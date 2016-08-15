Можно пробовать все грибы, но некоторые – только раз в жизни. Как не отравиться грибами, и что делать, если это все же произошло?

ВЫБРОСИТЬ ВСЕ

Токсикологи утверждают: если есть подозрение, что в корзину попал ядовитый гриб, нужно выбросить все остальные, даже съедобные, потому что на них могли попасть ядовитые споры. Самыми опасными грибными ядами считаются аманотоксины и фаллотоксины, которые содержатся в бледной поганке и вонючем мухоморе. Прошлым летом в Подмосковье появились ядовитые грибы из южных регионов, очень похожие на привычные летние опята (растут с апреля по ноябрь)

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95% всех отравлений грибами приходится именно на бледную поганку, которая, как говорят те, кто ее пробовал и все-таки выжил, довольно приятна на вкус. Она относится к роду мухоморов. Отличительные признаки грибов этой группы – утолщение в основании и кольцо в верхней части ножки, белые пластинки и шляпка белого, оливково-зеленого или бурого цвета. Бледная поганка похожа на многие грибы, но особенно часто ее путают с сыроежкой и лесным шампиньоном.

ПРИЗНАКИ ОТРАВЛЕНИЯ

Первые признаки отравления проявляются через 6–9 часов (реже 16–36 часов) после «дегустации» ядовитого гриба. Появляются слабость, недомогание, выступает холодный пот. Затем присоединяются боль в животе, тошнота, рвота фонтаном, частый (до 25 раз в сутки!) жидкий стул, сухость во рту, мучительная жажда. Человек испытывает слабость, у него болит и кружится голова, он заторможен, у него учащенный и неровный пульс, снижено артериальное давление. Затем состояние временно улучшается, появляется иллюзия выздоровления. Однако процесс продолжается! Следующая стадия – острая печеночная или печеночно-почечная недостаточность. Летальный исход наступает через 5–10 дней после начала отравления. Шансы выздороветь есть, это зависит от того, как быстро были приняты меры. На восстановление здоровья уцелевших больных уходит до 1,5 месяцев.

ПОГАНКА В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

В 1957 году французский врач Пьер Бастьен (Pierre Bastien) предложил свой протокол лечения отравлений бледной поганкой. Он прост: в течение двух дней нужно вводить пострадавшему внутривенно 1 г витамина С и давать противорвотные средства, препараты для лечения диареи и антибиотики, а также часто поить его подсоленной водой. Врачебное сообщество отнеслось к открытию Бастьена скептически, ведь он был простым участковым врачом и не мог предоставить результаты исследований. Поэтому Бастьен трижды доказывал эффективность своего метода на себе самом. В 1974-м и 1976 годах в реанимационном отделении больницы города Нанси он съел бледную поганку. Через 8 часов, когда появились первые симптомы отравления, Бастьена начали лечить по его же протоколу, и через 3 дня доктор был здоров. Однако скептиков от медицины это не убедило. В 1981 году доктор повторил опасный эксперимент в прямом эфире в студии швейцарского ТВ, съев 250 г тушеной бледной поганки. И снова выздоровел! Протокол Бастьена опубликовал влиятельный медицинский еженедельник «Ланцет» (The Lancet). Однако в реальной практике он практически не используется, поскольку эффективен, только если начать лечение при первых признаках отравления. В то время как большинство отравившихся попадают в больницу на той стадии, когда требуется реанимация.

ПОЧЕМУ ГРИБ – КРАБ?

Грибы – тяжелая еда. Во-первых, в их клетчатке есть хитин, похожий на тот, что содержится в панцире крабов и креветок. Переваривается грибная клетчатка долго и трудно, процесс чреват перегибом или перекручиванием кишечника и даже его непроходимостью. Во-вторых, в грибах содержатся вещества, которые вызывают повышенное выделение желчи и желудочного сока, раздражают слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Наконец, примерно у 0,25–2% европейцев (и до 10,5% у северных народов!) вырабатывается недостаточно фермента, помогающего усваивать «грибной сахар» – так называемую трегалозу. Поэтому грибы можно есть только здоровым людям, не чаще трех раз в неделю и небольшими, не больше 150 г, порциями. Малышам грибы нельзя давать категорически!

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ОТРАВИЛИСЬ При подозрении на отравление грибами надо: 1. Немедленно промыть желудок: выпить 5–6 стаканов кипяченой воды или бледно-розового раствора марганцовки, нажать на корень языка и вызвать рвоту. Повторить 3–5 раз. 2. Принять 50 г активированного угля (или другого сорбента), 1 г витамина С, 1 таблетку антибиотика, так как токсины активизируют все болезнетворные микроорганизмы в кишечнике. 3. До прибытия скорой помощи нужно пить слегка подсоленную воду для восстановления водно-солевого баланса. Ни в коем случае не молоко и алкоголь! Они ускоряют всасывание токсинов.