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Эко-жизнь / Среда обитания

Вода, которую мы пьем

Все знают про 2 литра воды, которые нужно выпивать за день. Но что именно мы пьем? И где найти самую правильную воду?
Автор: Соня ЛИВШИЦ
Опубликовано: 22 августа 2017 г.
Тэги: пищеварительная система, здоровое питание, здоровый дом

ГРЕМУЧИЙ КОКТЕЙЛЬ

В краны наших домов вода попадает из рек, водохранилищ, озер и подземных скважин. Самый лучший вариант – вода подземная, особенно артезианская, в ней меньше всего примесей и микробов. При условии, конечно, технической исправности водозаборных скважин и водопроводных сетей. Но для крупных городов и тем более мегаполисов подземной воды не хватает. В Москве, например, только 5% воды берется из подземных источников. Остальные 95% берутся из водохранилищ, Москва-реки, Вазузы и Клязьмы. И это, конечно, совсем не та питьевая вода, что описывается в справочниках как «жидкость без запаха, вкуса и цвета, лишь в слое толщиной больше 2 м голубоватая». В воде из открытых водоемов есть частицы грунта и органические остатки, микроорганизмы и водоросли, грибы и вирусы. А еще токсичные вещества промышленного и хозяйственно-бытового происхождения – пестициды, фенолы, тяжелые металлы. Формулу воды открыли в самом начале XIX века немецкий естествоиспытатель Александр Гумбольдт и французский химик и физик Жозеф Луи Гей-Люссак. Однако в реальности вода всегда больше, чем просто Н2О. По сути это сложный коктейль из множества различных веществ: органических и минеральных соединений, микро- и макроэлементов, газов, коллоидных частиц и живых микроорганизмов. Основные компоненты питьевой воды – соли кальция, магния и натрия. Из минералов чаще всего встречаются кремний, фтор, стронций, цинк. Из макроэлементов – железо и кальций. В каких именно количествах эти элементы содержатся в воде, какие в ней есть дополнительные компоненты (а их обычно немало!) зависит от конкретного региона и источника воды.

С водой могут передаваться туберкулезная и кишечная палочки, различные вирусы (особенно опасен вирус гепатита), возбудители бруцеллеза, дизентерии, сальмонеллеза, брюшного тифа и холеры.

 

ТОНКОСТИ ОЧИСТКИ

Чтобы сделать природную воду безопасной для питья, ее очищают на специальных станциях очистки и обеззараживания. Это сложный процесс, состоящий из нескольких этапов. Сначала отфильтровывают крупный мусор, затем с помощью хитрых манипуляций избавляются от мелкого. Чтобы вода приобрела прозрачность (изначально она мутная и не слишком приятная на вид), ее осветляют, добавляя специальные вещества – коагулянты, ускоряющие оседание микроскопических коллоидных частиц. Затем этот осадок попадает в  систему фильтров. Чаще всего фильтрами служат слои песка, гравия, дробленого антрацита. Главное требование к фильтрующему веществу – химическая стойкость и механическая прочность. В итоге вода становится прозрачной и, что еще важнее, фильтрующий слой задерживает около 90% бактерий и прочих микроорганизмов. Обезвредить оставшиеся микробы в принципе возможно 4 способами: термически (вскипятить), при помощи сильных окислителей (например, хлора, озона или марганцовокислого калия), с помощью ионов благородных металлов (обычно используется серебро), физически – применяя ультрафиолетовые лучи или ультразвук. Для массовой очистки питьевой воды  самым дешевым и доступным вариантом оказалось хлорирование. Воду насыщают хлором и оставляют в специальных резервуарах, пока лишний газ не улетучится и концентрация его в воде не снизится до предельно допустимых норм.

Нормы ВОЗ

Согласно ВОЗ, питьевая вода в идеале должна быть бесцветной, без запаха и вкуса. Однако цвет воде могут придавать некоторые кислоты, железо и другие металлы. Вкус и запах могут придавать хлориды, которыми обеззараживают воду. Существует также понятие физиологической полноценности воды. Соответствующая стандартам качества вода должна содержать следующие элементы: фтор – 1,5 мг/л, барий – 1,3 мг/л, хром – 0,05 мг/л, бор – 2,4 мг/л, магний – 17 мг/л, кальций – 30 мг/л, бром – 0,01 мг/л, цинк – 3 мг/л. Важную роль ученые ВОЗ отводят кальцию. Он не только необходим для костей и зубов, но и также является защитным фактором, который нивелирует воздействие токсичных элементов, например, свинца и кадмия, поскольку образует с ними нерастворимые комплексы. При очистке воды используются разные реагенты, в качественной питьевой воде их число не должно превышать: хлориды – 350 мг/л, сульфаты – 500 мг/л, железо – 0,3, марганец – 0,1, медь – 1,0. Еще одна важная характеристика физиологически полноценной воды – ее жесткость, то есть содержание в ней солей кальция и магния. Этот показатель должен составлять 1,5–7 мг-экв/л. Приготовление еды в жесткой воде позволяет сохранить больше витаминов и минералов в продуктах.

ЧТО ТЕЧЕТ ИЗ КРАНА

Бывает так, что даже после очистки из крана течь может жидкость странного вида и цвета. По статистике, в России около 20% водопроводной воды не отвечает гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям из-за изношенных труб и устаревших очистных сооружений. Каждая 4-я проба водопроводной воды не отвечает требованиям ВОЗ. Пестициды, нефтепродукты, фенолы, тяжелые металлы, нитраты... Наличие этих примесей в питьевой воде  зависит от экологической ситуации местности. Если вы не удовлетворены качеством питьевой воды, можно обратиться в окружной Центр госсанэпиднадзора. Здесь же проведут и бактериальный анализ воды. Тут надо иметь в виду, что полный анализ питьевой воды – занятие дорогостоящее. Чтобы выявить все теоретически возможные загрязняющие примеси (перечень Минздрава Российской Федерации содержит более 1800 веществ), потребуются тонны воды, десятки современных аналитических приборов и огромный штат квалифицированных сотрудников. На практике определяют 12–15 основных и особенно часто встречающихся веществ, включая хлор, сульфаты, гидрокарбонаты, кальций, магний, натрий, калий, железо, нитраты, нитриты, аммоний, фтор, кремнекислоту, водородный показатель и так называемый сухой остаток плюс наиболее вероятные загрязняющие вещества, характерные для конкретного города или поселка. Анализ занимает от 3 дней до недели.

ВОДА В БУТЫЛКЕ

Чтобы обезопасить воду, ее можно кипятить или использовать фильтры. Но чтобы подобрать правильный фильтр, надо знать, чем загрязнена ваша вода. А потом еще не лениться почаще их менять.

Выходом может стать вода бутилированная. Как правило, она проходит сложную очистку и не содержит вредных примесей. Тут, конечно, надо иметь в виду, что значительную часть бутилированной воды, которая продается в магазинах, производят из обычной водопроводной, прошедшей дополнительную обработку. В частности, из нее полностью удаляют все соли, а затем обогащают ее полезными минералами. Принятые санитарные правила это позволяют.

Настоящая природная  вода разливается по бутылкам из скважин, ее не очищают и не меняют химический состав. Считается, что такая вода самая полезная и вкусная. Чтобы понять происхождение воды в бутылке, нужно внимательно читать этикетки. Если указано «ТУ (технические условия) – 9185», вода сохранила все свои природные свойства. А если «ТУ – 0131», то она прошла физико-химическую обработку. Это как раз и будет водопроводная вода после очистки. На артезианской так и пишут – артезианская. Могут даже указать номер и месторасположение скважины. По мнению экспертов, качество бутилированной воды, которая продается в наших супермаркетах, в целом удовлетворительное. Чтобы подстраховаться, лучше выбирать марки известных производителей, у которых на производстве действует строгая многостадийная система контроля качества. Кроме того, независимые компании часто проводят проверку состава воды и выкладывают информацию в общий доступ.

Автор: Соня ЛИВШИЦ
Опубликовано: 22 августа 2017 г.
Журнал "Здоровье"№6 2017 Журнал "Здоровье"№6 2017

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