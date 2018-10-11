Война с мусором

С каждым годом проблема переизбытка мусора - все острее. Многие люди меняют свои повседневные привычки, чтобы внести свой вклад в защиту окружающей среды. Не потому что это модно, а потому что они этого хотят.

Разделяй и властвуй

«Раздельный сбор мусора – это совсем несложно! Привычка формируется быстро, и ты уже не можешь жить по-другому».

Кто? Агния Прокопенко, 32 года, эковолонтер

Что? Больше четырех лет я разделяю отходы, внедряю в свою жизнь экопривычки и вдохновляю своим примером других людей.

Почему? Всё началось, когда родилась дочка. Гуляя с ней в парках и в лесу, у меня было время внимательно разглядеть все вокруг. Я стала задумываться о том, что мы едим, чем моем дом, посуду, стираем белье. Меня ужасало то количество пакетов, что мы приносим из супермаркетов – они разлагаются в природе от 20 до 100 лет! Постепенно от вектора «менее вредное, более здоровое» пришла к тому, что забота о себе – равно забота о природе. Стала сортировать отходы и рассказывать об этом другим.

Как? Я купила эко-сумки и теперь только с ними хожу за покупками. Сортирую всё, что можно сдать на переработку – стекло, бумагу, металл, пластик, батарейки, тетрапак, электрохлам. Сначала собираю все на балконе, а когда накапливается достаточное количество – выбрасываю: пластиковые бутылки – в контейнер возле дома; стекло, бумагу, металл – в специальные пункты приема в своем районе. Другие виды пластика и тетрапак отвожу раз в два-три месяца в пункты приема в городе. Пищевые отходы забираю с на дачу и бросаю в компостную яму, бумагу сдаю в макулатуру или сжигаю. Ненужную одежду в хорошем состоянии отдаю в благотворительные организации. В результате от нашей семьи остается маленькая кучка мусора, которая едет на общую свалку. Я понимаю, что раздельный сбор – не панацея, нужно в принципе сокращать количество отходов и помнить о том, сколько ресурсов потрачено при производстве любой вещи.

Бонус! Внимательное отношение к быту заставило меня более осознанно относиться ко многим вещам. Я стала волонтером экологических организаций, веду экоуроки для детей. Часто мы слышим, что это все лишь капля в море. Но я верю, что из капель состоит океан – нужно начинать с себя, а другие подтянутся. В наших силах все изменить!

Мусорное пятно

«Если бы каждый, кто едет отдыхать в лес, увозил с собой пакет мусора, мы бы жили совсем в другом мире».

Кто? Григорий Луговой, 32 года, PR-специалист, фотограф

Что? Я взял в привычку каждый раз, выходя на прогулку в лес или в парк, брать с собой пакет и складывать в него мусор, встречающийся на пути.

Почему? Я люблю гулять на природе – это заряжает меня энергией, вдохновляет, позволяет остаться наедине с мыслями. Валяющийся повсюду мусор очень от этого отвлекает. К тому же я фотограф и иногда мыслю кадрами, а кадр не может быть красивым, если в нем есть мусор.

Как? Взрослея, я стал осознавать, что нужно уходить от банального потребления и отдавать что-то этому миру взамен. Стал собирать мусор во время пребывания на природе. В Европе и теперь у нас популярным становится плоггинг – пробежки или прогулки и одновременно сбор попадающегося мусора на пути, такие своего рода субботники. Конечно, в самом процессе уборки мусора, да еще и за другими людьми, приятного мало, но я знаю, что делаю лучше для природы. В тот момент, когда я убираю банки, бутылки и бумагу, я делаю вклад наперед – люди, которые пройдут после меня, может быть, уже не будут мусорить.

Интересен и социальный аспект: одни люди охотно и даже без просьбы о помощи присоединяются к уборке, а другие спокойно сидят среди мусора, недоброжелательно глядя на меня, такого вызывающе «правильного». Но мнение других тебя в принципе не должно волновать, потому что ты делаешь это для себя.

Бонус! Каждый раз я выношу лишь сотую долю того, что можно было бы убрать. Но есть правильная фраза: большая ошибка – не делать ничего только потому, что ты можешь сделать очень мало. Я стараюсь быть примером для сына. Дети родились в эпоху мобильного интернета и пластикового мусора, они не должны думать, что мусор - это норма.

Отход от мусора

«Жить, не производя гор мусора, стало для нас так же естественно, как чистить зубы по утрам».

Кто? Анастасия Бауэр, 30 лет, бизнес-тренер.

Что? Я и моя семья (муж, 3-летний сын, собака и кот) начали свой путь к нулю отходов 1,5 года назад. Жить, не производя гор мусора, стало для нас так же естественно, как чистить зубы по утрам.

Почему? Все началось с раздельного сбора отходов в 2014 году после просмотра фильма «Мусор». В начале 2017 я узнала о концепции «Zero Waste», и мы постепенно пришли к безотходной жизни.

Как? Концепция «Ноль отходов» предполагает следование нескольким важным принципам – надо только начать, а потом все войдет в привычку. «Refuse» – отказ от одноразовых вещей в пользу многоразовых: фляг для воды, экосумок, многоразовых подгузников и средств женской гигиены и др. Почти для любой одноразовой вещи можно найти достойную многоразовую замену. «Reduce» – сокращение лишней упаковки при покупке продуктов. Теперь большую их часть мы покупаем на развес в свою тару: экомешочки, банки и контейнеры. «Reuse» – повторное использование. Мы часто покупаем б/у вещи, а также даем вторую жизнь ненужным вещам: продаем, отдаем, меняемся, мастерим из них что-то и т.д. «Recycle» – все, от чего не удалось отказаться, сократить и использовать повторно, сдать на переработку. Наконец, «Rot» – компостирование. Прошлым летом у нас появился вермикомпостер, теперь все наши пищевые отходы превращаются в полезное удобрение. Я часто рассказываю о своем опыте в социальных сетях, и многие знакомые вдохновляются нашим примером.

Бонус! Важно помнить, что спрос рождает предложение. Поэтому не нужно ждать, когда мир вокруг нас изменится, например, когда появится закон или установят контейнеры для раздельного сбора возле дома. Нужно уметь брать ответственность за свои поступки, думая о том, каким этот мир мы оставим нашим детям.

Комментарий эксперта:

Дмитрий Нестеров, координатор проекта «Ноль отходов» Greenpeace Россия.

Многие решения для жизни без мусора уже и так нам известны: отказаться от одноразовых вещей или найти им многоразовую альтернативу, отказаться от пластиковых пакетов в пользу «экомешочков». Сортировать мусор дома. Достаточно отслеживать, что попадает в ваше мусорное ведро, чтобы увидеть результат.

Можно отметить положительную тенденцию в экологической культуре части населения. Например, согласно независимым исследованиям, рынок пакетов в 2017 году просел на 10%. Параллельно с этим в ближайшие три года ожидается рост объема рынка многоразовых сумок на 20%.

Опубликовано: 15 октября 2018 г.