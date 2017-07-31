Вопрос-ответ: жир против депрессии

Правда ли, что жир - естественный антидепрессант?

Истинная правда. Употребление жиров в пищу, особенно омега-3, обеспечивает стабильное психическое состояние, снижает агрессивность, уменьшает риск депрессии. Доктор Стефани Фултон из Монреальского университета на примере мышей изучила феномен так называемой «диетической депрессии» - тревожного и подавленного состояния духа, возникающего при резкой отмене любимых лакомств. В начале эксперимента животные употребляли жирную пищу (58% жира) и демонстрировали при этом повышенную выработку дофамина – гомона удовольствия. Через некоторое время в рационе грызунов было сокращено количество жиров, что привело их в возбуждение, вселило тревогу и боязнь открытых пространств. В исследовании с участием людей, получавших смеси, содержащей жирные кислоты и плацебо было зафиксировано, что при прослушивании печальной музыки «жировой бонус» существенно улучшал настроение людей.

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