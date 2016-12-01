Подпишись на новости
Здоровье
Теория и практика / Инновации

ВНУТРИГЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ

Разработка генных вакцин и лекарств кажется планами на далекое будущее. Однако в мире уже получили официальное одобрение и применяются пять генных препаратов. И это только начало.
Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 1 декабря 2016 г.
Тэги: генетика, высокие технологии, научные открытия

В чем суть генной терапии? Подобные препараты содержат ген или его фрагмент, который, попав в организм, исправит генетическую ошибку или вызовет определенный эффект. Если речь идет о фрагменте, это чаще всего «заплатка» на дефективный участок собственного гена. Препарат с целым геном нужны при врожденных заболеваниях, когда необходимый ген просто отсутствует, либо способен запустить нужный механизм - например, вырастить дополнительные сосуды. Сегодня генную терапию применяют в основном для лечения наследственных, а также онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Долгое время разработчики искали «челнок», который бы смог доставить генетический материал в клетки организма. Первыми кандидатами на роль переносчика стали вирусы, которые предварительно нужно «стерилизовать», чтобы они не смогли навредить человеку. Второй вариант - применение плазмиды, частицы ДНК, способной переносить информацию и самостоятельно размножаться. 

Витравен

Первый в мире генный препарат, зарегистрированный и разрешенный к массовому применению в Европейском Союзе. Историческое событие произошло в 1998 году. Действие препарата направлено на лечение цитомегаловирусного ретинита – глазной инфекции, возникающей у людей со сниженным иммунитетом. Препарат содержит «антисмысловые олигонуклеотиды» - не несущие генетической информации фрагменты РНК, способные встраиваться в РНК цитомегаловируса и как бы сбивать его с толку, так что размножение вируса резко замедляется. 

Препарат вводят с помощью специального шприца непосредственно внутрь глаза; требуется 2 инъекции в течение месяца, затем поддерживающая терапия 1 раз в месяц. Стоимость одной дозы - около 650 евро. 

Гендицин

Первый генный препарат, официально разрешенный к применению в Китае (2003). Гендицин представляет собой рекомбинантный (видоизмененный) аденовирус, к которому прикреплен ген TP53. Он кодирует белок p53, обладающий выраженными антиопухолевыми свойствами. Обычно ген «спит» и белок не вырабатывается, но если в клетках появляются повреждения ДНК, и они начинают быстро размножаться (что характерно для опухоли), TP53 просыпается и запускает синтез белка. Клонирование новых злокачественных клеток прекращается. Если же ситуация зашла слишком далеко, белок-ревизор запускает процесс апоптоза - самоуничтожения раковых клеток. 

Пройдите тест

Зима без простуд

Ученые отмечают, что препарат особенно эффективен в случае, когда собственный ген TP53 мутировал и не может обеспечить защиту от опухоли. При клинических наблюдениях препарат особенно хорошо проявил себя в лечении злокачественных опухолей головы и шеи. В Китае его назначают как дополнение к хирургическому лечению, лучевой- и химиотерапии. Согласно усредненным данным разных исследований, эффективность лечения повышается на 50-60%. Применение гендицина при плоскоклеточном раке головы и шеи в сочетании со стандартными методами терапии (хирургическим, лучевой и химиотерапией) позволило полностью исключить рецидивы заболевания в течение 3 лет.

Неоваскулген

Эта разработка российских ученых в 2011 году получила регистрационное удостоверение в РФ. Препарат содержит ген vegf165, сообщающий нашим стволовым клеткам, что им необходимо преобразоваться в клетки кровеносных сосудов. В результате постепенно образуется новая сосудистая сеть, которая полноценно снабжает кровью нужный участок. В качестве носителя разработчики выбрали плазмиду – по их мнению, это позволяет полностью исключить возможные побочные эффекты вирусов. 

Основная сфера применения неоваскулгена – ишемия нижних конечностей, возникающая из-за атеросклероза сосудов ног: человеку трудно ходить, в запущенных случаях возникает риск ампутации. Семилетние наблюдения обнадеживают: при терапии новым препаратом дистанция безболевой ходьбы увеличивается в 3-7 раз, то есть человек, ранее останавливающийся от боли через каждые 100-200 метров, теперь может спокойно пройти километр. Стоимость одной инъекции составляет около 120 тысяч рублей; для полного эффекта необходимо 2 инъекции с разницей в 14 дней на одну ногу. Обнадеживает, что препарат уже включен в реестр жизненно необходимых: это означает что лечение им может быть бесплатным. 

Глибера

Препарат, получивший разрешение на применение в Европейском Союзе в 2012 году, лечит очень редкую наследственную болезнь

Читайте также

Аппендицит: всегда ли нужна операция?

Впервые проведена операция по пересадке лица

– врожденный дефицит липопротеинлипазы. Такая патология встречается у 1-2 человек на миллион. Из-за мутации в гене, кодирующем синтез фермента - расщепителя поступающих в организм жиров, больным приходится постоянно придерживаться жесткой диеты. Разработчики использовали в качестве переносчика аденоассоциированный вирус (AAV), в геном которого встроен ген, кодирующий синтез липопротеинлипазы. Одна доза глиберы стоит 1,6 миллиона долларов; для поддержания эффекта необходимы повторные инъекции раз в 5-7 лет, поэтому средняя стоимость лечения составляет порядка 250 тысяч евро в год. Цифра астрономическая, однако поддерживающая терапия для таких больных обходится еще дороже. Сегодня лечение глиберой проходят около 500 человек. 

Н101

Новый разрешенный к применению в Китае препарат, по действию схожий с гендицином: он также предназначен для лечения злокачественных новообразований. Информации о новинке крайне мало. Известно, что его эффект также связан с увеличением синтеза белка p53, однако есть некоторые преимущества: например, новинка дополнительно блокирует сосудистые факторы роста, которые участвуют в кровоснабжении опухоли. 

Эта великолепная пятерка препаратов наделала много шума в научном мире. В настоящее время в различных лабораториях мира идут сотни и тысячи разработок и клинических испытаний новых генных лекарств. На подходе препараты от наследственных заболеваний (емофилии В, печеночной порфирии), а также болезни Паркинсона и многих других. Похоже, мы входим в век исправления сломанных генов. 

Нечего бояться

Распространенное опасение относительно генных лекарств – что они якобы могут повышать риска рака. Это миф: генно-инженерные препараты испытываются уже почти 20 лет, и за это время не получено никаких данных, что они сколько-нибудь увеличивают риск онкологических заболеваний. 

 

Автор: Алексей Федоров
Опубликовано: 1 декабря 2016 г.
Журнал "Здоровье" №10 2016 Журнал "Здоровье" №10 2016
Журнальный заголовок: "ВНУТРИГЕННАЯ ИНЪЕКЦИЯ"

Комментарии

Уважаемые пользователи! Упоминания названий любых лекарственных препаратов, БАДов (советы по применению), медицинских изделий, медицинских организаций, других товаров и услуг, рассматриваются как реклама и удаляются в соответсвии с п.4.6. Правил Форума

| Регистрация
*


НАУКА ДЛЯ ЖИЗНИ

Пиво для слона «В XIII веке в лондонском Тауэре жил слон. Ему надо было что-то пить, так что простодушные средневековые зоологи ежедневно выкатывали животному бочку отличного лондонского эля. К сожалению, на такой диете слон долго не протянул.»
Другой факт Читать статью
 

Конкурс

«Спортивное вдохновение» Подведены итоги конкурса! Спасибо всем участникам, поздравляем победителей!

Консультации

Корнилова Людмила Евгеньевна ,
Врач-нейрохирург
Вопрос: Добрый день. У меня такая проблемка. С августа месяца стала замечать, что при...
Здравствуйте! Неадекватная и неблагоприятная реакция на алкоголь может быть связана с различными...
Задать вопрос
Татьяна Рассадкина,
Детский психолог
Вопрос: Моему ребенку 2,5 выходим на улицу отбирает у детей игрушки,но при этом свои не...
Это очень популярный вопрос про детей этой возрастной категории. Важно помогать ребёнку...
Задать вопрос

Последние комментарии

Ольга Филатова [1 час назад]
Это что получается? Выпил бутылочку чудо-жидкости и ты в нирване? Никакой тошноты и головной боли?
Karina_Kivsh [3 часа назад]
Ольга Филатова, наверное, вы подумали, что монинг кеа это алкоголь), но спешу осведомить вас, что...
SuperE [3 часа назад]
Лично я предпочитаю Красноусольскую лечебную, там минерализация около трех грамм на литр и на...

Статьи на тему

4 секрета долгожителей: как прожить больше 100 лет

Константин Северинов: «Термина «плохие гены» не существует»

Седые волосы и генная инженерия

Привычки меняют гены

Опасные гены: найти и обезвредить

Еще в рубрике

Медицина будущего работает уже сегодня. Проверьте смартфон!

Наш собеседник: Борис Иванович Пастухов, академик...

Куда плывет водная обезьяна

Шимпанзе, гориллы и орангутаны не умеют плавать. Но...

Вылечить импотенцию: самые новые способы

Что предлагает современная медицина для лечения...

Стволовые клетки: зачем они нужны

Стволовые клетки - одно из главных открытий ХХ века...

Оцифрованная пилюля

Сбылись все самые безумные предсказания фантастов! В...

Интимное омоложение

Что делать, если вы недовольны самыми интимными...

Курение: как снизить риски?

Отказаться от курения, особенно если стаж...

Анализы без опасений

Как только возникает необходимость сдать анализ...

Теория и практика
Лекарства Диагностика и лечение Психический комфорт Инновации Первая помощь
Красота
Ежедневный уход Салонные процедуры Эстетическая медицина
Движение
Фитнес Восточные практики
Антиэйдж
Антивозрастная медицина Секреты долголетия 50+
Еда
Здоровое питание Диеты Витамины и добавки Рецепты
Эко-жизнь
Среда обитания Путешествия
Семья
Мужской вопрос Тет-а-тет Женское здоровье Дети
Люди и истории
Секреты селебрити Экспертное мнение Личный опыт

Адрес редакции и издателя:
127994, ГСП-4, г. Москва,
Бумажный проезд, 14, стр. 1
Тел. (499)257-41-56
Е-mail: web@zdr.ru Карта проезда

Реклама на сайте и в журнале

Copyright © 2003-2016
ООО "Издательский дом
журнала "Здоровье"

Об ИД Здоровье Распространителям Вакансии Контакты Карта сайта

Наш портал о здоровье, сохранении молодости и здоровом образе жизни. Новости медицины, косметологии, здорового питания от редакции общеизвестного бренда - журнала "Здоровье". У нас вы найдете статьи и блоги о новинках красоты, о диетах, о фитнесе, об уходе за лицом и телом, об anti-age. Вы можете проконсультироваться у специалистов онлайн или найти ответ в нашем проекте "Энциклопедия Здоровья".

Электронное периодическое издание «Здоровье» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 25 августа 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-25469

Заявление об ответственности.
Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель.

Правила использования материалов
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил и при наличии гиперссылки на zdr.ru


    Яндекс.Метрика

 