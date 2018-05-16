Все зло от перекусов

Еще недавно считалось, что перекусы помогают худеть, но теперь все чаще говорят, что от них – сплошной вред. Что же делать: завязывать с дробным питанием?

ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?

Перекусы – относительно новая практика в диетологии. До 80-90 годов прошлого века было принято есть 3 раза в день – завтракать, обедать и ужинать. И никакого «таскания кусков» во внеурочное время! Разве что детям давали полдники и теплое молоко с печеньем перед сном. Однако потом появилась версия, что этого для комфортной жизни в нормальном весе мало, и трендом стало дробное питание – едим понемногу, но 5-6 раз в день.

К трем основным приемам пищи добавились перекусы. Предполагалось, что «промежуточная еда» позволяет успешно контролировать выделение «гормона голода» грелина и уровень сахара в крови, не допуская их резких подъемов и спадов. Особенно популярной идея перекусов оказалась в США. Здесь за последние десятилетия, по статистике, промежутки между приемами пищи сократились на 30%. 97% взрослых американцев, по данным национальных опросов, перекусывают в среднем 2 раза в день. Помогло ли это справиться с проблемой лишнего веса? Судя по темпам роста ожирения – нет.

ЕДА, МЫШИ, ИНСУЛИН

Первый довод в пользу отказа от перекусов– человек эволюционно не приспособлен постоянно что-то жевать. С людьми пока больших экспериментов не было, а вот опыты на мышах, которые уже не один год проводят в Институте Солка (США), наглядно демонстрируют, что происходит с теми, у кого еда в постоянном доступе.

Вне зависимости от типа диеты, при одной и той же суточной калорийности рациона грызуны, которым ограничивали время еды, были здоровее тех, что могли поесть в любой момент. У них были выше риски ожирения и диабета, ухудшалось соотношение мышечной и жировой ткани. Исследователи связывают это с тем, что слишком короткие промежутки между приемами пищи нарушают работу сотен генов, в том числе отвечающих за обмен веществ. Мыши, конечно, не люди, но результаты исследования заставляют задуматься.

Еще один камень в огород сторонников перекусов – утверждение, что чем чаще мы едим, тем выше в крови уровень инсулина. А этот гормон, как известно, способствует созданию жировых запасов. Причем жир запасается вне зависимости от того, едите вы гамбургер с картошкой фри или суперполезного лосося с брокколи. «Каждый прием пищи действительно приводит к повышению уровня инсулина в крови, – уточняет наш эксперт Василий Воинов. – Однако оно кратковременно, поэтому на весе не сказывается. Другое дело, когда рецепторы клеток теряют чувствительность к инсулину и его уровень в крови постоянно слишком высок. Одновременно повышается глюкоза – ведь клетки не могут ее эффективно усваивать. Как результат, избыток глюкозы при активном участии инсулина успешно превращается в жир. Поэтому при инсулинорезистентности перекусы – действительно неполезная практика». Тут нужно заметить, что инсулинорезистентность – достаточно распространенное явление среди людей с лишним весом – и не только у них. И очень часто человек живет и даже не знает, что она у него есть.

Это очень подозрительно! Как заподозрить у себя инсулинорезистентность? Отчасти сориентироваться помогут внешние признаки: повышенная сухость кожи, которая может сопровождаться пигментацией –на шее, локтях, подмышках. Бывают и неожиданные симптомы. Василий Воинов рассказывает о своем пациенте, который лечился от бесплодия и не подозревал, что причиной, портившей его спермограмму, была инсулинорезистентность. Точно установить диагноз поможет тест на определение индекса HOMA (соотношение уровня глюкозы и инсулина натощак). Лишние 10-20 кг веса – тоже повод провериться, однако бывает и так, что лишнего веса практически нет, а проблема – есть.

НАЗЫВАЙТЕ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ

Еще одна причина обвинить перекусы в наборе веса – элементарный перебор суточных калорий. Сторонники перекусов почему-то забывают, что их калорийность тоже нужно учитывать.

Что, к примеру, получится, если честно сидеть на диете, но позволять себе второй завтрак? Судя по статье из журнала Американской диетической ассоциации, худеть вы будете не так успешно, как могли бы. Дамы, принимавшие участие в исследовании, в среднем сбросили 11% от изначального веса, а те из них, что утром завтракали два раза – 7%. «Эти утренние перекусы – часто лишь баловство, бессмысленная привычка, а не реальная потребностью организма», – считает одна из авторов статьи профессор Энн МакТирнан. Кстати, ученые предполагают, что «тормозящий» эффект даёт любой дополнительный прием пищи за день.

Многие вообще путают перекус с полноценной едой. Исследование, проведенное в Университете Суррея (Великобритания), показало, что одно и то же блюдо, но по-разному сервированное (тарелки пластиковые или фарфоровые, вилки одноразовые или металлические), поданное (одни участники ели стоя, другие сидя за столом) и названное (перекус или ланч), может восприниматься и как перекус, и как основная еда. В первом случае люди не отдают себе отчет, что полноценно поели, и вскоре едят еще. В результате –перебирают калорий.

Оно хрустящее! Национальные опросы показывают, что большинство американцев до сих пор предпочитают перекусывать чем-нибудь солененьким, калорийным и хрустящим: печеньем, крендельками, орешками, чипсами, мороженым. Тогда как идеальный перекус, по мнению диетологов, - это нежирный йогурт или сыр, некрахмалистые овощи, свежие фрукты или те же орешки, но в небольшом количестве.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ

Означает ли все вышесказанное, что перекусы – это вселенское зло? Вовсе нет. «У здорового человека действительно нет причин есть чаще 3 раз в день, чтобы похудеть, – говорит Василий Воинов. – Но есть еще люди с проблемами ЖКТ, желчного пузыря или пищевого поведения, не умеющие распознавать сигналы голода. Если человек не в силах выдерживать 3-5 часов между приемами пищи, перекусы помогают снизить аппетит, чтобы не возникло неконтролируемого голода, когда со стола сметается все подчистую».

Также, по словам эксперта, перекусы бывают необходимы людям с большим лишним весом, которым трудно сразу от запредельного количества поглощаемых за день калорий перейти на легальные 1500-1800 ккал. Им диетологи устанавливают промежуточную норму – например, в 2500 ккал, которую нужно разбить на весь день. Обычно это 3 основных приема пищи плюс несколько дополнительных. Словом, перекус сам по себе ни плох, ни хорош. Это всего лишь инструмент, им нужно уметь пользоваться.

И главных правил тут немного: учитывайте калорийность каждого приема пищи, контролируйте его качественный состав (не должно быть пустых калорий) и учитесь отличать истинный голод от аппетита. И вполне возможно, когда вы перестанете есть со скуки или от тоски, трех раз в день действительно окажется достаточно!

Опубликовано: 14 июня 2018 г.