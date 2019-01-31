Вопрос-ответ

Существуют ли тесты, показывающие беременность с момента зачатия?

Даже самые сверхчувствительные тесты могут сработать только спустя 6-10 дней после значимого события.. Они основаны на выявлении хорионического гонадотропина – гормона, который начинает секретироваться ближе к двум неделям беременности. На более ранних сроках организм женщины вырабатывает только особую гипергликозилированного форму хорионического гонадотропина человека (гХГЧ). Новейшие тесты на беременность способны «засечь» оба гормона, тем самым позволяя определить «интересное положение» еще за шесть дней до задержки. Помимо прочего, анализ на гХГЧ способствует определению у будущей мамы риска формирования плацентарной дисфункции. Но это уже не относится к домашней экспресс-диагностике.

Как чистки зубов влияет на аппетит?

У одних аппетит засыпает, а у других, напротив, пробуждается. Более того, даже у одного человека реакция может меняться в течение дня. Возможно, дело во времени суток. Если чистить зубы с утра, в нашем воображении живо рисуется картина завтрака, что само по себе повышает аппетит. Совсем по-другому отреагирует организм, если сделать это перед сном. В этот момент мы уже мысленно укладываемся в кровать, а засыпающему телу энергия не так нужна. Еще одно объяснение связано с особенностями взаимодействия зубной пасты со вкусовыми рецепторами языка. Как правило, в ее состав входит лауретсульфат натрия, который на время словно блокирует рецепторы сладкого вкуса и усиливает горькие. Именно поэтому многие бессознательно отказываются от перекуса после того, как почистили зубы, ведь даже самый спелый мандарин может показаться кислее лимона. Однако, ни это, ни любой другой фактор до конца не объясняют связь между колебаниями аппетита и чисткой зубов.

Почему возникает чувство заложенности ушей?

Чувство заложенности ушей возникает из-за разности внутреннего и внешнего давления на барабанную перепонку – тоненькую мембрану, которая разделяет наружное и среднее ухо. В норме она передает звуковые волны через структуры среднего уха во внутреннее, где они преобразуются в нервные импульсы. Однако, избыточное давление воздуха на барабанную перепонку приводит к ее растяжению. Мембрана теряет свою эластичность и при прохождении звуковой волны практически не испытывает колебаний. В результате звук не усиливается, что приводит к ощущению заложенности ушей. Обычно это состояние возникает при ЛОР-пазаболеваниях, но бывают и естественные причины. К ним относят спуск на эскалаторе, ныряние в воду и, конечно, полет в самолете. В последнем случае неприятного ощущения в ушах можно легко избежать, просто пожевав жевательную резинку.

Правда ли, что клетки издают звуки?

Правда, хотя это не совсем звуки в привычном для нас понимании, а скорее вибрации, и услышать их невооруженным ухом практически невозможно. Впервые этот феномен был обнаружен у пекарских дрожжей - вида одноклеточных микроскопических грибков, широко используемых при производстве булочек. Вооружившись аппаратурой, ученые отследили, как стенки этих «клеточек» вибрируют до 1000 раз в секунду. Вскоре нечто подобное было открыто и у млекопитающих. Более того, выяснилась интересная деталь: больные клетки звучат совсем не так, как здоровые. «Это как слушать два одновременно играющих оркестра. Только в нормальном все инструменты звучат слаженно, в «раковом» труба ужасно фальшивит», - так прокомментировали свою находку исследователи из Манчестерского университета. Сейчас они работают над созданием метода диагностики рака «по звукам клеток», который позволил бы избежать ненужной биопсии тканей.

Могут ли животные видеть сны?

Могут, но это относится в основном к млекопитающим и птицам (рептилии пока под вопросом). Считается, что животные проходят те же самые стадии сна, что и мы, только в ускоренном режиме. Например, эксперты отмечают, что первые сновидения собаки могут увидеть уже спустя 20 минут после того, как отправились на «боковую». Как это определили? По изменениям электрической активности мозга, учащенному дыханию и подергиваниям конечностями. Наверняка, вы и сами не раз наблюдали, как ваш питомец дёргается во время сна, словно пытается догнать добычу. Животные, так же, как и мы, прокручивают во время сна пережитые за день события. Любопытно, что дольше всего пребывают в фазе сновидений более крупные животные. Может, потому что им есть, что вспомнить?

Зачем мозг «обрезает» ненужные нейронные связи?

Чтобы повысить эффективность своей работы. На языке нейронауки такая «обрезка» называется синаптическим прунингом. Мы появляемся на свет с огромным количеством нервных клеток, которые связываются друг с другом с помощью электрических сигналов, а место соединения образует синапс. Многие из этих связей на самом деле не нужны растущему организму, вносят хаос и уж точно не способствуют «правильным» мыслительным процессам. Чтобы понять смысл прунинга, достаточно представить детскую головоломку «Лабиринт», цель которой найти путь от входа к выходу. Первые несколько раз ребенок наугад чертит карандашом дорожку между ними, затем находит истинно верное решение. Этот процесс не что иное, как обучение, в результате которого формируется «правильная» нейронная связь. Все остальные «случайно» начерченные дорожки мозг должен забыть. Считается, что синаптический прунинг наиболее интенсивно проходит в детстве и заканчивается к подростковому возрасту. Если что-то пошло не так, и лишние сети не были «обрезаны» вовремя, мозг остается гиперсвязанным, как, например, в случае аутизма: отсюда ощущение потерянности в хаотичной обстановке. Вреден для мозга и избыточный прунинг, когда связи между нейронными сетями разрываются. Это может к привести к когнитивным расстройствам, в том числе к потере памяти

Опубликовано: 14 ферваля 2019 г.