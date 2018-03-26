Всю свою сознательную жизнь я не пью таблетки – боюсь их побочных действий. Но однажды я поняла, что совсем отказываться от лекарств очень опасно.

Героиня: Наталья Задорожная , 35 лет

Эксперт: Алексей Гончаров, врач общей практики, кандидат медицинских наук

Переживательная бабушка и осторожная мама

С детства я наблюдала два диаметрально противоположных подхода к лечению. Бабушка всегда пила микстуры и таблетки горстями при каждом чихе или покалывании в боку. У нее дома была не аптечка, а целая аптека: открываешь шкафчик, а там чего только нет. Все ее карманы одежды и сумки были забиты лекарствами. Бабушка и деда с удовольствием подкармливала таблеточками.

А вот моя мама лечилась сама и лечила меня преимущественно народными средствами. Она говорила: «Зачем пичкать организм всякой химией, он сам справится». При простуде в ход шли горчичники, ингаляции над горячим паром с пихтой, травяные чаи, мед, варение, чеснок и лук, растирания, луковые капли в нос. Высокую температуру сбивали обтираниями водкой или холодной водой, а антибиотики я и вовсе пила пару раз в жизни. Если где-то болело, мама предлагала полежать, попить воды и немного потерпеть. Действительно, часто боль вскоре отступала. А в целом, болела я очень редко.

Однажды боком вышло

Начав работать, я постоянно стала слышать, как коллеги обмениваются разными анальгетиками, обсуждают их свойства. Меня пугали эти разговоры: люди попробовали на себе такое количество лекарств! А я до сих пор не знаю, что надо выпить «от головы». Моя подруга всякий раз как простывает, сразу начинает пить противовирусные препараты, сиропы и даже антибиотики. Говорит, что улучшение наступает уже на второй день, можно не сидеть на больничном. Она сочувствует людям, которые в далекие времена жили без лекарств и мучились, обходясь народными средствами. Но я уверена, что организму нужно время на то, чтобы самому справиться с инфекциями и вирусами - так крепнет иммунитет. Однако сегодня ни у кого нет времени.

Однажды меня стало подташнивать, усилилось газообразование, плюс УЗИ показало на желчном пузыре сразу несколько полипов, хоть и неопасных. От гастроэнтеролога я вышла со списком различных препаратов. Неделю думала – покупать их или нет. Неприятные симптомы мешали работать, поэтому я все-таки купила таблетки. Выпью целую горсть и чувствую, что совершаю ужасную ошибку, травлю свой организм химией и не ясно, к чему еще это приведет. Вдруг только хуже станет... И стало хуже – проявилась жуткая аллергия, как выяснилось, на один из препаратов. Пришлось принимать новые лекарства, чтобы вылечить аллергию от предыдущих лекарств. Через знакомых я нашла еще одного гастроэнтеролога, который сказал, что ничего из назначенного пить и не надо было! Мое предвзятое отношение к таблеткам только усугубилось.

Из крайности в крайность

Практически три года я не пила таблеток. Простужалась всего раза два: горло полоскала раствором из соды и соли, а нос промывала морской водой. Несильную боль при ПМС терпела, а случавшиеся неприятные ощущения в кишечнике как-то проходили сами по себе.

Но однажды заболел желудок. Сначала не сильно, терпимо. На другой день я ощущала камень внутри. Никакие чаи, грелки и самомассажи не помогали. Боль не чувствовалась только в лежачем положении, но как только я поднималась, болело страшно. Делая шаг, я чувствовала, как сводит весь организм. Казалось, у меня в желудке целый булыжник. Стало ясно - само не пройдет. А какие пить лекарства, я не знала, дома ничего нет. Идти в аптеку и покупать, что посоветуют, я побаивалась. В интернете описывалось, что причин у таких симптомов может быть несколько. Муж уговаривал вызвать скорую, но я боялась, что увезут в больницу – я туда ни за что не хочу. До поликлиники идти было 10 минут. Несмотря на то, что была суббота, я взяла медицинский полис и пошла.

С каждым шагом боль от желудка пронзала все внутри, меня уже лихорадило и разрывало на тысячи кусочков. Я была голодной и бледной. Никогда, никогда еще мне не было так плохо.

В регистратуре заявили, что мой дом не относится к этой поликлинике. Я сказала, что в таком случае умру прямо здесь и сейчас. Женщина испугалась и отвела меня к дежурному врачу. Врач подробно расспросила, как я питаюсь, что ела до этих болей, потом многозначительно покивала головой и сказала, что у меня недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы, которая бывает при панкреатите. Под рукой у нее оказался ферментный препарат. Я выпила сразу две таблетки и осталась полежать в коридоре на диванчике. Через час боль ушла.

Слушать свой организм

Зачем я так мучилась и страдала три дня, когда всего-то надо было выпить нужную таблетку! Еще неизвестно, к каким негативным последствиям эта глупость могла меня привести.

Возможно, мне по жизни очень везло - я не часто болеющий человек. Думаю, это во многом благодаря тому, что я натренировала свой иммунитет, не пичкая его лишними лекарствами. Я по-прежнему стараюсь не пить таблетки, когда чувствую, что они точно не нужны. Теперь я внимательно прислушиваюсь к организму и понимаю, когда пора воспользоваться достижениями медицины. Понимаю, что лучше найти причину тех или иных симптомов и не запускать проблему, не превращая ее в хроническую форму.

Комментарий эксперта

С одной стороны, любая таблетка - это сильнодействующее химическое вещество, которое имеет как полезные свойства, так и побочные эффекты. Поэтому, любители выпить таблетку по любому удобному случаю, зачастую без назначения врача, явно поступают неправильно. Постоянно регулировать свой организм с помощью фармакологического вмешательства - опасно. С другой стороны, полностью отказываться от приема таблеток тоже неправильно. Есть множество болезней, при которых без лекарственной терапии люди, как уже доказано, живут на 10-20 лет меньше. Неужели вы готовы пожертвовать годами жизни? Попытки вылечиться «народными методами» иногда полезны, но надо понимать, что все народные средства медицина давным-давно взяла на вооружение либо в виде трав, отваров и настоев, либо сконцентрировав действие лекарственных растений в виде таблеток. То, что осталось «за бортом» официальной медицины, либо малоэффективно, либо токсично или аллергенно.