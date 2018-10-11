Витаминные коктейли осени

Ранняя осень - время запасаться витаминами. Натуральные коктейли из сезонных овощей и фруктов обогатят организм необходимыми элементами и улучшат метаболизм.

Шок от артишока

Впервые в наш супермаркет привезли артишок. В Европе я пробовала его в готовом виде, а тут - сырой, красивый. Купила три штуки, а уже дома нашла рецепты. Понравился напиток, который оценят все худеющие: варим артишок, измельчаем его съедобную часть в блендере с двумя ломтиками ананаса и четырьмя миндальными орехами. Добавляем стакан воды, в которой варили артишок, и лимонный сок. Необычно!

Ирина, лингвист

Тыквенный смузи

Мы не тратим время на закрутки и заморозки, а стараемся впрок наесться всем натуральным с нашей дачи. Самый популярный сок у нас – тыквенный. Я готовлю тыкву на пару, разминаю в пюре и процеживаю через сито. В сок – капля лимона, щепотку корицы и кайенского красного перца, мёд по желанию. Отличный диетический сок.

Елена, администратор

Инжирно-молочный коктейль

Я готовлю питательные напитки, которые прекрасно дополняют завтрак, а порой и вовсе могут заменить его. Супер-фрукт осени - инжир. Беру пару штук, полбанана и стакан соевого или обычного молока. Все ингредиенты одновременно смешиваю в блендере, добавляю немного ванили, семена чиа или льна - по вкусу.

Ольга, копирайтер

Яблоко с корицей – классика

Самый вкусный и питательный йогурт можно делать самим. Я очищаю яблоко, блендером его измельчаю и добавляю в натуральный йогурт или стакан кефира. Последний штрих - пол ложечки корицы. Читала, что корица усиливает все полезные свойства яблока. Такие смузи надо пить сразу после приготовления, иначе с течением времени все витамины улетучиваются.

Светлана, преподаватель

Гранатовый бум

Гранат в сочетании с овсяными хлопьями – идеальный витаминный полдник, после которого я порой не хочу даже ужинать. Кладу в блендер мякоть апельсина, 1,5 стакана гранатовых зёрен, пучок свежего шпината, половину манго или банана, горсть замороженной черники и 2 столовые ложки овсяных хлопьев. Тонизирующий и приятный на вкус коктейль.

Мария, массажист



Морковная «микстура»

Морковный смузи действует на меня волшебно - снимает усталость, улучшает цвет лица и, что особенно важно в осенне-зимний период, повышает сопротивляемость к простудам. Я всегда верю в силу этого напитка, когда его готовлю: две морковки, манго и пучок шпината измельчаю блендером, добавляю стакан воды, а можно еще капнуть сливки по желанию.

Инга, певица

Зеленый в крапинку

Ничто так не бодрит в входные, как зеленый коктейль. К тому же сельдерей – участник любой диеты. Если делать смузи из более, чем 3-4 ингредиентов, то он будет невкусным. Поэтому я беру стебель сельдерея, зеленое яблоко и киви. Чищу, режу и измельчаю в блендере, доливаю воды и еще раз взбиваю. Выпиваю этот смузи сразу же, пока все витамины в сборе.

Ульяна, художник

Опубликовано: 11 октября 2018 г.