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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Вылечить простуду перцем

Правда ли, что простуду можно вылечить, если, когда только начинаешь заболевать, выпить водки с перцем?
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 11 января 2017 г.

Отвечает Роман Полибин, к.м.н., ассистент кафедры эпидемиологии ПМГМУ им И.М. Сеченова:

В начале заболевания трудно определить, с чем мы имеем дело – с простудой, то есть активацией местной бактериальной флоры в органах носо- и ротоглотки, или с дебютом острой респираторной вирусной инфекции. В первом случае у водки есть какие-то шансы, хотя и небольшие. Но жители больших городов чаще всего сталкиваются именно с ОРВИ. Употребление крепкого алкоголя в этом случае способствует снижению иммунитета и более быстрому размножению вируса, так что болезнь может протекать даже тяжелее. Лучше не изобретать велосипед и следовать официальным рекомендациями по профилактике и лечению ОРВИ. 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 11 января 2017 г.
Журнал "Здоровье" №9 2016 Журнал "Здоровье" №9 2016
Журнальный заголовок: "Вопрос-ответ"

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