За лечением в Австрию

Неудивительно, что именно австрийская медицина пользуется успехом и популярностью во всем мире: высочайшее качество во всем — главное правило работы ее специалистов. Один из самых ярких примеров - сеть клиник PremiQaMed. Уже 25 лет компания успешно управляет частными больницами по всей Австрии и предлагают пациентам широкий спектр медицинских услуг –от современной диагностики в амбулаторном режиме, комплексных оперативных вмешательств и терапий в стационаре, послеоперационное восстановление и физикальную реабилитацию.
Специалисты мирового класса
Медицинские клиники Австрии делают ставку не только на новейшие технологии, но и на сотрудничество с ведущими специалистами всех направлений — профессорами и главврачами университетских клиник, а также с лучшими институтами медицинской науки.
Передовые методы диагностики и лечения
Благодаря новым технологиям, сегодня многие тяжелые заболевания легко поддаются лечению. Широко применяются малоинвазивные и органосохраняющие хирургические методы, которые значительно снижают риск и время восстановления.
Главные медицинские направления клиник:
Гинекология, лечение бесплодия и родовспоможение
▪ Ортопедия и ортопедическая хирургия
▪ Травматология и спортивная медицина
▪ Желудочно- кишечный тракт
▪ Онкология
▪ Хирургия
▪ Кардиология и заболевания сосудов
▪ Офтальмология
▪ Урология
▪ Пульмонология
▪ ЛОР
▪ Эстетическая медицина и пластическая хирургия
Комментарии