Профилактика и лечение гриппа

С экрана телевизора предупреждают о наступлении гриппа. В метро, на работе все чихают и кашляют. Что делать, чтобы не оказаться на больничном?

Можно ли предупредить болезнь, как вести себя, если вокруг все чихают и кашляют, и что делать, если грипп оказался сильнее иммунитета? Предупрежден – значит вооружен.

Итак, грипп – острое инфекционное заболевание дыхательных путей, вызываемое вирусом гриппа и входящее в группу ОРВИ. Существует более чем в двух тысячах вариаций, способен поражать абсолютно все группы людей.

Предупредить и обезвредить Если вы не успели сделать прививку в октябре-ноябре, до эпидемического подъема заболеваемости , когда у организма еще есть время выработать антитела, то вакцинироваться после начала эпидемии не рекомендуется. На самом деле не заболеть можно , главное – соблюдать правила личной гигиены, в том числе следующие меры безопасности:

1. Чаще мойте руки. Инфекция передается через рукопожатия и прикосновения. Достаточно потереть глаза или положить в рот конфетку, чтобы вирус перекочевал с «зараженных» рук в организм.

2. Носите защитные медицинские маски. Особенно в закрытых помещениях (метро, офис), где, возможно, присутствуют больные люди. Помните, что маску надо менять через каждые два часа и по мере загрязнения; она непременно должна закрывать не только рот, но и нос, и плотно прилегать к лицу.

3. Протирайте трубку телефона, которым пользуется несколько человек в коллективе, по возможности антибактериальными салфетками, не пользуйтесь общей посудой.

4. Хотя бы в выходные избегайте нахождения в закрытых помещениях с большим количеством людей. Вирус гриппа очень легко передается воздушно-капельным путем. Вокруг каждого больного образуется одно-двух метровая зона с большой концентрацией зараженных частиц. Замените походы в кафе, кинотеатр и в гости активным отдыхом на свежем воздухе, по возможности не пользуйтесь общественным транспортом, а чаще ходите пешком: шанс заразиться гриппом на улице крайне мал.

5. Следите за питанием – оно должно быть сбалансированным и разнообразным. Не забываете о продуктах, богатых витаминами, в частности витамином С (содержится в болгарском перце, киви, клюкве, шиповнике, квашеной капусте и цитрусовых).

Грипп или ОРВИ?

При гриппе не рекомендуется: Самолечение. Особенно для детей, лиц с хроническими заболеваниями и пожилых людей. Грипп чреват самыми разными осложнениями, в том числе острой пневмонией, нарушениями работы сердца, печени и почек.

Принимать в качестве жаропонижающего препараты с содержанием ацетилсалициловой кислоты. Особенно это касается детей младше 16 лет. Эта кислота провоцирует сильную рвоту и так называемый синдром Рея, который может привести к коме.

Самостоятельный прием антибиотиков, который способствует развитию аллергии и дисбактериоза. Возбудители гриппа – вирусы, антибиотики – препараты антибактериальные, против вирусов они бессильны.

Существует несколько основных признаков, по которым можно отличить грипп от прочих респираторных вирусных инфекций.

1-й признак . Короткий инкубационный период, до трех дней. Резкое начало заболевания. Если ОРВИ развивается медленно, в течение одного-двух дней, то при гриппе можно фактически указать час начала болезни.

. Короткий инкубационный период, до трех дней. Резкое начало заболевания. Если ОРВИ развивается медленно, в течение одного-двух дней, то при гриппе можно фактически указать час начала болезни. 2-й признак . Яркая симптоматика. Высокая температура – около 39-40 градусов (при простуде она редко поднимается выше 38), которая держится от одного до пяти дней. Сопровождается лихорадкой, светобоязнью, головными, суставными и мышечными болями – тело буквально ломит и выкручивает. Могут появиться судороги, галлюцинации, рвота и носовые кровотечения. На 2-3 день может появиться изматывающий сухой кашель.

. Яркая симптоматика. Высокая температура – около 39-40 градусов (при простуде она редко поднимается выше 38), которая держится от одного до пяти дней. Сопровождается лихорадкой, светобоязнью, головными, суставными и мышечными болями – тело буквально ломит и выкручивает. Могут появиться судороги, галлюцинации, рвота и носовые кровотечения. На 2-3 день может появиться изматывающий сухой кашель. 3-й признак . Сильная интоксикация организма. Если при ОРВИ заболевший чаще страдает от ринита, его беспокоят першение или боль в горле, кашель, слезотечение, то при гриппе эти симптомы вторичны или отсутствуют. А вот озноб, боли в мышцах и чувство разбитости очень сильны. К ним прибавляются внешние признаки: одутловатость лица, синюшность губ и слизистых оболочек.

Лечение гриппа

Период лихорадки и высокой температуры продолжается от 2 до 5 дней. Начинать лечение лучше под присмотром врача. Врач назначит противовирусную и симптоматическую терапию, определит возможность лечения амбулаторно или в стационаре. И, разумеется, придется брать «больничный», чтобы избежать осложнений и не заразить коллег по работе.

Конечно, желателен покой и, как при других респираторных вирусных инфекциях, обильное питье и свежий воздух.

Не забывайте хорошо проветривать помещение, где находится заболевший, и как можно чаще делайте влажную уборку, используя моющие средства. Носите марлевую повязку, мойте руки с мылом после каждого контакта с больным.

Если Вы заболели – выполняйте все предписания лечащего врача. Не занимайтесь самолечением. Пейте горячий (но не обжигающий) чай, морс, теплую минеральную воду.

При температуре выше 38,5 – жаропонижающие средства, холодный компресс на лоб.

Противовирусные препараты необходимо принимать по назначению врача в течение первых 48 часов после начала заболевания. Поэтому важно раннее обращение за медицинской помощью.

Восстановительный период

Одна из особенностей гриппа – длительный восстановительный период после болезни. Даже после того как температура спала и исчезли основные симптомы, еще в течение двух-трех недель продолжается так называемая постинфекционная астения. Она проявляется в слабости, потливости, периодических головных болях, нарушениях сна. Может сохраняться повышенная (37,1–37,2) или, напротив, пониженная (35,0–36,2) температура тела. В этот период следует избегать повышенной физической и психоэмоциональной нагрузки.

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постельным режимом;

приемом витаминно-минеральных комплексов, содержащих витамины групп А, В и С, железо, йод, селен (только по рекомендации лечащего врача);

употреблением в пищу нежирных продуктов с высоким содержанием белка: рыбы, постного мяса, икры и орехов; а также продуктов, содержащих натуральные ферменты – свежих овощей и фруктов, кисломолочных продуктов;

травяными чаями, поддерживающими иммунитет и активизирующими выработку антител (это корень женьшеня, элеутерококк, китайский лимонник, зверобой, ромашка и др.).

Какие симптомы должны насторожить и побудить вновь обратиться за медицинской помощью

Уже на стадии выздоровления обратите внимание на ряд симптомов, которые свидетельствуют о возникших осложнениях. При наличии хотя бы одного из них обращайтесь к врачу.

Сильные колебания температуры в восстановительный период. К примеру, вы ложитесь спать с температурой чуть выше 37, а просыпаетесь сильно вспотевшим, с огромной слабостью и температурой 35.8. Такие перепады – признак инфекционного процесса в организме, который не остановился, а продолжает развиваться. Необходимо искать очаг инфекции.

Сильная головная боль и тошнота – это могут быть признаки начавшегося менингита или энцефалита.

Боль в грудной клетке, нарушение ритма сердца, одышка – все это симптомы заболеваний сердца – миокардита или перикардита.

Сохраняющаяся на протяжении недели-двух невысокая температура, сильный кашель и отхождение вязкой зеленовато-коричневой мокроты – свидетельства обостерния хронического бронхита, иногда пневмонии.