Вреден ли майонез?

Гурманы высмеивают выложенные в интернете «маянезные нямки» - фото залитых майонезом блюд. Диетологи критикуют его за высокую калорийность. Придирчивые потребители утверждают, что он – сплошная химия.
На самом деле никакой химии в майонезе нет. Только растительное масло, желтки, горчица и соль. Из «химии» разве что только уксус. Но некоторые производители заменяют его натуральным лимонным соком. Консерванты в майонезе по химическому составу аналогичны натуральным и безопасны для здоровья. Загустители изготовлены из натурального сырья - морских водорослей, камеди рожкового и горохового деревьев, растворимой клетчатки цитрусовых. В покупном майонезе нет (как думают многие!) опасных для здоровья и запрещенных в Европе трансжиров (маргарина). Нет там ни пальмового, ни кокосового масла. Все эти жиры твердые. Сделать из них майонез просто не получится. Да и выгоды производителю от этого никакой.
Майонез действительно очень калорийный. В 100 г классического «провансаля» - 624 ккал и 67 г жира! Но в 2016 году американские и британские ученые объединили данные 102 исследований о влиянии питания на здоровье, в которых принимало участие более 4 тысяч человек. Вывод оказался неожиданным. Те, кто сведет на нет потребление большей части животных жиров, а также сахара, белого хлеба, конфет и выпечки, могут практически не контролировать количество полезных растительных жиров! Правда, речь не идет о том, чтобы все они были представлены исключительно майонезом. Это еще и морская рыба, авокадо, орехи, злаки, семечки, некоторые овощи, например все виды капусты, листовая зелень, особенно мята.
Действительно, так считалось на протяжении более чем 50 лет. Во всех диетических рекомендациях были требования не потреблять больше 300 мг холестерина в день (в 1 желтке – 186 мг). Но многочисленные исследования последних лет показали, что холестерин из пищи не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и не связан напрямую с уровнем холестерина в крови. Только животные жиры могут привести к нарушению липидного обмена и повышают риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. В 2016 году из «Диетических рекомендаций для жителей США» были вообще удалены ограничения на потребление продуктов, богатых холестерином! Желтки, в свою очередь, являются отличным источником ряда витаминов, минералов и микроэлементов. Многие скажут: но ведь желтки – это продукт животного происхождения, значит, в них тоже есть животный жир? Это, действительно, так. Однако животные жиры не одинаковы по составу. Наиболее вредными считаются жиры баранины, говядины, свинины, утки, жирных молочных продуктов. Майонез часто обвиняют в том, что он источник опасного для сердца и сосудов холестерина, который содержится в яичных желтках.
Есть только одно «но». В России используют преимущественно подсолнечное масло. Из него же делают майонез. Все растительные масла –полезные, но разные по составу. В одних (кунжутное, льняное, рыжиковое) преобладают жирные кислоты омега-3. В подсолнечном масле преобладают жирные кислоты омега-6. А эволюционно наш организм запрограммирован на то, что омега-3 и омега-6 должны поступать в организм в строго определенных пропорциях: на 1 часть омега-3 должны приходиться 3-4 части омега-6.
У многих же современных людей на 1 часть омега-3 приходится до 15 частей омега-6! Врачи говорят: немало и тех, у кого в рационе вообще практически нет омега-3! В результате такого дисбаланса повышается вязкость крови, замедляется обмен веществ, нарушается иммунитет, возникает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Поэтому, если покупаете готовый майонез , выбирайте обогащенный Омега-3.
А если готовите майонез самостоятельно, добавляйте к подсолнечному маслу те, в которых есть омега-3..
ТОП-5 МАСЕЛ, БОГАТЫХ ОМЕГА-3
Кунжутное – 57%
Льняное – 55%
Рыжиковое – 35-38%
Конопляное –15-20%
Кедровое – 16%
Имейте в виду, что все эти масла легко разрушаются при хранении на свету и контакте с воздухом. Покупайте их понемногу и храните в холодильнике в плотно закрытой темной таре. А если увидите, что масло прогоркло, выбрасывайте без сожаления! Не нравится необычный вкус, например, льняного масла? Включайте в рацион больше продуктов, богатых омега-3.
Так что майонез – продукт безопасный и даже полезный. Важно не превышать размер порции. 100 ккал - это примерно 25 г или 1 столовая ложка, которая поможет насладиться вкусом, получить пользу и лишний вес не набрать.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
По данным агентства BusinessStat, в России майонез входит в рацион 90% населения. 54% россиян едят майонез каждый день.
За год среднестатистический россиянин съедает 4,3 кг маянеза, в то время Европы – не более 1 кг.
И ЭТО ВСЕ О НЕМ
Фанаты здоровго образа жизни делают майонез без желтка. Его с успехом заменяют аптечный лецитин, а также свежее или сухое молоко;
Майонез домашнего приготовления хранится в холодильнике максимум 3-4 дня;
По классической технологии изготовления майонеза желтки взбивают с маслом, подливая его буквально по капле. У многих это не получается. Сделать майонез гораздо проще в узком высоком стакане с помощью погружного блендера;
Не взбивайте майонез чересчур долго. В результате у него может появиться неприятный запах и привкус окислившегося жира;
Не готовьте «мясо по-французски» - такой рецепт противоречит здравому смыслу, ведь при нагревании майонез расслаивается. Лучше сделайте соус бешамель из молока, масла и муки;
Домашний майонез можно разнообразить добавлением сухой паприки и помидоров, зиры, тмина, семян укропа.
Яблочный майонез без яиц.
ПОТРЕБУЕТСЯ: 2 средних зеленых яблока, 100 мл рафинированного растительного масла без запаха, 1 ст. л. горчицы, 1 ч. л. уксуса или лимонного сока, 1-3 ч. л. сахара.
ЧТО ДЕЛАТЬ: Яблоки очистить, нарезать кубиками и положить в сотейник с толстым дном. Добавить соль, сахар, уксус (или лимонный сок) и томить, помешивая, на медленном огне до размягчения (можно добавить немного воды). Переложить в стакан для погружного блендера, добавить горчицу и растительное масло и взбивать, пока не загустеет.
Молочный майонез.
ПОТРЕБУЕТСЯ: 100 мл 3%-го молока, 200 мл рафинированного растительного масла, 2-3 ч. л. горчицы, 1-2 ст. л. лимонного сока (можно заменить любым уксусом, например - яблочным или винным), 1/2 ч. л. соли (по вкусу).
ЧТО ДЕЛАТЬ: Соединить масло с молоком вылить смесь в высокий стакан. Взбить погружным блендером. За 2-3 минуты образуется густая эмульсия. Добавить остальные ингредиенты и еще немного взбить.
Опубликовано: 26 января 2017 г.
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