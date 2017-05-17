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За лечением в Австрию

Репутация Австрии, как одной из ведущих стран мира в области медицины, основывается не только на вековой традиции Венской медицинской школы, но и на использовании новейших научных достижений и мирового уровня специалистов.
Опубликовано: 22 мая 2017 г.
Тэги: лекарственная терапия, медицинские приборы, улучшение качества жизни

Неудивительно, что именно австрийская медицина пользуется успехом и популярностью во всем мире: высочайшее качество во всем — главное правило работы ее специалистов. Один из самых ярких примеров  - сеть клиник PremiQaMed.  Уже 25 лет компания успешно управляет частными больницами по всей Австрии и предлагают пациентам широкий спектр медицинских услуг –от современной диагностики в амбулаторном режиме, комплексных оперативных вмешательств и терапий в стационаре, послеоперационное восстановление и физикальную реабилитацию.

Специалисты мирового класса

Медицинские клиники Австрии делают ставку не только на новейшие технологии, но и на сотрудничество с ведущими специалистами всех направлений — профессорами и главврачами университетских клиник, а также с лучшими институтами медицинской науки.                    

Передовые методы диагностики и лечения

Благодаря новым технологиям, сегодня многие тяжелые заболевания легко поддаются лечению. Широко применяются малоинвазивные и органосохраняющие хирургические методы, которые значительно снижают риск и время восстановления.

Главные медицинские направления клиник:

Гинекология, лечение бесплодия и родовспоможение

▪ Ортопедия и ортопедическая хирургия

▪ Травматология и спортивная медицина

▪ Желудочно- кишечный тракт

▪ Онкология

▪ Хирургия

▪ Кардиология и заболевания сосудов

 ▪ Офтальмология

▪ Урология

▪ Пульмонология

▪ ЛОР

▪ Эстетическая медицина и пластическая хирургия

Опубликовано: 22 мая 2017 г.

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Я опухаю! «Задержка жидкости – естественная реакция организма на воздействие самых разных токсичных веществ: от лекарств до выхлопных газов. Жидкость «нагоняется» в ткани и органы для того, чтобы как можно быстрее растворить и вывести вредоносные молекулы.»
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