ВОСПИТАНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ

В слове – «наказание» - слышится что-то безнадежно устаревшее. Когда отношения с детьми строились исключительно на подчинении. Можно ли, воспитывая детей, этого избежать?

Когда из подъезда выскакивает с ремнем отец третьеклассника: «Я тебе сейчас покажу, как школу прогуливать!», «продвинутая» мама четырехлетки из песочницы говорит: «А я дочку не наказываю. Когда провинится, я просто перестаю с ней разговаривать– и, знаете, помогает!» Игнорирование ребенка, так же как и унижение «на людях» - это- эмоциональное насилие, - убежден директор Йельского центра по воспитанию ребенка Алан Каздин. Эти меры ничем не лучше тычков и подзатыльников. Каздин убежден: наказание –непродуктивный метод воспитания. Оно лишь временно облегчает жизнь родителям.

ГОВОРИТЕ, МАМА, ГОВОРИТЕ…

Но что же тогда делать? Постоянно говорить с ребенком? Увещевать? Тоже нет. «Представьте, что пятилетка задирает сестру, которая на три года его старше и даже схватил нож и начал им ее тыкать. А вы подходите к нему и пытаетесь спокойно говорить: «Дорогой, не нужно тыкать ножом сестру, потому что она от этого может умереть. Понимаешь?». Доводы приводить полезно – это меняет образ мыслей ребенка, развивает его мышление. Но, к сожалению, они не меняют его поведения. Если вы сказали один раз, значит, скажете еще тысячу. Потому что, скорее всего, через полчаса брат опять схватит нож и побежит к сестре».

Есть и другая опасность, предупреждает Каздин. Вы говорите – сначала спокойно, а когда видите, что слова не действуют, срываетесь на крик. Если крик тоже не эффективен, – начинаете одергивать, оттаскивать его. А там недалеко и до порки… Но если увещевания не работают. Тогда что? «Вы должны постоянно подкреплять поведение, которое хотели бы видеть в ребенке – до тех пор, пока все плохое не исчезнет вовсе», - советует психолог. И вот как это должно происходить на практике.

Ситуация 1. Вы куда-то собираетесь и говорите дочке: «Одевайся». Или: «Мы должны идти». Или: «Собирайся, а то опоздаем». Ваш тон не терпит возражения. Но она начинают упрямиться: она явно не сбираются выполнять ваши команды. И вы начинаете заводиться… Лучше было бы сказать: «Дорогая, надень зеленую водолазку или красный свитер. Мы собираемся выходить, хорошо?» Для детей не так важен сам выбор, сколько возможность его сделать. Если ребенок начинает собираться, вы активно его хвалите – и, вот увидите, в следующий раз он оденется быстрее и охотнее.

Ситуация 2. Ваш сын-подросток постоянно вам грубит. Он делает это даже за обеденным столом. Вы, например, просите его передать вам соль, а он вместо этого огрызается: «Сама возьми».Вы можете начать выходить из себя, кричать, стучать кулаком по столу. А можете просто сказать: «Ты знаешь, я очень рада, что ты сегодня нашел время пообедать с нами». Вы не пытаетесь подавить его, говоря: «Как ты со мной разговариваешь!» Вы всем видом показываете, что понимаете и принимаете его – для подростков это очень важно.

ИЗМЕНИТЬСЯ САМОМУ, ЧТОБЫ ИЗМЕНИТЬ ИХ

«Родитель думает: если ребенок не делает чего-то, я должен его наказать, - говорит Каздин. – То есть по сути он признается в том, что у него нет инструментов воздействия на ребенка, кроме силы и власти. Но они есть! Работая с семьями, мы не изменяем детей. Мы изменяем родителей, чтобы они могли потом изменить своего ребенка».

5 советов Алана Каздина, которые греют душу современным родителям – да и вообще всем тем, кому в детстве крепко доставалось.

Не наказывайте. Наказание не может изменить поведения , потому что оно не учит ребенка, что ему нужно делать, и не приносит вознаграждение за желательное поведение – а это единственный эффективный способ обучения. Кроме того, наказание обладает отрицательными побочными эффектами, которые могут затруднить процесс воспитания и исправление поведения: оно вызывает ответную агрессию, помогает адаптироваться к наказаниям и сделать их бесполезными. Не повторяйте ничего по 50-100 раз. Как и наказание, лишние напоминания побуждают ребенка бежать (физически или психологически) от человека, который постоянно повторяет одно и то же.

Научное название просьбы, обращенной к ребенку, – «предшественник». Это действие, которое происходит перед проявлением желательного поведения, готовит почву для него. «Не мог бы ты убрать свою комнату?» – это предшественник, который подготавливает ребенка к уборке комнаты, т. е. к «поведению». И третья часть последовательности называется «результат», или «следствие». Вы попросили ребенка убрать комнату. Он убирает, вы хвалите его или награждаете как‑то иначе. Вот четкая последовательность: предшественник (пожалуйста, убери комнату), затем поведение (уборка комнаты) и результат (вознаграждение).

Почаще хвалите, но делайте это правильно. Неверно высказанная похвала может сработать наоборот или обесцениться. Например, когда вы хвалите ребенка за некие качества – ты такой умный, ты такая хорошая девочка,– и не конкретизируете поведение, которое хотите видеть чаще. Правильная похвала звучит так: «Мне так понравилось, когда ты села на стуле прямо и играла упражнения на фортепиано 20 минут, как взрослая ». Другой пример неэффективной похвалы – это критика, когда родители сопровождают хорошие слова негативными комментариями: «Прекрасно, что ты убрал комнату… Вот бы так всегда!» Скрытое напоминание о плохом поведении значительно ослабляет позитивное подкрепление желательного поведения. Не думайте, что ребенок вами манипулирует. То, что родители определяют как манипуляторное поведение, – часто просто склонность к раздражающим родителей действиям. Причем они сами невольно поощряют такое поведение. Ребенок визжит. Чтобы прекратить визг, вы оказываете ему внимание и, возможно, удовлетворяете его требования. Это учит ребенка привлекать ваше внимание визгом снова и снова.

Мы провели исследования, в рамках которых просили родителей иначе реагировать на определенное поведение детей. Если родители перестают реагировать на визг и поощряют ребенка, когда он нормально общается, он быстро привыкает требовать внимания «нормальным» способом.

Будьте для ребенка авторитетом. Проблема многих современных родителей заключается в том, что они не уверены в собственном авторитете. У них есть множество мыслей (советов и книг) о том, как нужно воспитывать ребенка, но нет четкого представления, как все это применить на практике. Будьте уверены в себе, будьте последовательны в своих действиях – если ребенок почувствует вашу уверенность, воспитывать его будет намного легче. И наказания не потребуются.