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Вольфганг Оверат: «Всегда выбирайте солнечную сторону жизни»

Вольфганг Оверат, Входит в список лучших футболистов Европы XX века. Капитан сборной ФРГ с 1970 по 1972 г. Чемпион мира 1974 года.
Опубликовано: 2 июля 2018 г.

Я очень рад, что Чемпионат мира по футболу проходит в России. Среди русских болельщиков чувствуется невероятный подъем  – для футболистов это очень важная поддержка. Уверен, что политика не должна задевать спорт - это два параллельных мира, неприлично их связывать. Спортивная культура призвана объединять нации, а не наоборот

Футбол - это большая удача  моей жизни. Мы играли с потрясающим рвением– спорт был нашей жизнью и огромным удовольствием. Я принял участие в 3 чемпионатах мира. Сначала моя команда заняла второе место, на следующем турнире – 3. Ну  а на третьем взяли золото. Секрет был в том, что мы на каждом матче выкладывались по-полной и никогда не держали в уме негативные сценарии игры.

Я родился в бедной семье, где было 8 детей. В то непростое время приходилось только выживать. Внутренний стимул преуспеть, помочь семье, - тянул вверх. Я никогда не сомневался, что преодолею все трудности. Считал, что сомневаться  - бессмысленно.

У меня была цель  - выиграть. Выйти из предложенных обстоятельств победителем. Я прикидывал так: «Да, имеем вот такие данные. А теперь давайте-ка поразмыслим, что мы можем сделать, чтобы исход был что надо?». Поверьте мне, это можно сделать даже в самом отчаянном положении. Тактика проста: у вас в голове должна крутиться одна мысль: «Нужно выиграть. Во что бы то ни было».

 Меня многие спрашивают, как стать профессиональным игроком. Боюсь, что секретов тут никаких нет – мяч круглый! Кроме того, я вижу, что уровень физической подготовки и условия тренировок команд в разных уголках мира меньше отличается, чем раньше. Изменилось только то, что теперь игроков можно легко купить и продать. 18-летний талантливый парень с помощью агента удачно проворачивает сделку, зарабатывает пару миллионов и уже не думает о карьере. Разница в том, что поменялось отношение к игре. Мы никогда не помышляли о допинге, а наши тренеры никогда не были менеджерами.

Сейчас, когда мне 74 года, я даже не думаю расставаться со спортом. 2 раза в неделю хожу в зал, занимаюсь там по полтора часа. Каждую субботу после завтрака (а на завтрак я всегда ем мюсли с молоком), бегаю по 5 километров. В последнее время очень полюбил бег: ровный темп без перегрузок прекрасно сказывается на настроении. Кроме этого, для меня большая радость, если удается пообщаться с молодежью. Прямо сейчас не отказался бы сыграть в футбол. Правда, с одним условием:  игроки в команде противников не должны быть  моложе 40 лет.

Конечно, возраст вносит свои коррективы. Но это и большое преимущество в наше время – иметь опыт, жить долго, обладать возможностью помогать своим детям.

Чтобы сохранять бодрость, каждый после 60 должен решить для себя: я либо меньше ем, либо больше тренируюсь. Это позволит «законсервировать» форму: мой вес, например, никак не поменялся с последнего чемпионата мира, в котором я участвовал. Ровно 71 килограмм.

Еще одна важная составляющая активного долголетия - это понимание того, что деньги –  не главное. Человек должен быть честен и никогда не прекращать смеяться. Всегда выбирайте солнечную сторону жизни – это залог счастья и долголетия.

Опубликовано: 2 июля 2018 г.

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