Встать на лыжи в 50!

Наша героиня впервые встала на горные лыжи в 50. Она шла к этому 20 лет. И что из этого вышло?

Я сижу в кафе, пью свежее какао, жмурюсь от яркого солнца и белого слепящего снега. Как же хорошо и уютно, я могу просидеть так целый день, любуясь пейзажами французских Альп. Муж и сын где-то на склоне. Я к ним обязательно присоединюсь. Завтра...

Пустые обещания

По иронии судьбы я вышла замуж за человека, который фанатично любит горные лыжи. Он и сына поставил на лыжи, когда ему было всего пять лет. Но меня затащить на гору мужу не удавалось. Если мы вместе ехали на горнолыжный курорт, я искала трассу для беговых лыж или просто гуляла. Иногда он уезжал в горы без меня, с друзьями и сыном. Конечно, мне хотелось к ним присоединиться, но мешал страх упасть и сломать ногу-руку. Помню, была потрясена, когда в австрийском аэропорту увидела довольно много людей, улетающих с курортов загипсованными и на костылях. Хорошенькое удовольствие! За мужа и сына всегда переживала.

Однажды муж предпринял попытку поставить меня на лыжи, но этим еще больше вселил в меня страх. Я не могла передвигаться в огромных тяжеленых ботинках, не понимала, что нужно делать, постоянно падала. Мне было больно и хотелось побыстрее избавиться от этих лыж. В итоге мы чуть не разругались и муж оставил меня в покое. А я каждый раз обещала себе в следующем году освоить горные лыжи с инструктором. И так - целых 20 лет.

Время пришло

Однажды я приехала в горы с четким намерением встать на лыжи. Но прошло три дня, а я все еще собиралась с духом. Муж с сыном даже поспорили насчет меня.

- Почему вы не катаетесь? - прервал мою полудрему в кафе мужчина за соседним столом.

- Не умею, - сказала я честно.

- Вы три дня сидите здесь одна и лишаете себя удовольствия, за которым сюда все приезжают. Разве горы не манят вас?

- Горы манят, муж с сыном ждут. Но я боюсь, что в 50 лет встать на лыжи – это поздновато.

- Пойдемте, я вам кое-что покажу.

Александр оказался русскоговорящим инструктором. Вот так повезло! Я почему-то сразу доверилась ему. Он прокатил меня на канатной дороге, показал разные спуски, познакомил с пожилой парой, которая давно катается. Потом мы выбрали мне снаряжение. Оно очень тяжелое - не то, что беговой набор. Инструктор учил меня застегивать массивные ботинки, носить лыжи и надевать их. Хорошо, что я физически подготовленная. Летом мы часто катаемся на велосипеде, много ходим пешком, еще я плаваю в бассейне и занимаюсь йогой. Наверное, если бы я всем этим не занималась, было бы труднее и опасней.

Для этого вида спорта важны: хорошая физическая подготовка тренированный вестибулярный аппарат и координация самообладание и быстрая реакция

Три блина комом

Вот так за разговорами я незаметно для себя начала учиться. Тренировочная горка сначала показалась мне крутой, но я приободрилась, увидев катающихся детей. Инструктор сказал, что нельзя бояться падений и показал, как правильно это делать. Мы отработали с ним положение тела, рук и ног. Я потопталась на лыжах, привыкла к ним. Опасалась только за то, как буду тормозить внизу и как уворачиваться от других лыжников.

Первый раз поехала с горки очень осторожно, чтобы изучить ее. Внизу трасса становилась пологой, я сама остановилась. Затем скатывалась, выполняя упражнения на координацию, училась держать баланс. Потом попыталась съезжать, держа ноги плугом. И тут – падения: я никак не могла правильно распределить массу своего тела. Но в итоге я все-таки сдала плуг на четверку.

О начале занятий мужу рассказывать не стала, решила сделать сюрприз. Мы занимались с Александром еще три дня – я училась кантовать лыжи, оттачивала скольжение. С непривычки голени немели, болели колени. Я почти уже отчаялась, когда, наконец, случилось чудо! Медленно, но без падений я впервые съехала с горы, как обычно съезжают машины по серпантину. И это было прекрасно! Я скользила легко, получая колоссальное удовольствие. Эмоции совсем не те, что на беговых лыжах. Страха как ни бывало. Возможно, все дело в инструкторе, который всегда был рядом и корректировал любое неправильное движение.

Свободный полет

Никогда еще я не видела мужа и сына в таком потрясении, когда вслед за ними съехала с горы, причем уже не с тренировочной. Они решили, что все эти годы я скрывала свое умение кататься.

Но факт остается фактом - в 50 лет я встала на горные лыжи! Конечно, катаюсь я пока не очень красиво, мне по-прежнему с трудом удается правильно держать корпус, когда нужно перемещать центр тяжести с одной ноги на другую. Это, между прочим, прекрасно тренируют мышцы пресса. Чтобы удержать равновесие, требуется работа множества мышц. Первое время они болели так, словно я сутки провела в тренажерном зале. Но все это ерунда по сравнению с ощущением свободного скольжения, я познала то удовольствие, за которым сюда приезжают. А мой возраст хорош тем, что чувство осторожности не позволяет лихачить.

Я катаюсь уже два года и всем подругам советую освоить горные лыжи. Главное – учиться с инструктором.

Советы новичкам: Тщательно подбирайте снаряжение и костюм Делайте разминку перед выходом на трассу, чтобы минимизировать риск травмы Выбирайте трассу, соответствующую вашим возможностям. Соблюдайте все правила установленные на склонах Регулируйте скорость спуска, не рискуйте понапрасну Не упускайте из своего поля зрения других лыжников, рассчитывайте свою траекторию движения

Комментарий эксперта:

Горные лыжи относятся к сложно-координационным видам спорта. Поэтому для освоения основных технических элементов необходимо четкое выполнение рекомендаций тренера. Несоблюдение его советов и форсирование процесса подготовки может привести к серьезным травмам. Если есть проблемы с координацией и скоростью реакции, заниматься горными лыжами не стоит.

Если впервые вы собираетесь встать на лыжи в возрасте старше 45 лет, то перед началом занятий необходимо пройти диспансеризацию с акцентом на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат (осмотр врача спортивной медицины, общий анализ крови и мочи, электрокардиографию в нагрузке, эхокардиографию, подоскопию для исключения плоскостопия). Общеизвестно, что до 30% женщин в этот возрастной период имеют проблемы с усвоением кальция, что сказывается на плотности их костной ткани. Чтобы избежать последствий гормональной перестройки, необходимо сделать денситометрию тазобедренных суставов и, при необходимости, начать прием препаратов кальция и витамина Д.

Соблюдение этих рекомендаций поможет вам получить радость от занятий спортом и улучшить качество жизни.