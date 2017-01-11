Вылечить простуду перцем

Правда ли, что простуду можно вылечить, если, когда только начинаешь заболевать, выпить водки с перцем?

Отвечает Роман Полибин, к.м.н., ассистент кафедры эпидемиологии ПМГМУ им И.М. Сеченова:

В начале заболевания трудно определить, с чем мы имеем дело – с простудой, то есть активацией местной бактериальной флоры в органах носо- и ротоглотки, или с дебютом острой респираторной вирусной инфекции. В первом случае у водки есть какие-то шансы, хотя и небольшие. Но жители больших городов чаще всего сталкиваются именно с ОРВИ. Употребление крепкого алкоголя в этом случае способствует снижению иммунитета и более быстрому размножению вируса, так что болезнь может протекать даже тяжелее. Лучше не изобретать велосипед и следовать официальным рекомендациями по профилактике и лечению ОРВИ.