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Юлия Пересильд: Обожаю ретро-платья, но хожу в джинсах!

Актриса рассказала «Здоровью», как восстанавливается после работы, какое блюдо может есть круглый год и почему избегает тренажеров.
Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 2 марта 2017 г.
Тэги: звёздное интервью

Ночью я готова съесть слона!

Юлия, вы сейчас так востребованы, что работаете круглосуточно. Где вы черпаете энергию?

По жизни меня поддерживают и придают сил приятные слова, которые я слышу и  от своих близких, и от совсем незнакомых людей. Без шуток, это меня очень вдохновляет. А энергию мне дают дети. Когда утром после ночной съёмки приходишь домой, а дочка зовет играть в коняшки - как ей откажешь? Начнешь день с коняшек, а потом смотришь, уже весела и бодра. Я из тех мам, которые несмотря ни на что каждое утро просыпаются и отводят детей в школу и в сад. Для меня это важно, даже если днем я буду страдать от недосыпа.

А если говорить про повседневные способы восстановления?

Они очень разнообразны. Однажды, например, вышла смешная история. После тяжелого дня и ночной съемки мне удалось поспать лишь пару часов. Проснулась я этаким китайским пчеловодом - веки опухшие, синяки под глазами. А через два часа съемка у Павла Григорьевича Чухрая. Понимаю, что если увидит меня в таком состоянии, то просто отменит смену, будет скандал. Звоню девочкам-гримерам, те советуют купить в аптеке гель для век. Я побежала, купила. Не помогло. Они говорят, попробуй препарат для нормализации микрофлоры кишечника. Бегу в ту же аптеку, пробую- глаза по-прежнему опухшие. Тогда гримеры советуют купить мазь от геморроя. Я в третий раз лечу в аптеку. Фармацевт говорит: «Такой нет, есть другая мазь от геморроя». А я кричу: «Да мне не от геморроя, мне на глаза!» Все подумала, что я издеваюсь (смеется).

У трудоголиков в какой-то момент организм дает сбой.

Сбой происходит, если я эмоционально подавлена. Тогда сразу разваливаюсь по частям. Интересно, что когда много работы, ты не болеешь, но как только появляется пауза, сразу возникают какие-нибудь проблемы. Пока для меня лучшее лекарство - это наш благотворительный фонд «Галчонок». Я говорю это не для красного словца. Когда у меня уже нет сил, ничего не хочется и все достали, я иду в фонд. Осознание того, что от меня зависит чье-то здоровье, чье-то маленькое счастье, дает мне новые силы.

Вы живете в бешеном ритме, получается ли при этом правильно питаться?  

Ем я беспорядочно и все, что мне захочется. Бывает, в восемь вечера вспоминаю, что я еще не ела. И это неправильно. Как говорят: «Этот трюк выполняют профессионалы, не пытайтесь повторить » (смеется). Я понимаю, что диеты, спортзал, закаливание - это важно. Но для них нужен другой образ жизни: чтобы утром проснуться, продумать, что сегодня съешь, купить и приготовить это, сходить на тренировку.

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Возможно, мое здоровье в порядке именно потому, что я не ставлю над ним эксперименты. Если я голодна, то не выбираю между тем, чтобы сохранить фигуру или насытиться. Я просто ем. И мой организм благодарно мне отвечает. Бывает, что люди сидят на диете, а через неделю хотят кого-нибудь убить – это уже не ЗОЖ.  

Каков тогда ваш рацион – что вы любите?

Я совершенно не люблю рыбу и морепродукты. Это всегда вызывает удивление у друзей и знакомых. Предпочитаю мясо, молочные продукты, зелень и листовые салаты. Я могла бы год прожить на своем любимом салате из рукколы, помидоров и моцареллы с белыми орешками. Обожаю его.

Это вполне здоровая пища!

Да, я периодически пытаюсь вести здоровый образ жизни. Недавно, например,  заказала  соки холодного отжима из одной модной детокс-программы. Взяла целую упаковку, чтобы пить их во время ночной съемки. Ночью у меня появляется зверский аппетит, я готова съесть слона. Видимо, организм так борется со сном. Я подумала, что соки из овощей, зелени и фруктов лучше, чем килограммы сушек и 18 стаканов чая. Но пришла на сьемки, читаю сценарий: «Сцена первая: Марина покупает два хот-дога». И понимаю, что ЗОЖ-ночь не удалась. Если будет дублей 15 разной крупности, то может быть съедено 30 хот-догов (смеется). 

Могу превратиться в бодибилдера

Если бы у вас была возможность регулярно ходить в спортзал, какие тренировки бы выбрали?  

Я каждый год покупаю абонемент в фитнес-клуб, но появляюсь там не часто.. На него надо выделять два-три часа минимум, чтобы позаниматься и сходить в сауну. И если стоит выбор: провести это время с детьми или в спортзале, я остаюсь с дочками. Но если будет возможность, я выберу растяжку и пилатес - это менее травматично. Плюс займусь танцами.

Легкоатлетическое прошлое помогает?

Возможно, благодаря легкой атлетике я стала выносливей, мне это помогает в работе, поскольку почти все съемки связаны с колоссальными нагрузками. Я легко могу 40 раз отжаться, если нужно.

Но есть и  отрицательные стороны: мышцы довольно быстро раскачиваются, поэтому я специально избегаю силовых тренировок. Если начну качаться, то превращусь в бодибилдера (смеется).

Знаю, что актеры перед спектаклями проделывают что-то вроде разминки. У вас есть свои секреты?

Да, у меня их много и разных, в зависимости от предстоящей работы. Я обязательно делаю дыхательную гимнастику Стрельниковой, затем упражнения для артикуляции, растяжку. Есть спектакли, перед которыми вообще лучше не разминаться, чтобы резко рвануть. Все, что касается голосовых и дыхательных разминок, периодически необходимо привлекать  профессионала, который со стороны на тебя посмотрит, что-то подкорректирует. Это такая актерская гигиена.     

А вы травмы серьезные получали на работе?

Я недавно сломала палец во время спектакля, но узнала об этом только через неделю. Палец странно посинел, но не болел. Моя подруга настояла на том, чтобы заехать в травмопункт. Там мне сообщили, что палец сломан. Я отказалась накладывать гипс, потому что у меня были съемки. А палец сам потихоньку сросся. 

5 фактов о Юлии

1. Родилась 5 сентября 1984 года в Пскове, в простой семье. Окончила актерский факультет РАТИ.

2. В 11 лет участвовала в песенном конкурсе «Утренняя звезда», а позже выступала в составе двух музыкальных коллективов.

3. Дебютировала в кино в 2003 году, а популярность ей принесла роль в драме Алексея Учителя «Край» в 2010 году.

4. Сотрудничает с несколькими театрами: «Театр Наций», Театр на Малой Бронной, «Школа современной пьесы».

5. Воспитывает дочерей - 7-летнюю Анну и 4-летнюю Марию.

Вы много работаете, но как при этом вам удается выглядеть свежо?

Люблю маски для лица и волос, пользуюсь профессиональными кремами. И на этом, пожалуй, все. Я в этом смысле безалаберно отношусь к себе. Пока. Единственное, что я делаю регулярно– это массаж тела. Порой нагрузки на спину и ноги настолько большие, что реанимировать меня может только мой друг массажист. Я порой звоню ему среди ночи, он приезжает.  

Если вам предложат целый день провести в спа, что выберете?

Конечно же, массаж, баню или хамам, ледовый пилинг и обертывания, но только не с водорослями.

Аромат – это личная история

Я слышала, что вы неплохо разбирается в парфюмерии? 

Да, у меня чуткий слух и очень чуткое обоняние. Иногда я страдаю от этого, когда вынуждена находиться в помещениях, где не очень чисто. Люблю парфюм, думаю, что понимаю ароматы и разбираюсь в них. У меня есть большая коллекция – каждый аромат подходит под определенное настроение. Мне нравятся сложные запахи, как у Гезы Шоена. Он разработал серии разных ароматических молекул, например, тонизирующих. Туда входит кофеин, лимон и еще ряд компонентов. Утром брызнешь на себя и мгновенно пробуждаешься. Я могу одеться очень просто, но не смогу так же легкомысленно отнестись к парфюму. Аромат – это личная история, он соотносится с кожей, с характером, но никак не с одеждой.

Если у вас чуткий слух и обоняние, наверное, еще и память хорошая?

Память хорошая, но беда в том, что я постоянно теряю все, что у меня в руках: телефоны, ключи, зонты, перчатки, чемоданы. Как шутят мои друзья: «У всех iPhon седьмой, а у тебя девятый». Не знаю, почему так происходит и как с этим бороться, это моя особенность.

Как вы относитесь к своей внешности?

Спокойно отношусь. Есть актрисы красивые, которым особо не надо стараться играть, есть не красавицы, но очень талантливые. Я где-то посередине. Я не красотка, и не думаю, что все роли достаются мне из-за внешности. Из меня можно слепить любую героиню и мне это нравится, я готова на эксперименты. Принимаю свою внешность и себя на экране совершенно адекватно.   

Вы часто играете женщин из другой эпохи. А в жизни вы современная?    

Не совсем. В соцсетях бываю не часто, а инстаграм завела год назад, потому что он помогает в работе с нашим фондом. Что касается одежды, то я обожаю ретро-платья. Хотя в обычной жизни могу одеться этаким бомжом – джинсы, куртка, шапка, ботинки и рюкзак. Мне так удобно передвигаться по городу и на метро. Меня никто не узнает. Был забавный случай. Я в таком виде забежала как-то в ГУМ, чтобы купить туфли в одном бутике. Туфли очень дорогие, но я покупаю их, потому что они нереально удобные, в них можно кросс пробежать. Еще и красивые. Захожу в бутик, и девочки-продавцы окидывают меня уничтожающим взглядом. Знаете, как в рассказе Шукшина «Сапожки» фраза есть: «Продавщица смотрела презрительно…» (смеется). Вот и здесь также. Захотелось сбить с этих девочек спесь. Я заставила их принести мне на примерку туфли абсолютно всех цветов, потом я перешла на ботинки и сапоги... А под конец выбрала туфли, которые заприметила сразу же. Говорю им, дайте мне эти туфли, только без коробки, я их в рюкзак кину. Как же они зло на меня смотрели! (смеется).

Выход в свет какие чувства у вас вызывает?

Это всегда происходит нервно и напряженно, потому что мои сборы начинаются в последний момент. Хотя я очень люблю красивые наряды, но еще больше люблю хорошие ткани – натуральные, качественные. Иной раз примеряешь дорогие вещи для фотосессии, они снаружи шикарные, а подкладка внутри неприятная. То, что внутри и близко к коже, должно быть лучше, чем снаружи. В такой одежде я счастлива.          

Когда люди много работают, на отдыхе они не знают, куда себя деть. Это про вас?

Нет, не про меня. Отдых я жду и принимаю с удовольствием. Иногда уезжаю на три дня, например, в Италию или на море, чтобы просто посидеть, посмотреть, подумать, побыть одной. По такому отдыху я скучаю.

Как вы используете отдых, если он выдастся зимой?  

Мы в деревне прокладываем лыжную трассу и ходим на лыжах. С дочками лепим снеговиков, играем в снежки, катаемся с горки, валяемся в снегу. Я вообще очень люблю зиму, поскольку лето у нас в стране спорное. И нет ничего лучше, нагулявшись часа два на морозе, прийти домой и греться, пить ароматный чай. А потом сходить в баню. Это такая романтика! «Она пришла с мороза, раскрасневшаяся» – это же прекрасно. 

Автор: Елена Чудная
Опубликовано: 2 марта 2017 г.
Журнал "Здоровье" №1-2 2017 Журнал "Здоровье" №1-2 2017

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