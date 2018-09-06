Возможна ли молодость на крови

Есть много легенд о вампирах – существах, использующих кровь молодых людей для продления своей молодости. А есть ли этому научное обоснование?

Переливание крови и употребление отдельных ее компонентов считалось методом омоложения с древних времен. В Средние века, например, кровь детей использовали для спасения Папы Римского Иннокентия VIII, что, впрочем, не увенчалось успехом. А в 16 веке немецкий химик Андреас Либавиус предложил соединить артерии подростка и пожилого человека, уверенный, что это его исцелит..

Кровные узы

Идея о «кровавом эликсире молодости» получила второе дыхание, а заодно и стартовую научную базу ближе к концу 20 века. Все началось с опытов по парабиозу – искусственному объединению двух организмов. Калифорнийские исследователи Фрэдерик Людвиг и Роберт Элашофф в экспериментальных целях сшили молодую и старую крысу, чтобы посмотреть, как обмен кровью через образовавшуюся общую кровеносную сеть повлияет на их продолжительность жизни.

Для сравнения соединили и двух особей пожилого возраста. Старые животные, которые регулярно получали «жизненные соки» от молодых партнеров, прожили дольше, чем «контрольные» крысы-старички. Это вселило в ученых веру в то, что юная донорская кровь может подарить здоровье и долголетие «возрастным» реципиентам.

В дальнейшем подобные опыты на особях разного возраста (гетерохромных парабионтах) были проведены во многих научно-исследовательских лабораторий мира. Но однозначного ответа на вопрос что же такого ценного содержится в молодой крови, найти так и не удалось. Хотя предположений много.

Ты – мне, я - тебе

Отличительной чертой старения является снижение регенеративных свойств тканей организма, обусловленное нарушением функций стволовых клеток и клеток-предшественников (следующая стадия после стволовых). Ученые из медицинской школы при Стэнфордском университете установили, что при искусственном объединении организмов, некоторые факторы крови молодой особи способны активировать молекулярные пути в стволовых клетках старого животного.

Возможность восстановления поврежденных тканей была последовательно обнаружена в клетках мышц, печени и костном мозге. Правда, позже выяснилось, что как молодая кровь способна «оздоравливать» изношенный организм, так и старая кровь подрывать «ресурсы» молодого. У юных особей, находившихся в «кровавой сцепке» с пожилыми сородичами, произошло снижение интенсивности деления клеток-предшественников в мышцах и печени. А это свидетельство того, что в крови пожилых животных существуют компоненты, тормозящие успешную регенерацию тканей.

Опыты на «полукровках»

В 2016 году в журнале «Nature Communications» были опубликованы результаты еще одного эксперимента, в рамках которого была создана общая кровеносная сеть молодой и пожилой мыши. Причем доля юной и старой крови в «чаше Грааля» была одинаковой. У «возрастных» особей, ожидаемо, наблюдалось улучшение регенеративных свойств. У молодых- противоположный эффект: тормозился процесс образования новых клеток. «Обмен кровью сильнее вредит молодым партнерам, чем помогает старым. Это означает, что «плохой» материал в старой крови более силен и первостепенен, чем «хороший» - в молодой», - сделали вывод авторы исследования.

По всей вероятности, в клетках-«пенсионерах» существует избыток белков и молекул, уровень которых надо скорректировать, прежде чем «пить кровь» у молодняка.

«Свежая кровь» сама по себе не способна справиться с возрастными структурными изменениями в организме. Но это в теории. А что на практике?

Растем значит молодеем?

Американский исследователь Эми Вэйджерс провела целую серию экспериментов на сшитых мышках, результаты которых говорили сами за себя: у пожилых грызунов восстанавливались скелетные мышцы, омолаживалось сердце и, самое главное, улучшались когнитивные функции! Более того, ученой даме удалось выделить якобы ключевой компонент, ответственный за все эти чудеса - фактор дифференцировки роста GDF11.

Этот фактор, точнее сигнальная молекула необходима для нормального роста и формирования тканей, но с возрастом ее продукция неуклонно снижается. Однако, как считает доктор Вэйджерс, это обратимо. Для этого не обязательно «пришивать» к себе юного донора, можно ограничиться инъекциями GDF11 или переливанием молодой крови. Казалось бы тайный ингредиент найден. Однако, попытки других исследователей, в том числе из фармкомпании GlaxoSmithKline, воспроизвести столь оптимистичные результаты, успехом не увенчались. Зато прижилась идея трансфузии и «кровавого эликсира».

Целимся в мозг

Главной целью «кровавой терапии» стал мозг - один из наиболее уязвимых перед возрастом органов. Первые опыты, проводили на лабораторных грызунах: пожилым крысам перелили плазму (кровь, очищенную от белых и красных клеток), позаимствованную у их 3-месячных сородичей. Вследствие проведенной манипуляции у первых значительно улучшились когнитивные функции, такие как память, внимание и пространственное восприятие. Результаты исследования опубликовали в авторитетном журнале «Nature. Medicine» и привлекали внимание научного мира.

Пуповинная кровь и новые синапсы

Было выдвинуто предположение о возможности образования у пожилых животных новых нейронных связей в гиппокампе - области, жизненно важной для памяти и особенно чувствительной к процессу старения. Об этом свидетельствовали результаты экспериментов профессора Тони Висс-Корэй из Стэнфордского университета. Франкен-мышки быстрее запоминали новую информацию – где находится выход из лабиринта, куда спрятали еду и т.д.

В этих экспериментах в качестве донорского материала использовали пуповинную кровь человека: ученые решили изучить белки плазмы, которые являются общими для мышей и людей и чей уровень снижается с возрастом.

В итоге были отобраны два претендента на звание самого главного белка, контролирующего молодость мозга - CSF2 и TIMP2. Первый давно находился под прицелом нейрофизиологов, так как связан с накоплением токсичных белков и различными нарушениями когнитивных функций у мышей. Роль второго белка еще выясняется, но уже сейчас понятно, что он тоже связан с молодостью мозга: при искусственном удалении TIMP2 из крови мышат, у них резко падала острота памяти и нарастали симптомы старческой деменции.

Автор исследования пришел к выводу, что этот белок служит регулятором генов, участвующих в росте и развитии клеток. И его силу, а также силу других регуляторных компонентов молодой крови, можно использовать для коррекции возрастных нейродегенеративных заболеваний у людей.

Молодая кровь против болезни Альцгеймера В 2014 году профессор Висс-Корэй запустил стартап «Alkahest», нацеленный на лечение пациентов с болезнью Альцгеймера. В проекте приняли участие 18 добровольцев в возрасте от 54 до 86 лет, у которых была ранее диагностирована легкая или умеренная степень заболевания. Одни больные в течение месяца получали плазму от 18-30 летних доноров, а другие - инъекции плацебо. До начала эксперимента и после его окончания у участников оценивали, как сложные когнитивные функции, так и способность решать повседневные бытовые задачи: принимать своевременно лекарства, готовить пищу, оплачивать счета и пр. Оказалось, что вливание свежей крови успешно сказалось только на рутинных навыках людей без видимого улучшения общих когнитивных качеств. Несмотря на неоднозначные результаты экспериментов, исследователи не отчаиваются и настаивают на продвижении этого метода: мол, пускай, эффект маленький, но он все же есть!

Амброзия из плазмы

В 2016 году был запущен (и существует по сей день) стартап с символичным названием «Амброзия», который ставит целью не лечение конкретных заболеваний, а общее омолаживание организма. Участие в этом проекте может принять любой желающий, готовый платить по счетам: трансфузия объемом 1,5 л донорской плазмы стоит 8000 долларов. Эффективность лечения, по задумке авторов, можно будет оценить по динамике разных (общим числом около 100) показателей крови, так или иначе связанных с процессом старения: гемоглобина, холестерина, лептина и пр. Особое внимание планируется уделить уровню раково-эмбриональных антигенов - белков, которые обнаруживаются в минимальной концентрации даже у здорового человека, а их увеличение м ожет указывать на наличие опухоли в организме.

Сейчас количество добровольцев насчитывает более 600, практически все из которых заявляют об улучшении самочувствия. По слухам, в этом проекте участвуют самые богатые люди Сан-Франциско. Один из них - известный биллионер Питер Тиль, который стал прототипом героя популярного сериала «Кремниевая долина». По сюжету фильма, герой имеет персонального мальчика-донора, кровь которого периодически переливает себе, продлевая таким образом молодость. В реальной жизни Питер Тиль является одним из самых активных инвесторов «Амброзии».

Чудесный эликсир или эффект плацебо?

«Амброзия» вызвала волну критики у серьезных ученых, прежде всего потому, что в проекте не была предусмотрена «контрольная группа», получающая «пустышку», а не плазму. Её отсутствие исключает возможность определения реального эффекта. Ведь человек может чувствовать улучшение, просто потому, что убежден, что его лечат самыми лучшими лекарствами. А уж если лечение задействует такую таинственную субстанцию, как кровь, эффект особенно выражен. Нельзя забывать и о высокой стоимости процедур – это еще один фактор, усиливающий лечебно-психологический эффект «пустышки».

На эти замечания основатель стартапа, доктор Джесси Кармазин, отвечает так: наши клиенты сами являются для себя «контролем», ведь мы сравниваем разные «биомаркеры старения» до и после лечения. Однако, по мнению экспертов, используемые «биомаркеры» не связаны напрямую с процессом старения и, кроме того, могут меняться сами по себе. Тот же показатель лептина значительно колеблется в зависимости от продуктов, употребляемых в пищу.

Правильнее было бы отслеживать изменения на генетическом уровне, а именно длину теломер (концевых участков хромосом, которые, как известно, с возрастом укорачиваются) или мутации в конкретных генах.

Мнение эксперта. Сергей Сидоркевич, доктор медицинских наук, заведующий отделением переливания крови НМИЦ им. В.А. Алмазова.

- Я лично отношусь положительно к таким исследованиям и планирую в ближайшее время провести их с несколькими группами пациентов с различными заболеваниями. В настоящее время при болезнях Альцгеймера и Паркинсона отдельно отмечают положительные эффекты трансфузии, которые длятся несколько месяцев. Если западные коллеги отмечают положительный эффект, то он должен быть и при других патологиях, не только нейро-дегенеративных.

Насчет увеличения продолжительности жизни - вопрос неоднозначный, но то, что качество жизни должно улучшиться, я не сомневаюсь. Однако не имея собственного опыта, пока сложно обсуждать эту проблему. В нашей стране такие исследования не проводятся и вроде бы не планируются.

Говорить о научном обосновании трансфузий пока сложно, но теоретически можно предположить, что в плазме молодых доноров содержится большое количество молодых клеток и присутствуют стволовые клетки, которые и способствуют восстановлению угасающих функций.

В поисках белков молодости

Другим способом объективной оценки изношенности клеток мог бы стать анализ уровня экспрессии определенных регуляторных белков, в частности белка TIMP2. Но и это - не единственные возможные «компоненты молодости». Их список постоянно пополняется, в том числе весьма неожиданными пунктами.

Так, недавно выяснилось, что стимулятором регенерации мышечных клеток может служить «гормон любви и привязанности» окситоцин. Еще одно свежее открытие касается активности гена TET2, который ответственен за восстановление нервных клеток. Мутации в этом гене, по последним данным, могут повлечь за собой не только когнитивный упадок, но и другие «возрастные» заболевания, включая рак, сердечно-сосудистые нарушения и инсульт.

Однако, если верить Калифорнийским исследователям, «поломку» в гене TET2 можно устранить, разбавив старую кровь молодой, богатой особыми регуляторными ферментами. В общем, имеется сразу несколько кандидатов на роль «главного компонента молодости», но не один из них полностью не объясняет эффекта омолаживания, и вот почему.

Вопросы без ответов

В отличие от метода сращивания старой и молодой особи, инфузии носят кратковременный характер. Тогда как могут единичные вливания белков и других компонентов молодой крови изменить функционирование пожилого организма? Существует предположение, что, попав в новую среду, эти чудо-протеины заставляют тело пациента вырабатывать их самостоятельно. Но весомых доказательств этой гипотезы пока нет. Зато точно известно, что в старой крови циркулируют определенные вещества, которые блокируют регенерационные процессы. А это значит, что чудо-белкам придется попотеть во враждебной среде пожилого организма, и для закрепления эффекта омоложения процедуру переливания молодой крови потребуется регулярно повторять. Хотя профессор Висс-Корэй и доктор Джесси Кармазин в один голос утверждают, что у подобных «игр с кровью» нет побочных явлений, их коллеги не так единодушны. Они опасаются, что аллергические и другие аутоиммунные нарушения в результате проведенных процедур могут проявиться спустя годы.

Также, возможно, что активация стволовых клеток, вызванная вливанием молодой крови, окажется канцерогенной. Есть риск и того, что в плазме людей-доноров могут случайно оказаться не только «белки молодости», но и неблагоприятные факторы, способствующие развитию мышечной дистрофии, болезни Альцгеймера и других недугов.

Поэтому, пока эта процедура представляет собой неоправданные риски при отсутствии достоверных эффектов. Даже ее рьяные сторонники подчеркивают, что до сих пор непонятно, почему трансфузия молодой крови может увеличить продолжительность жизни пожилого человека и улучшить его мозговую деятельность. Когда ответ на этот вопрос будет найден, мы сделаем большой шаг к мечте о вечной молодости и неиссякаемом здоровье. А пока вместо переливания чужой молодой крови, надо научиться «чинить» свою собственную - старую. И в этом может помочь генная инженерия.

Немного об истоках Омолодить организм — значит вернуть ему арсенал стволовых клеток. Эти клетки способны самообновляться, делиться и, созревая, становиться специализированными, то есть превращаться в клетки различных органов и тканей. Развитие человека начинается с одной стволовой клетки, образующейся в результате слияния сперматозоида и яйцеклетки ­–­ зиготы. В результате многочисленных циклов деления, в процессе созревания и специализации, появляются все остальные виды клеток организма. В человеческом организме их более 220. Стволовые клетки сохраняются и функционируют и во взрослом возрасте, благодаря им осуществляется восстановление тканей и органов. Например, заживают царапины на коже. А доноры печени живут благодаря стволовым клеткам печени, которые размножаются и восполняют утраченный объем органа. Но в процессе старения организма их количество уменьшается.

Опубликовано: 2 октября 2018 г.