мужчине борода?

Борода - обязательный атрибут модного горожанина. Ученые попытались выяснить, что и кому хочет доказать современный мужчина, отпуская её.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 24 января 2017 г.
Тэги: чувства и эмоции, мужское здоровье, уход за волосами

Первое, что приходит на ум: растительность на лице нужна, чтобы казаться более мужественным и привлекательным представительницам противоположного пола. Чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, ученые провели несколько психологических тестов и опросов, в которых пытались выяснить женские предпочтения. Показывали фотографии заросших и гладко выбитых, оценивали физиологическую реакцию, собирали анкеты. Увы, никаких доказательств, что женщины предпочитают бородатых мужчин, обнаружить не удалось. Мало того, выяснилось, что большая часть женщин предпочитают гладко выбитых мужчин с хорошей кожей лица (которую под бородой практически не видно).

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Значит, мы имеем дело со вторым типом полового отбора, предположили ученые: самец конкурирует за внимание самки, не стремясь ей понравиться, но отпугивая от нее конкурентов грозным видом. То есть бородой. Страх перед наиболее брутальным самцом достался мужчинам от предков в ходе эволюции. А грубая растительность на лице подсознательно предупреждает: обладатель заросшей физиономии не слишком думает о собственной внешности, у него есть дела поважнее - например, намять бока более слабым самцам, отобрать у них пищу и самку. Взвешивая шансы в поединке субтильного гладко выбритого студента и заросшего бородача, мы заранее готовы отдать победу последнему. То же на подсознательном уровне делает и женщина.

За эту теорию говорят и результаты исследования, проведенного Найджелом Барбером. Оказывается, мода на усы и бороду в Великобритании с 1842 по 1971 год менялась в зависимости от социальной ситуации. Во времена, когда моральные догмы крепли и добиться женщину было труднее, либо общее количество женщин в популяции сокращалось, больше людей отпускали усы и бороды. Когда же нравы раскрепощались или мужчины оказывались в дефиците, возвращалась модна на гладко выбритое лицо.

А вот мнение, что много волос на лице и теле - признак высокого уровня тестостерона, ученым доказать не удалось. Да, недостаточный уровень этого гормона, не дотягивающий до физиологической нормы, действительно связан со слабым ростом волос на лице. Но если тестостерон в пределах нормы, степень оволосения зависит от генетической предрасположенности.

Кроме бороды, на помощь мужчине в конкурентной борьбе приходит его голос. По наблюдениям ученых, низкий мужской голос у представителей обоих полов ассоциируется с большей силой и влиянием его обладателя. Поэтому, в спорах с другими мужчинами представители слабого пола неосознанно снижают тембр. "Чем серьезнее ситуация и чем ближе крупный конфликт, тем ниже становится голос мужчин, постепенно переходя в бас", - отмечают исследователи. В итоге конфликт может закончиться, не начавшись, если участники испугаются обладателя баса. Особенно если он с бородой.

Интересно, что использование обоих типов полового отбора характерно и для женщин. Причем одно и то же действие может менять глубинный смысл в зависимости от ситуации. "Так, если женщина ярко накрасилась перед свиданием с мужчиной, она, вероятно, хочет понравиться непосредственно ему, а если сделала то же самое, идя на вечеринку с подругами, возможно, надеется затмить конкуренток", - говорят ученые.

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 24 января 2017 г.
Журнал "Здоровье" №1-2 2017 Журнал "Здоровье" №1-2 2017
Журнальный заголовок: "У ТЕБЯ ЕСТЬ БОРОДА"

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