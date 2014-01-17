Профилактика и лечение гриппа

Можно ли предупредить болезнь, как вести себя, если вокруг все чихают и кашляют, и что делать, если грипп оказался сильнее иммунитета? Предупрежден – значит вооружен.
Итак, грипп – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа и входящее в группу ОРВИ. Существует более чем в двух тысячах вариаций, способен поражать абсолютно все группы людей.
Предупредить и обезвредить
Если вы не успели сделать прививку в октябре-ноябре, до эпидемического подъема заболеваемости , когда у организма еще есть время выработать антитела, то вакцинироваться после начала эпидемии не рекомендуется.
На самом деле не заболеть можно, главное – соблюдать правила личной гигиены, в том числе следующие меры безопасности:
1. Чаще мойте руки. Инфекция передается через рукопожатия и прикосновения. Достаточно потереть глаза или положить в рот конфетку, чтобы вирус перекочевал с «зараженных» рук в организм.
2. Носите защитные медицинские маски. Особенно в закрытых помещениях (метро, офис), где, возможно, присутствуют больные люди. Помните, что маску надо менять через каждые два часа и по мере загрязнения; она непременно должна закрывать не только рот, но и нос, и плотно прилегать к лицу.
3. Протирайте трубку телефона, которым пользуется несколько человек в коллективе, по возможности антибактериальными салфетками, не пользуйтесь общей посудой.
4. Хотя бы в выходные избегайте нахождения в закрытых помещениях с большим количеством людей. Вирус гриппа очень легко передается воздушно-капельным путем. Вокруг каждого больного образуется одно-двух метровая зона с большой концентрацией зараженных частиц. Замените походы в кафе, кинотеатр и в гости активным отдыхом на свежем воздухе, по возможности не пользуйтесь общественным транспортом, а чаще ходите пешком: шанс заразиться гриппом на улице крайне мал.
5. Следите за питанием – оно должно быть сбалансированным и разнообразным. Не забываете о продуктах, богатых витаминами, в частности витамином С (содержится в болгарском перце, киви, клюкве, шиповнике, квашеной капусте и цитрусовых).
Грипп или ОРВИ?
При гриппе не рекомендуется:
- Самолечение. Особенно для детей, лиц с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Грипп чреват самыми разными осложнениями, в том числе острой пневмонией, нарушениями работы сердца, печени и почек.
- Принимать в качестве жаропонижающего препараты с содержанием ацетилсалициловой кислоты. Особенно это касается детей младше 16 лет. Эта кислота провоцирует сильную рвоту и так называемый синдром Рея, который может привести к коме.
- Самостоятельный прием антибиотиков, который способствует развитию аллергии и дисбактериоза. Возбудители гриппа – вирусы, антибиотики – препараты антибактериальные, против вирусов они бессильны.
Существует несколько основных признаков, по которым можно отличить грипп от прочих респираторных вирусных инфекций.
- 1-й признак. Короткий инкубационный период, до трех дней. Резкое начало заболевания. Если ОРВИ развивается медленно, в течение одного-двух дней, то при гриппе можно фактически указать час начала болезни.
- 2-й признак. Яркая симптоматика. Высокая температура – около 39-40 градусов (при простуде она редко поднимается выше 38), которая держится от одного до пяти дней. Сопровождается лихорадкой, светобоязнью, головными, суставными и мышечными болями – тело буквально ломит и выкручивает. Могут появиться судороги, галлюцинации, рвота и носовые кровотечения. На 2-3 день может появиться изматывающий сухой кашель.
- 3-й признак. Сильная интоксикация организма. Если при ОРВИ заболевший чаще страдает от ринита, его беспокоят першение или боль в горле, кашель, слезотечение, то при гриппе эти симптомы вторичны или отсутствуют. А вот озноб, боли в мышцах и чувство разбитости очень сильны. К ним прибавляются внешние признаки: одутловатость лица, синюшность губ и слизистых оболочек.
Лечение гриппа
Период лихорадки и высокой температуры продолжается от 2 до 5 дней. Начинать лечение лучше под присмотром врача. Врач назначит противовирусную и симптоматическую терапию, определит возможность лечения амбулаторно или в стационаре. И, разумеется, придется брать «больничный», чтобы избежать осложнений и не заразить коллег по работе.
Конечно, желателен покой и, как при других респираторных вирусных инфекциях, обильное питье и свежий воздух.
Не забывайте хорошо проветривать помещение, где находится заболевший, и как можно чаще делайте влажную уборку, используя моющие средства. Носите марлевую повязку, мойте руки с мылом после каждого контакта с больным.
Если Вы заболели – выполняйте все предписания лечащего врача. Не занимайтесь самолечением. Пейте горячий (но не обжигающий) чай, морс, теплую минеральную воду.
При температуре выше 38,5 – жаропонижающие средства, холодный компресс на лоб.
Противовирусные препараты необходимо принимать по назначению врача в течение первых 48 часов после начала заболевания. Поэтому важно раннее обращение за медицинской помощью.
Восстановительный период
Одна из особенностей гриппа – длительный восстановительный период после болезни. Даже после того как температура спала и исчезли основные симптомы, еще в течение двух-трех недель продолжается так называемая постинфекционная астения. Она проявляется в слабости, потливости, периодических головных болях, нарушениях сна. Может сохраняться повышенная (37,1–37,2) или, напротив, пониженная (35,0–36,2) температура тела. В этот период следует избегать повышенной физической и психоэмоциональной нагрузки.
Поддержать организм можно и нужно:
- постельным режимом;
- приемом витаминно-минеральных комплексов, содержащих витамины групп А, В и С, железо, йод, селен (только по рекомендации лечащего врача);
- употреблением в пищу нежирных продуктов с высоким содержанием белка: рыбы, постного мяса, икры и орехов; а также продуктов, содержащих натуральные ферменты – свежих овощей и фруктов, кисломолочных продуктов;
- травяными чаями, поддерживающими иммунитет и активизирующими выработку антител (это корень женьшеня, элеутерококк, китайский лимонник, зверобой, ромашка и др.).
Какие симптомы должны насторожить и побудить вновь обратиться за медицинской помощью
Уже на стадии выздоровления обратите внимание на ряд симптомов, которые свидетельствуют о возникших осложнениях. При наличии хотя бы одного из них обращайтесь к врачу.
- Сильные колебания температуры в восстановительный период. К примеру, вы ложитесь спать с температурой чуть выше 37, а просыпаетесь сильно вспотевшим, с огромной слабостью и температурой 35.8. Такие перепады – признак инфекционного процесса в организме, который не остановился, а продолжает развиваться. Необходимо искать очаг инфекции.
- Сильная головная боль и тошнота – это могут быть признаки начавшегося менингита или энцефалита.
- Боль в грудной клетке, нарушение ритма сердца, одышка – все это симптомы заболеваний сердца – миокардита или перикардита.
- Сохраняющаяся на протяжении недели-двух невысокая температура, сильный кашель и отхождение вязкой зеленовато-коричневой мокроты – свидетельства обостерния хронического бронхита, иногда пневмонии.
Опубликовано: 27 ноября 2018 г.
Журнальный заголовок: "Встать в строй!"
Комментарии
перейти в обсуждение