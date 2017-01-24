Вреден ли майонез?

В России это больше, чем просто соус. Это неотъемлемый компонент многих блюд.

Гурманы высмеивают выложенные в интернете «маянезные нямки» - фото залитых майонезом блюд. Диетологи критикуют его за высокую калорийность. Придирчивые потребители утверждают, что он – сплошная химия.

На самом деле никакой химии в майонезе нет. Только растительное масло, желтки, горчица и соль. Из «химии» разве что только уксус. Но некоторые производители заменяют его натуральным лимонным соком. Консерванты в майонезе по химическому составу аналогичны натуральным и безопасны для здоровья. Загустители изготовлены из натурального сырья - морских водорослей, камеди рожкового и горохового деревьев, растворимой клетчатки цитрусовых. В покупном майонезе нет (как думают многие!) опасных для здоровья и запрещенных в Европе трансжиров (маргарина). Нет там ни пальмового, ни кокосового масла. Все эти жиры твердые. Сделать из них майонез просто не получится. Да и выгоды производителю от этого никакой.

Майонез действительно очень калорийный. В 100 г классического «провансаля» - 624 ккал и 67 г жира! Но в 2016 году американские и британские ученые объединили данные 102 исследований о влиянии питания на здоровье, в которых принимало участие более 4 тысяч человек. Вывод оказался неожиданным. Те, кто сведет на нет потребление большей части животных жиров, а также сахара, белого хлеба, конфет и выпечки, могут практически не контролировать количество полезных растительных жиров! Правда, речь не идет о том, чтобы все они были представлены исключительно майонезом. Это еще и морская рыба, авокадо, орехи, злаки, семечки, некоторые овощи, например все виды капусты, листовая зелень, особенно мята.

Читайте также 7 способов получить свою норму кальция 5 секретов здорового питания Действительно, так считалось на протяжении более чем 50 лет. Во всех диетических рекомендациях были требования не потреблять больше 300 мг холестерина в день (в 1 желтке – 186 мг). Но многочисленные исследования последних лет показали, что холестерин из пищи не оказывает негативного воздействия на здоровье человека и не связан напрямую с уровнем холестерина в крови. Только животные жиры могут привести к нарушению липидного обмена и повышают риск атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. В 2016 году из «Диетических рекомендаций для жителей США» были вообще удалены ограничения на потребление продуктов, богатых холестерином! Желтки, в свою очередь, являются отличным источником ряда витаминов, минералов и микроэлементов. Многие скажут: но ведь желтки – это продукт животного происхождения, значит, в них тоже есть животный жир? Это, действительно, так. Однако животные жиры не одинаковы по составу. Наиболее вредными считаются жиры баранины, говядины, свинины, утки, жирных молочных продуктов.

Есть только одно «но». В России используют преимущественно подсолнечное масло. Из него же делают майонез. Все растительные масла –полезные, но разные по составу. В одних (кунжутное, льняное, рыжиковое) преобладают жирные кислоты омега-3. В подсолнечном масле преобладают жирные кислоты омега-6. А эволюционно наш организм запрограммирован на то, что омега-3 и омега-6 должны поступать в организм в строго определенных пропорциях: на 1 часть омега-3 должны приходиться 3-4 части омега-6.

У многих же современных людей на 1 часть омега-3 приходится до 15 частей омега-6! Врачи говорят: немало и тех, у кого в рационе вообще практически нет омега-3! В результате такого дисбаланса повышается вязкость крови, замедляется обмен веществ, нарушается иммунитет, возникает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Поэтому, если покупаете готовый майонез , выбирайте обогащенный Омега-3.

А если готовите майонез самостоятельно, добавляйте к подсолнечному маслу те, в которых есть омега-3..

ТОП-5 МАСЕЛ, БОГАТЫХ ОМЕГА-3 Кунжутное – 57% Льняное – 55% Рыжиковое – 35-38% Конопляное –15-20% Кедровое – 16%

Имейте в виду, что все эти масла легко разрушаются при хранении на свету и контакте с воздухом. Покупайте их понемногу и храните в холодильнике в плотно закрытой темной таре. А если увидите, что масло прогоркло, выбрасывайте без сожаления! Не нравится необычный вкус, например, льняного масла? Включайте в рацион больше продуктов, богатых омега-3.

Так что майонез – продукт безопасный и даже полезный. Важно не превышать размер порции. 100 ккал - это примерно 25 г или 1 столовая ложка, которая поможет насладиться вкусом, получить пользу и лишний вес не набрать.

ТОЛЬКО ФАКТЫ По данным агентства BusinessStat, в России майонез входит в рацион 90% населения. 54% россиян едят майонез каждый день. За год среднестатистический россиянин съедает 4,3 кг маянеза, в то время Европы – не более 1 кг.



И ЭТО ВСЕ О НЕМ

Фанаты здоровго образа жизни делают майонез без желтка. Его с успехом заменяют аптечный лецитин, а также свежее или сухое молоко;

Майонез домашнего приготовления хранится в холодильнике максимум 3-4 дня;

По классической технологии изготовления майонеза желтки взбивают с маслом, подливая его буквально по капле. У многих это не получается. Сделать майонез гораздо проще в узком высоком стакане с помощью погружного блендера;

Не взбивайте майонез чересчур долго. В результате у него может появиться неприятный запах и привкус окислившегося жира;

Не готовьте «мясо по-французски» - такой рецепт противоречит здравому смыслу, ведь при нагревании майонез расслаивается. Лучше сделайте соус бешамель из молока, масла и муки;

Домашний майонез можно разнообразить добавлением сухой паприки и помидоров, зиры, тмина, семян укропа.

Яблочный майонез без яиц. ПОТРЕБУЕТСЯ: 2 средних зеленых яблока, 100 мл рафинированного растительного масла без запаха, 1 ст. л. горчицы, 1 ч. л. уксуса или лимонного сока, 1-3 ч. л. сахара. ЧТО ДЕЛАТЬ: Яблоки очистить, нарезать кубиками и положить в сотейник с толстым дном. Добавить соль, сахар, уксус (или лимонный сок) и томить, помешивая, на медленном огне до размягчения (можно добавить немного воды). Переложить в стакан для погружного блендера, добавить горчицу и растительное масло и взбивать, пока не загустеет. Молочный майонез. ПОТРЕБУЕТСЯ: 100 мл 3%-го молока, 200 мл рафинированного растительного масла, 2-3 ч. л. горчицы, 1-2 ст. л. лимонного сока (можно заменить любым уксусом, например - яблочным или винным), 1/2 ч. л. соли (по вкусу). ЧТО ДЕЛАТЬ: Соединить масло с молоком вылить смесь в высокий стакан. Взбить погружным блендером. За 2-3 минуты образуется густая эмульсия. Добавить остальные ингредиенты и еще немного взбить.