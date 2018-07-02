Вокруг света за 3 года

Ольге Любимовой 56 лет, она трижды бабушка. В октябре 2017 года она села на поезд Петербург-Вильнюс, затем проехала автостопом всю Европу, пересекла на яхте Атлантический океан, исколесила на попутках Южную Америку, поднялась в Боливии на 6-тысячник Уайну Потоси и добралась до Уругвая…

Я с детства мечтала посмотреть мир, но вырваться из провинциального города не было никакой возможности: сначала институт, потом работа, дети, развод и беспросветное безденежье. Только когда сыновья немного подросли, я вместе с ними стала ездить по родному краю, потом уже за границу. У меня было три большие мечты: побывать в США, «покорить» Эверест и совершить кругосветное путешествие.

Я шла к этому очень-очень долго. Когда вышла на пенсию, у меня выросли крылья: весь мир теперь открыт передо мной. Переехала из маленького города к сыновьям в Петербург. И начала подготовку к главной мечте своей жизни – кругосветному путешествию.

Мечты должны сбываться

Но перед этим сумела осуществить другие две свои мечты. В Америке побывала дважды, благо там нашлись родственники. А на Эверест поднялась на свое 50-летие. К восхождению готовила себя целый год: после работы шла бегать, укрепляла суставы и мышцы, занималась восточными практиками, достигла отличной физической формы. Выучилась на яхтенного рулевого, начала участвовать в регатах, прошла курсы оказания первой помощи. Я была готова ко всему: лезть через джунгли, топать по горам, управлять яхтой. Я использую любой вид транспорта. На велосипеде я объездила Самарскую область, Киргизию, Абхазию. Люблю поездки автостопом – в них слышишь много удивительных историй. Много путешествовала по воде: на ялах ходила по водохранилищам, на яхте по южным и северным морям, сплавлялась на катамаране и байдарке, на каяке рассекала в Майями и Греции.

Жизнь – это мгновение и нужно суметь, не суетясь, вложить в это мгновение максимум впечатлений, встреч, знаний.

Кругосветка

Меня манила Южная Америка. Я уже имела опыт экономных путешествий – автостопом и с палаткой, но то были короткие поездки. А с моим другом мы задумали тур длиною в три года. Изучили каучсерфинг и волонтерские программы по работе и проживанию в семьях, нашли и списались со знакомыми знакомых, пытались собрать деньги через краудфандинг. В итоге пустились в путь. С собой у нас палатка, спальники, котлы, газовые баллоны, продукты на 2 приёма пищи, одежда на всякую погоду, фото- и видео- аппаратура, ноутбук, планшет, зарядки для всех дивайсов, гитара, обувь для гор и теплой погоды - в общем, целый дом на плечах. Наш путь таков: Петербург – Вильнюс – Испания - Трансатлантический переход на яхте с регатой до островов Карибского моря - Южная Америка – на яхте через Тихий океан - Южная Азия - Индийский океан – Африка – Турция – Армения – Грузия. Пока мы не прошли и половины пути.

Дорога и остановки

Приключений у нас хоть отбавляй. Автостоп из Tres Lagos не мог мне присниться даже в ночных кошмарах. Мы ждали своей машины на автомагистрали три дня! Трафик - 1-2 машины в час. Но самым опасным был отъезд из Рио-де-Жанейро. Ни одна машина не брала нас, там боятся грабителей. Пришлось ночевать в палатке близ неблагополучных окраин Рио – спали под свист пуль со стороны трущоб.

Без крыши над головой мы не останемся - у нас есть палатка. А вот без еды бывало, в Перу на ужин у нас был только чай, а утром только кофе. Так что мы стройны и веселы. Остановки длятся от одной ночи до месяца. Где хочется пожить, там устраиваемся волонтерами - работаем и живем в семьях. Так было в Бразилии, Уругвае и Аргентине. Жили на эко-ферме у веселого бразильца Бруно. Днем помогали ему, а вечером пели у костра русские и бразильские песни. В Неукене работали учителями русского языка.

Бесстрашные странники

Когда идём пешком с грузом на плечах, то от спусков и подъемов больше всего страдают и ноют суставы. Не всегда удается полноценно питаться, поэтому я принимаю витамины и специальный комплекс для поддержания хрящевой ткани суставов, такой же у меня есть и в виде геля. Плюс ежедневная зарядка на фоне чудесных видов.

Бывают и травмы, если под ногу подает камень, связки и суставы могут не выдержать. Приходиться пользоваться бандажами и мазями. На яхте, к счастью, меня не сильно достаёт морская болезнь. Только первый день нужно провести в кокпите, а не в каюте, смотреть вдаль или больше спать. Дальше - никаких проблем. За прошедший год я не помню минут отчаяния и тоски, хотя очень скучаю по родным. Но благодаря интернету я с ними на связи из любой точки земли.

Мир огромен и мал одновременно

Я все время публикую в соцсетях отчёты об увиденном, а для будущего каталога собираю информацию об играх и игрушках детей мира. У меня есть простое женское хобби – мастерить куклы, я их шью своим новым друзьям на память.

Прямо сейчас, вот сию секунду, я счастлива и могу делиться этим счастьем со всеми! Получая удовольствие от жизни, я совершенно забываю о своем возрасте и не знаю, что такое болеть. Мы нашли яхту и с ее капитаном прошли очередные 2 тысячи миль по Атлантике, побывали на Фолклендских (Мальвинских) островах и увидели там воочию ветра 50-х широт, что дуют сильнее 50 узлов.

Мы получили подтверждение двум аксиомам: хороших людей в мире больше, а всё, что ни делается, то к лучшему.Поняли, что мир огромен и мал одновременно, а судьбы человеческие переплетены настолько, что с некоторыми новыми друзьями мы оказались знакомы через одно рукопожатие. На всем пути мы встречаем удивительных людей, всюду есть наши соотечественники с поразительными жизненными историями, у нас появились друзья в разных уголках мира. Впереди нас ждет Буэнос-Айрес и дальняя дорога на север. Приключения продолжаются!