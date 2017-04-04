Вопрос- ответ: ребенок и витамины

Нужно ли пить витамины ребенку, который активно занимается спортом?

Отвечает Владимир Таточенко, врач, доктор медицинских наук :

Занимаясь спортом, ему достаточно не пропускать приемы пищи и полноценно отдыхать. Дневная норма витамина C содержится в двух яблоках. А еще он есть в других овощах и фруктах, которые часто входят в наш ежедневный рацион.

Дневная норма витамина А - одна морковка или пара листьев салата. Эту же норму можно набрать из любого животного продукта: достаточно съесть 5-10 г (малюсенький кусочек!) печени или 2 куриных яйца.

Суточную потребность в витамине В1 покроет ломтик хлеба грубого помола, порция каши, да и в животных продуктах его достаточно. Витамином В2 обеспечит стакан молока, котлета, яйцо, порция зеленого салата. Те же продукты дадут полную дозу витаминов Е, К, Рр, В12, биотина, фолиевой кислоты...

Многие считают, что витаминов много не бывает, их избыток вреда не принесет. Это не так. Во многих случаях большие дозы витаминов могут вызвать отравления: это бывает с витаминами А, D, Е.. Кроме того, избыток витамина С быстро выводится из организма - мы неоднократно убеждались в этом во время исследований в Институте педиатрии: уже через 20 минут после приема большой дозы витамина С более 80% ее обнаруживается в моче. Но это еще полбеды. Приученный к большим дозам витаминов , организм "совершенствует" систему по выведению излишков. И когда вы прекращаете принимать витаминные препараты, эта система продолжает активно работать и слишком быстро выводит те витамины , которые вы получаете с пищей. Не случайно в Германии, например, страховое общество оплачивает рецепты на витамины только больным детям. Родителям здоровых детей врач должен просто разъяснить, как правильно составить меню, чтобы все нужные витамины в него входили.