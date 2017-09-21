Вопрос-ответ: "Если есть на ночь, обязательно поправишься?"

На самом деле на вес человека влияет не время суток, в которое он принимает пищу, а ее калорийность.

Вся беда в том, что за ужином уставший человек часто бывает неумерен в еде. Подстегивает аппетит и алкоголь, который мы позволяем себе после окончания рабочего дня. Как не съесть лишнего и сделать так, чтобы ужин был легким, но в то же время разнообразным, многокомпонентным? Положите на тарелку ломтик мяса или рыбы, ложку риса, нарезанную кружочками сваренную картофелину, ложку лечо, грибов, зеленого горошка или кукурузы. Плюс нарезку из молодых овощей, листья салата, ломтик ржаного или отрубного хлеба – все нежирое и не особо калорийное. Есть такое блюдо быстро не получится просто физически! Ведь каждый раз вы будете отправлять в рот новое сочетание продуктов, смаковать пищу. И велика вероятность, что уже где-то в середине процесса почувствуете насыщение.

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