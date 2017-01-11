Вопрос-ответ: уровень холестерина

У меня повышен холестерин, но за счёт «хорошей» его составляющей. Кардиолог сказал, что можно его не снижать. Так бывает?

Отвечает Дмитрий Назаров, врач-кардиохирург Центра Сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, к.м.н.:

Уровень общего холестерина действительно может быть повышен за счет разных составляющих. По сути, все зависит от концентрации переносчиков холестерина. Если большая его часть содержится в липопротеидах низкой или очень низкой плотности (ЛПНП И ЛПОНП), такой холестерин откладывается в стенках сосудов и формирует атеросклеротические бляшки. Его называют «плохим». Сюда же относится высокий уровень триглицеридов (ТГ). Если же основная масса холестерина содержится в липопротеидах высокой плотности (ЛПВП), он не откладывается в сосудах и даже наоборот - забирает отложения холестерина из формирующихся бляшек. Такой холестерин называют «хорошим», и если он преобладает, уровень холестерина действительно не снижают.