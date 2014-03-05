Вопрос про варикоз

На вопросы отвечает кандидат медицинских наук, сердечно-сосудистый хирург, сотрудник отделения хирургии сосудов ФГБУ Института хирургии им. А.В. Вишневского Минздрава РФ Евгений Федоров.

Какие заблуждения относительно варикозной болезни среди пациентов встречаются особенно часто? Расскажите историю из своей практики, клинический случай, связанный с заблуждениями о варикозной болезни.

Термин «хроническая венозная недостаточность» (ХВН) очень ёмкий, и подразумевает под собой широкий комплекс симптомов, возникающих в результате затруднения оттока венозной крови от нижних конечностей. Причинами подобных нарушений как раз становятся варикозное расширение вен (ВРВ), тромбоз глубоких вен и его последствия, недостаточность венозных клапанов, или врождённая патология – венозные формы ангиодисплазий (врожденных аномалий развития сосудов).

Варикозное расширение вен ‑ это необратимая трансформация стенки вены, которая представлена локальными расширениями, или выпячиваниями. На этом фоне кровь не только застаивается в подкожных венах, но и приобретает обратный характер кровотока, сверху-вниз, что впоследствии приводит к развитию отёков. Отёки приводят к чувству усталости и тяжести в ногах, а в последующем и к появлению трофических нарушений кожи.

Важно обратить внимание именно на то, что изменения носят НЕОБРАТИМЫЙ характер. Многие пациенты заблуждаются, считая, что принимая постоянно лекарственные препараты, применяя компрессионный трикотаж, смогут избавиться от варикоза. Это не так. В данном случае лечение в первую очередь направлено на борьбу с симптомами ВРВ (отёки, судороги), а также на предупреждение прогрессирования заболевания. Именно поэтому некоторые пациенты остаются недовольными проводимым лечением, так как уверены, что вены впоследствии должны вновь приобрести нормальный, здоровый вид.

Почему бывает микроварикоз при отсутствии макроварикоза? Раскрыть эти два понятия.

Как такового деления на понятия «микро- и макроварикоз» нет. Правильнее разделять эти понятия на различные стадии варикозной болезни. Под микроварикозом следует понимать наличие так называемых сосудистых звёздочек (телеангиэктазии), а также ретикулярных вен. Последние представляют собой небольшие извитые вены, диаметром до 1-2 мм, расходящиеся как бы извитыми лучами от центра сосудистого пятна. Эти вены внутрикожные, то есть располагаются в одном из слоев кожи, поэтому они имеют не большой диаметр. Крупные же вены располагаются под кожей, в подкожно-жировой клетчатке, их диаметр крупнее, более 3 мм. Такие крупные варикозные узлы называют, как уже обсуждали выше, ВРВ или макроварикозом.

Ретикулярный варикоз рассматривается как начальная стадия варикозной болезни. И таким образом у пациента может быть либо только микроварикоз, или при прогрессировании заболевания и появлении крупных подкожных узлов сочетание макро- и микроварикоза.

Нужно ли исправлять эстетический дефект, корректировать визуально заметные изменения, имеет это какой-либо терапевтический смысл, или скорее косметическое значение?

Внутрикожные вены играют минимальную, незаметную роль в венозном оттоке. Именно поэтому при наличии сосудистых звёздочек, или ретикулярного варикоза люди практически не испытывают каких-либо симптомов ХВН. Многие не обращают внимания на подобные внешние изменения и живут с ними многие годы. В этих случаях подобные изменения оказывают влияние только на качество жизни пациентов, особенно женщин, которые не могут позволить себе носить платья, шорты, стесняются загорать, или посещать бассейн. Безусловно, в такой ситуации косметическая коррекция видимых изменений имеет смысл. Как уже обсуждалось, внутрикожные вены не могут деформироваться и превращаться в крупные варикозные узлы. Поэтому говорить о лечении данных изменений как о профилактике развития макроварикоза, предупреждения образования трофических язв нельзя. В то же время иногда телеангиэктазии и ретиклярные вены могут вызывать болевые ощущения у пациентов, зуд. И в таких случаях коррекция носит в первую очередь именно лечебную направленность, потому как эти ощущения уже приводит не просто к ухудшению качества жизни, а именно к дискомфорту.

Пройдите тест Угрожает ли вам венозная недостаточность? Причина отеков Какие вещества помогают предупредить варикозную болезнь или притормозить её развитие? Возможно ли принимать их с пищей в достаточном количестве?

К сожалению, чудо-средств, гарантирующих на 100% предупреждение развития ВРВ нет. Но в то же время было давно замечено, что регулярное употребление в пищу некоторых продуктов способно затормозить и даже предупредить развитие некоторых заболеваний. Так не для кого не секрет, что употребление продуктов, содержащих витамин С, предотвращает развитие цинги, заболевания, которым страдали многие моряки в древние времена. Так и многолетние наблюдения позволили выявить, что люди, регулярно употребляющие виноградное вино реже болеют сосудистыми заболеваниями. Нужно понимать, что лечебный эффект в таких случаях возникает при длительном применении, и во многом зависит от концентрации биологически активных веществ в пище. Конечно же, получить необходимое количество веществ вместе с пищей, чтобы получить терапевтический эффект, практически невозможно. Поэтому учёные из коры цитрусовых выделили биологически активные вещества, диосмин и геспередин, которые действительно укрепляют стенку сосудов, улучшают венозный отток, нормализую тонус капилляров. Он поддерживает венозное русло в тонусе, улучшает венозный отток и микроциркуляцию, а также снимает боли и оттеки. Препараты данной группы показаны как на любой стадии заболевания, так и при профилактики, могут применяться в течение длительного времени для лечения и профилактики развития ХВН, что подтверждено многими клиническими испытаниями. Тем не менее, любое лекарство нужно применять под контролем врача.

Опубликовано: 6 марта 2019 г.