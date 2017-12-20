Время супергероев

В популярных телешоу нам показывают детей с уникальными способностями. Малыши вызывают всеобщее умиление и восхищение: четырехлетка читает наизусть «Евгения Онегина», пятилетка знает пять языков! Кто эти дети? Как они такими становятся и что будет с ними дальше?

Среда определяет

В начале ХХ века крупнейший французский зоолог-энциклопедист Люсьен Кено высказал мыль, что эволюция поддерживает не только очевидную полезность, но и жизнь во всех ее проявлениях. То есть развитие – это не только отбор, сохранение и продвижение нужных и эффективных для жизни качеств и навыков. Природа ищет и помогает «пробиться» в этом мире и тому, что на первый взгляд, бесполезно, но ново и необычно.

Речь о тех самых уникальных способностях, которые картошку копать не помогут, но пригодятся в будущем. Когда именно - неизвестно. Но это то, что позволяет человечеству активно участвовать в прогрессе, а не быть пассивным наблюдателем эволюции. Это одна из версий появления вундеркиндов. Но очевидных ответов на этот вопрос нет. Все очень индивидуально.

По мнению ученых, закладка способностей происходит внутриутробно, на стадии зарождения жизни,. А вот что будет дальше, это, как говорится, науке не известно. В дело вступает среда, в которой растет ребенок. Причем, речь не только о семье, но и об эпохе. Генетика влияет на темпы созревания структур мозга, а среда определяет, насколько они будут гармонично развиваться и интегрироваться.

В.А.Моцарт родился и рос среди музыкантов, когда «цеховость» была привычным делом. Все вокруг занимались музыкой. Способности «упали» на подготовленную почву. И мир получил гения. С другой стороны, -М.В.Ломоносов, который родился в семье простого рыбака и стал великим ученым.

Такие примеры, когда среда, казалось бы, никак не располагала к развитию таланта, встречаются. Бывает, что у одаренного ребенка очень сильная личная мотивация или есть некий условный наставник, не обязательно кто-то рядом, а герой, на которого он хочет быть похожим Самый счастливый сценарий для будущего таланта -когда мотивация совпадает с одаренностью.

Хочу гения, дайте два!

Создатели новомодных шоу о вундеркиндах уловили то, что висело в воздухе. Уже более 10 лет популярны всевозможные «развивашки», направленные на выявление и развитие ранних талантов ребенка. Главным вопросом родителей 21 века стал вопрос о наличии уникальных способностей у ребенка и боязнь их не заметить.

Российские и западные эксперты давно придерживаются позиции, что все дети рождаются со способностями. Каждый ребенок индивидуален и этим уникален. Но как развить имеющийся талант? Надо внимательно отслеживать интересы малыша.

Часто дети сами дают подсказки родителям. «Раньше всего, годам к трем, проявляет себя художественная одаренность, - пишет в своей книге семейный психолог Екатерина Мурашова. - Рисунки такого ребенка по технике соответствуют возрасту, но эмоционально богаче - за ними стоит «странно взрослое» видение мира, явно опережающее возраст. Иногда художественно одаренные дети используют удивительную палитру красок - фактически «говорят цветом».

Чуть позже, к четырем-пяти годам, выявляется ранняя музыкальная одаренность. Здесь та же закономерность - эти дети стремятся петь и музицировать как можно больше, отлучение их от этой возможности - урезание существенной части их мира, против чего они активно протестуют.

Значительно позднее, приблизительно к девяти-десяти годам, становится заметным раннее развитие склонности к логическому мышлению и системному постижению мира».

Ещё психологи и педагоги выделяют периоды, которые называют сензитивными. Иными словами, это всплески восприимчивости. В такие моменты любая информация усваивается ребенком быстрее и легче.

Вот почему некоторые дети в определенном возрасте могут демонстрировать феноменальную память, они с легкостью учат иностранные языки, кто-то осваивает азы математики и поражает вычислениями и логикой. Сензитивные период есть у каждого ребенка, не только у одаренного. И их не стоит упускать. Ряд навыков, если их не сформировать в правильные периоды, потом будет очень непросто закрепить. Бывает, что невозможно. Соответственно и сверх способности, если они есть, в нужное время укрепятся и выйдут на новый уровень.

Лишенные детства?

В любом деле, даже самом полезном, важно не перегнуть палку.

В дошкольном возрасте главная активность ребенка – двигательная.

По мнению большинства врачей, психофизически дети созревают к 7 годам. ( хотя и это – индивидуально). Предполагается, что к школе первоклашки, уже способны проявлять усидчивость. До этого дети должны бегать, прыгать и играть. Любое развитие должно проходить в игровой форме. Оптимально, если вундеркинд будет часть времени посвящать развитию своего таланта, а остальное время жить обычной жизнью, как его сверстники: играть, гулять с друзьями, смотреть мультфильмы и так далее.

Те, кто осознает свою избранность или занимается только учебой, обычно не чувствуют себя счастливыми. Из уст состоявшихся талантливых людей порой можно услышать рассказы, как родители их не пускали погонять во дворе в футбол, буквально привязывая к батарее. По мнению психолога Елены Косачевой, обычно это ни к чему хорошему не приводит. Может быть, кто-то перетерпел и теперь, собирая стадионы, благодарен за столь жестокие методы воспитания. Но чаще это заканчивается полным нежеланием заниматься тем делом, которое еще недавно приносило удовольствие. Ведь интерес и удовольствие – это два ключевых момента, способных сформировать талант.

У ребенка сильно развита поисковая активность, ему все интересно. Именно интерес является тем пусковым механизмом, который включает процесс усвоения знаний. По словам Галины Гончаровой, с помощью функциональных МРТ удалось узнать, что на уроке ученик только иногда слышит голос учителя, в остальное время - лишь звуки, которые сотрясают воздух, не более того. Так мозг защищается. Если информация не интересна, она отбрасывается как балласт. Запоминается только интересный и эмоционально окрашенный материал, поданный в благоприятной атмосфере. Стресс блокирует восприятие.

Поэтому совет всем родителям: главное в общении с талантливым ребенком - «безусловное принятие». Это когда вы принимаете его таким, какой он есть со всеми его достоинствами и недостатками, поддерживаете в любых начинаниях. И у вас нет иной мотивации, кроме желания счастья и самореализации сына или дочки. Важно идти за ребенком, не подталкивая «давай, у тебя способности, нельзя их потерять», а аккуратно создавая ему возможности.

Если родители подталкивают, то однажды их влияния может не хватить.

В подростковом возрасте или даже раньше между ребенком и родителями может возникнуть конфликт. Особенно, если взрослый в успехах детей пытается реализовать себя, оценить себя как родителя.

«Я не Лермонтов, не Пушкин»

Увы, довольно часто из маленьких вундеркиндов вырастают обычные взрослые. Они могут быть хорошими профессионалами, успешными людьми, но не гениями. Причин у этого много.

Одна из самых распространенных – то дело, которое интересовало и занимало в детстве, со временем отходит на второй план, сменяется другим. «В моей практике был случай, - рассказывает Елена Косачева, - когда талантливый мальчик с абсолютным слухом бросил занятия музыкой и увлекся программированием. Порой, детям передается родительский страх, и они решают выбрать себе другое направление в жизни. Еще пример – девочка, с красным дипломом окончившая музыкальную школу, решает стать врачом. А все потому, что мама ей посоветовала бросить музыку, которой «себя не прокормишь».

Другая причина- за гениальность принимают обычное возрастное развитие каких-то способностей. Бывает феноменальная память, а бывает сензитивный период быстрого развития памяти. С возрастом он заканчивается, часть навыка остается, но больше не развивается.

По мнению Эллен Винер, психолога, профессора Бостонского колледжа, автора книги «Одаренные дети: мифы и реальность», быть вундеркиндом и стать взрослым гением – качественно разные вещи. Все ожидают от чудо-ребенка, что он откроет что-то новое, станет творцом. Но талантливый ребенок вырастает и совершенствует свое мастерство, ничего не открывая.

Есть категория людей, которые считают свой дар проклятием. И стараются его забыть. Как правило, это дети родителей, которые очень давили на ребенка. Те самые, которые привязывали к батарее ради будущего успеха. Вундеркинды, к таланту которых родители относились спокойнее, позже считали, что их одаренность в целом хорошая вещь.

Гении рождаются по вторникам, средам и субботам в феврале Такую закономерность вывел ведущий инженер Центрального аэрогидрологического института Евгений Виноградов. Ученый отобрал 727 знаменитых людей, о которых известен не только год, месяц и день, но и час рождения. Оказывается, большинство одаренных личностей родились либо во вторник во второй половине дня, либо в среду и в субботу - в первой. А лучший месяц для этого – февраль. Виноградов пояснил: все дело в активности вспышек на солнце. Он вычислил изменения частоты сильных солнечных вспышек по месяцам и в течение недели. И они почти полностью совпали с частотой рождений наиболее одаренных людей.

В 1971 году Джулиан Стенли из университета Хопкинса начал в США исследование юных дарований, которое длилось почти 45 лет. Проект SMPY («Изучение детей с ранним математическим развитием»). Ученые наблюдали за 5000 американцами, которые в детстве показали исключительные математические способности.

Среди юных гениев, что вошли в 1% лучших американских детей по тесту SAT, были - математик Теренс Тао, основатель компании Facebook Марк Цукерберг, основатель компании Google Сергей Брин, музыкант Стефани Джерманотта (более известная как Леди Гага).

Ученые сделали выводы.

1.Лучшие из лучших детей во взрослой жизни добились высоких успехов и входят в те самые 5% супербогатых американцев – это ученые, академики, руководители крупнейших корпораций, федеральные судьи, сенаторы и миллиардеры.

2. Одаренные дети получают мало внимания от учителей. Педагоги часто не раскрывают потенциал талантов и гениев, а подтягивают более слабую половину класса. Согласно наблюдению SMPY, те их подопечные, которые перескочили через класс или два, в будущем имели на 60% больше шансов добиться успеха.

3. Ученые обнаружили у вундеркиндов развитое пространственное мышление.

4. Природные способности важнее, чем трудолюбие. Это единственный надежный индикатор, позволяющий прогнозировать будущий успех.

Эксперты: 1. Галина Гончарова, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России 2. Елена Косачева, педагог-психолог