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Здоровье
Теория и практика / Диагностика и лечение

Профилактика и лечение гриппа

С экрана телевизора предупреждают о наступлении гриппа. В метро, на работе все чихают и кашляют. Что делать, чтобы не оказаться на больничном?
Автор: Оксана Балуева
Опубликовано: 27 ноября 2018 г.
Эксперты

Игорь Никоноров
старший научный сотрудник лаборатории испытаний новых средств защиты от вирусных инфекций, ФГБУ "НИИ гриппа"


  Можно ли предупредить болезнь, как вести себя, если вокруг все чихают и кашляют, и что делать, если грипп оказался сильнее иммунитета? Предупрежден – значит вооружен.
Итак, грипп – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа и входящее в группу ОРВИ. Существует более чем в двух тысячах вариаций, способен поражать абсолютно все группы людей.

Предупредить и обезвредить 

Если вы не успели сделать прививку в октябре-ноябре, до эпидемического подъема заболеваемости , когда у организма еще есть время выработать антитела, то вакцинироваться после начала эпидемии  не рекомендуется.

На самом деле не заболеть можно, главное – соблюдать правила личной гигиены, в том числе следующие меры безопасности:

1. Чаще мойте руки. Инфекция передается через рукопожатия и прикосновения. Достаточно потереть глаза или положить в рот конфетку, чтобы вирус перекочевал с «зараженных» рук в организм.

2. Носите защитные медицинские маски. Особенно в закрытых помещениях (метро, офис), где, возможно, присутствуют больные люди. Помните, что маску надо менять через каждые два часа и по мере загрязнения; она непременно должна закрывать не только рот, но и нос, и плотно прилегать к лицу.

3. Протирайте трубку телефона, которым пользуется несколько человек в коллективе, по возможности антибактериальными салфетками, не пользуйтесь общей посудой.

4. Хотя бы в выходные избегайте нахождения в закрытых помещениях с большим количеством людей. Вирус гриппа очень легко передается воздушно-капельным путем. Вокруг каждого больного образуется одно-двух метровая зона с большой концентрацией зараженных частиц. Замените походы в кафе, кинотеатр и в гости активным отдыхом на свежем воздухе, по возможности не пользуйтесь общественным транспортом, а чаще ходите пешком: шанс заразиться гриппом на улице крайне мал.

5. Следите за питанием – оно должно быть сбалансированным и разнообразным. Не забываете о продуктах, богатых витаминами, в  частности витамином С (содержится в болгарском перце, киви, клюкве, шиповнике, квашеной капусте и цитрусовых).

Грипп или ОРВИ?

При гриппе не рекомендуется:

  • Самолечение. Особенно для детей, лиц с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Грипп чреват самыми разными осложнениями, в том числе острой пневмонией, нарушениями работы сердца, печени и почек.
  • Принимать в качестве жаропонижающего препараты с содержанием ацетилсалициловой кислоты. Особенно это касается детей младше 16 лет. Эта кислота провоцирует сильную рвоту и так называемый синдром Рея, который может привести к коме.
  • Самостоятельный прием антибиотиков, который способствует развитию аллергии и дисбактериоза. Возбудители гриппа – вирусы, антибиотики – препараты антибактериальные, против вирусов они бессильны.

Существует несколько основных признаков, по которым можно отличить грипп от прочих респираторных вирусных инфекций.

  • 1-й признак. Короткий инкубационный период, до трех дней. Резкое начало заболевания. Если ОРВИ развивается медленно, в течение одного-двух дней, то при гриппе можно фактически указать час начала болезни.
  • 2-й признак. Яркая симптоматика. Высокая температура – около 39-40 градусов (при простуде она редко поднимается выше 38), которая держится от одного до пяти дней. Сопровождается лихорадкой, светобоязнью, головными, суставными и мышечными болями – тело буквально ломит и выкручивает. Могут появиться судороги, галлюцинации, рвота и носовые кровотечения. На 2-3 день может появиться изматывающий сухой кашель.
  • 3-й признак. Сильная интоксикация организма. Если при ОРВИ заболевший чаще страдает от ринита, его беспокоят першение или боль в горле, кашель, слезотечение, то при гриппе эти симптомы вторичны или отсутствуют. А вот озноб, боли в мышцах и чувство разбитости очень сильны. К ним прибавляются внешние признаки: одутловатость лица, синюшность губ и слизистых оболочек.

Лечение гриппа

Период лихорадки и высокой температуры продолжается от 2 до 5 дней. Начинать лечение лучше под присмотром врача. Врач назначит противовирусную и симптоматическую терапию, определит возможность лечения амбулаторно или в стационаре. И, разумеется, придется брать «больничный», чтобы избежать осложнений и не заразить коллег по работе.

Конечно, желателен покой и, как при других респираторных вирусных инфекциях, обильное питье и свежий воздух.

Не забывайте хорошо проветривать помещение, где находится заболевший, и как можно чаще делайте влажную уборку, используя моющие средства. Носите марлевую повязку, мойте руки с мылом после каждого контакта с больным.

Если Вы заболели – выполняйте все предписания лечащего врача. Не занимайтесь самолечением. Пейте горячий (но не обжигающий) чай, морс, теплую минеральную воду.

При температуре выше 38,5 – жаропонижающие средства, холодный компресс на лоб.

Противовирусные препараты необходимо принимать по назначению врача в течение первых 48 часов после начала заболевания. Поэтому важно раннее обращение за медицинской помощью.

Восстановительный период

Одна из особенностей гриппа – длительный восстановительный период после болезни. Даже после того как температура спала и исчезли основные симптомы, еще в течение двух-трех недель продолжается так называемая постинфекционная астения. Она проявляется в слабости, потливости, периодических головных болях, нарушениях сна. Может сохраняться повышенная (37,1–37,2) или, напротив, пониженная (35,0–36,2) температура тела. В этот период следует избегать повышенной физической и психоэмоциональной нагрузки.

Пройдите тест

Холодные руки

Что означает кашель?

Говорите громче! Куда пропал голос?

Поддержать организм можно и нужно:

  • постельным режимом;
  • приемом витаминно-минеральных комплексов, содержащих витамины групп А, В и С, железо, йод, селен (только по рекомендации лечащего врача);
  • употреблением в пищу нежирных продуктов с высоким содержанием белка: рыбы, постного мяса, икры и орехов; а также продуктов, содержащих натуральные ферменты – свежих овощей и фруктов, кисломолочных продуктов;
  • травяными чаями, поддерживающими иммунитет и активизирующими выработку антител (это корень женьшеня, элеутерококк, китайский лимонник, зверобой, ромашка и др.).

Какие симптомы должны насторожить и побудить вновь обратиться за медицинской помощью

Уже на стадии выздоровления обратите внимание на ряд симптомов, которые свидетельствуют о возникших осложнениях. При наличии хотя бы одного из них обращайтесь к врачу.

  • Сильные колебания температуры в восстановительный период. К примеру, вы ложитесь спать с температурой чуть выше 37, а просыпаетесь сильно вспотевшим, с огромной слабостью и температурой 35.8. Такие перепады – признак инфекционного процесса в организме, который не остановился, а продолжает развиваться. Необходимо искать очаг инфекции.
  • Сильная головная боль и тошнота – это могут быть признаки начавшегося менингита или энцефалита.
  • Боль в грудной клетке, нарушение ритма сердца, одышка – все это симптомы заболеваний сердца – миокардита или перикардита.
  • Сохраняющаяся на протяжении недели-двух невысокая температура, сильный кашель и отхождение вязкой зеленовато-коричневой мокроты – свидетельства обостерния хронического бронхита, иногда пневмонии.

 

Автор: Оксана Балуева
Опубликовано: 27 ноября 2018 г.
Журнал "Здоровье" №1-2 2014 Журнал "Здоровье" №1-2 2014
Журнальный заголовок: "Встать в строй!"

Комментарии

1 0
id231962707 [1773 дня назад]
Очень интересная и занимательная статья статья. Но в холодное время года не стоит забывать также о лечении кашля
комментарий был изменен по причине не соответстия правилам публикации

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