О голливудской улыбке мечтают многие. В последние годы появился ещё один способ достичь цели - виниры.

Для начала подумаем, что чаще всего мешает нам гордиться белоснежной улыбкой с красивыми, ровными зубами? Ответ - в самом вопросе: у кого-то зубной фронт (так стоматологи называют передние зубы) испорчен кариесом, кому-то не повезло с качеством эмали и её цвет оставляет желать лучшего, а у кого-то зубной ряд напоминает забор из старого штакетника. Бывают и просто некрасивые зубы - слишком маленькие, слишком большие, слишком разные.... От всех бед один ответ, говорят стоматологи, намекая, на новинку последних лет - виниры.



Виниры - это своего рода парадная форма для наших зубов. Красивый мундир, способный спрятать многие изъяны. А когда в него одевается весь строй, то выглядит это ярко и празднично. Но дьявол, как всегда, прячется в деталях - одеть виниры можно только раз и навсегда, обратного пути к своим первозданным зубам уже не будет.

Внешне виниры напоминают тонкий срез передней поверхности зуба. Если посмотреть на винир спереди, может показаться, что это настоящий зуб, но взяв в руки сразу понимаешь - потемкинская деревня: тонкая пластинка, которую максимум можно приклеить на зуб спереди, чтобы последний выглядел идеально. Для этого, собственно, и предназначен.

Виниры бывают разные. Самый простой способ создания виниров, когда стоматолог-терапевта, восстанавливая зуб, формирует его переднюю поверхность из пломбировочного материала, предварительно подбирая его по цвету других зубов. В итоге световая пломба становится композитным виниром. О такой "виниризации" речь идёт в случае, когда необходимо восстановить структуру и внешний вид одного-двух зубов.

Второй вариант подразумевает гораздо более масштабные перемены. Речь идёт о формировании новой улыбки, когда стоматолог создаёт не только новую форму зубов в ряду, но и новый цвет эмали, размер зубов. Для этого используются линии уже готовых виниров. Пациент с доктором предварительно обговаривают все детали, жаждущий красоты выбирает тип виниров, их цвет и размер. Затем доктор готовит зубы - удаляет с них эмаль и обтачивает. И наконец, прямо на переднюю поверхность зубов наносит клейкий цемент, чтобы зафиксировать обновку. Теперь эффектная улыбка должна прослужить не менее 5 лет, а обладателю виниров предстоит не злоупотреблять сухарями и сушками. Хотя, если в дальнейшем винир придёт в негодность, его можно заменить на такой же.

Третий вариант - самый профессиональный, он напоминает подготовку к вживлению имплантов или зубных коронок. Сначала стоматолог-ортопед делает слепок, затем зубной техник изготавливает макет верхней и нижней челюсти и керамические виниры непосредственно под их будущего обладателя, учитывая его прикус и соприкосновение зубов. На последнем этапе врач, используя свой опыт и компьютерные технологии раскрасит их в самый подходящий именно вам цвет. «Кольчужка» точно не будет коротка - виниры сядут как влитые. А главное, - такие виниры служат дольше.

Стоматологи считают виниры самым быстрым и недорогим способом получить голливудскую улыбку.



Винирам под силу скрыть многие недостатки. Мы не зря вспомнили о неровных зубах. Люди, которым не хочется месяцами носить брекеты и постепенно исправлять прикус, могут сделать это буквально за один день с помощью виниров разной формы и толщины. Отбеливающие зубы с помощью различных методик и так и не получившие желаемого, тоже смотрят в сторону виниров. В общем, виниры это быстрое решение проблемы для тех, кто не хочет ждать. Цена за это - свои зубы. Теперь они представляют собой не более чем основу под новые виниры, и уже никогда не будут прежними.

Голливудская улыбка с помощью виниров считается одной из самых экономичных. Стоимость одного зуба колеблется от 10 тысяч рублей при использовании уже готовых виниров, до 20 тысяч при индивидуальной разработке. Учитывая, что задействованы только те зубы, которые видны, когда вы улыбаетесь она может стоить от 200 до 400 тысяч рублей.



Комментарий эксперта: Сегодня на смену винирам приходят люминиры. Для их установки не нужно предварительно обтачивать собственные зубы. К тому же они более тонкие, если толщина винира составляет 0,5 мм, то люминира – 0,2 мм. Такую утолщину имеют контактные линзы. При этом, за счет используемых материалов – главным образом это запатентованный сверхпрочный фарфор,, прочность люминиров выше, чем предшественников. Они не подвержены образованию микротрещин. Поэтому, стоматологи говорят о двадцати и более годах службы. Люминиры можно снять или поменять на другие, зубы при этом также не пострадают. Из минусов можно отметить лишь то, что из-за отсутствия обточки после установки люминиров зубы выглядят крупнее. Поэтому на большие зубы их практически не ставят. Люминиры производят исключительно в США, поэтому перед их установкой убедитесь, что они американские. Поскольку для установки люминиров требуется создание слепка с последующим индивидуальным подбором, а при производстве используются дорогие материалы, стоимость люминиров выше, чем виниров – один зуб может обойтись в 50-60 тысяч рублей.

ПЛЮС НА МИНУС

Достоинства виниров:

Быстрота установки – при использовании готовых линеек виниров достаточно одного посещения стоматолога.

Долговечность – стоматологи говорят о пяти годах службы, но при соблюдении элементарной осторожности при жевании этот срок значительно увеличивается.

Косметический эффект достигается без имплантации металла, внедрения в ткани десны и челюсти.

Естественность улыбки – отличить виниры от своих зубов «на глаз» практически невозможно

Недостатки виниров:

Низкая прочность в сравнении с коронками и имплантатами

Необратимость процесса. В случае удаления винира, потребуется реконструкция зуба.

Невозможность замаскировать выраженное потемнение эмали.